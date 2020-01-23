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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 530253035304530553065307> Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:11 detroytred Replay

Народ имеет то мнение, которое у него сформировано под влиянием:

- условий быта

- системы образования

- средств массовой информации

- примеров кумиров

- опыта

и т.д.



1. Условия быта не определяют мировоззрение. К примеру, моя мать, из сельской семьи, в условиях тяжелого быта, очень много читала, беря книги в библиотеке, окончила школу на отлично, поступила в ВУЗ в городе и стала прекрасным специалистом.

Возможно, её -воспитали книги... но НИКТО не запрещает в современном мире - читать, пользоваться интернетом и пр.

2. Образование! Оно формирует Образы, выгодные "Властьимущим"!

У меня и моих знакомых, дети учаться в школе "формально", образование же - получают дома, от нас... родителей, репетиторов... Лекции из интернета.

Уровень знаний наших детей, в разы превосходит уровень знаний "пересiчного".

К примеру, ребята вполне уверенно владеют C# уже в школе... и пишут свои "ОС"... слушают лекции на английском языке(с пониманием).

Останутся ли они в Украине? Конечно нет, с такой политикой властей.

Они тут - не нужны...

3. СМИ! Можете не верить, но ни у меня в доме, ни у моих друзей... нет телевизора.

Это страшный зомбоящик, притом - нагнетающий Деперссию! Непрерывные плохие новости, неперывный негатив, навязывание своих мнений...

4. Кумиры! Судить надо по Заслугам, по Рзультатам!

Вот чему учит жизнь!

Так и с кумирами... Например, то, что Кличко хороший боксёр, никто не спорит!

Кумир! Но как политик и хозяйственник... он себя дискредитировал.

5. Опыт!

Пример!

За полтора года - газ на мировых рынках подешевел, почти в два раза!

Это в валюте!

Гривна - укрепилась к доллару!

Но.. цена за отопление, у нас, возросла! Значительно!

Опыт показывает, что "кто-то ворует" и именно наши деньги!

Если посмотреть на зарплаты топманагеров Нафтогаза, вопросы исчезают!

там и воруют, с разрешения Власти!

Ведь... чем дороже газ для населения, тем больше и налогов будет уплачено и пр.



Так уже бы заменили строчку "оплата за отопление" на "Откуп Панам "



Так что, кто хочет - тот анализирует и сам принимает решение.

А вот те, кого "зомбирует ящик", как правило - с низким IQ, те будут пахать всю жизнь на "коммуналку" и пр. "налоги" и смерть для них, станет "освобождением из вечного рабства"!



Так вот, я не думаю, что это хорошая идея, из Украины делать "Пролетарское государство"

Но, воспитание Разумного Человека - дело рук самого Человека!

Никаким "рабовладельцам" не выгодно, чтобы Человек - становился Разумным! 1. Условия быта не определяют мировоззрение. К примеру, моя мать, из сельской семьи, в условиях тяжелого быта, очень много читала, беря книги в библиотеке, окончила школу на отлично, поступила в ВУЗ в городе и стала прекрасным специалистом.Возможно, её -воспитали книги... но НИКТО не запрещает в современном мире - читать, пользоваться интернетом и пр.2. Образование! Оно формирует Образы, выгодные "Властьимущим"!У меня и моих знакомых, дети учаться в школе "формально", образование же - получают дома, от нас... родителей, репетиторов... Лекции из интернета.Уровень знаний наших детей, в разы превосходит уровень знаний "пересiчного".К примеру, ребята вполне уверенно владеют C# уже в школе... и пишут свои "ОС"... слушают лекции на английском языке(с пониманием).Останутся ли они в Украине? Конечно нет, с такой политикой властей.Они тут - не нужны...3. СМИ! Можете не верить, но ни у меня в доме, ни у моих друзей... нет телевизора.Это страшный зомбоящик, притом - нагнетающий Деперссию! Непрерывные плохие новости, неперывный негатив, навязывание своих мнений...4. Кумиры! Судить надо по Заслугам, по Рзультатам!Вот чему учит жизнь!Так и с кумирами... Например, то, что Кличко хороший боксёр, никто не спорит!Кумир! Но как политик и хозяйственник...он себя дискредитировал.5. Опыт!Пример!За полтора года - газ на мировых рынках подешевел, почти в два раза!Это в валюте!Гривна - укрепилась к доллару!Но.. цена за отопление, у нас, возросла! Значительно!Опыт показывает, что "кто-то ворует" и именно наши деньги!Если посмотреть на зарплаты топманагеров Нафтогаза, вопросы исчезают!там и воруют, с разрешения Власти!Ведь... чем дороже газ для населения, тем больше и налогов будет уплачено и пр.Так уже бы заменили строчку "оплата за отопление" на "Откуп Панам "Так что, кто хочет - тот анализирует и сам принимает решение.А вот те, кого "зомбирует ящик", как правило - с низким IQ, те будут пахать всю жизнь на "коммуналку" и пр. "налоги" и смерть для них, станет "освобождением из вечного рабства"!Так вот, я не думаю, что это хорошая идея, из Украины делать "Пролетарское государство"Но,Никаким "рабовладельцам" не выгодно, чтобы Человек - становился Разумным! Replay

Повідомлень: 1825 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:12 Replay написав: ЛАД То, что нагнеталось 5 лет, сложно разгрести за полгода.

Да ну...

"Он" новое нагнетает, похлеще "попередникiв".



Нет реальных Планов по спасению экономики Украины, т.к. нет и Реальной Оценки состояния экономики!

Если же Реально всё оценить, все долги и пр. приватизации, оценить - куда пошли средства и пр., то надо "попередникiв" - садить, начиная с Януковича(2003).

Да, садить за Государственную Измену!

P.S. Янукович, в 2003-м подписал указ о кредитовании нашего бизнеса и физ.лиц в ВАЛЮТЕ, даже, если эти субъекты - не имеют доходов в валюте!



А "Нынешние" - не готовы даже назвать Причины, по которым Украина оказалась в той ситуации, что имеем, почему Россия смогла захватить Крым, почему у нас стала возможной пирамида ОВГЗ и вообще, КТО на самом деле - Управляет Украиной и КАКИЕ у них Планы?



Никто, не собирается ничего делать!

Спасение утопающего - дело рук самого утопающего(это я о простых украинцах). Да ну...P.S. Янукович, в 2003-м подписал указ о кредитовании нашего бизнеса и физ.лиц в ВАЛЮТЕ, даже, если эти субъекты - не имеют доходов в валюте!А "Нынешние" -, по которым Украина оказалась в той ситуации, что имеем, почему Россия смогла захватить Крым, почему у нас стала возможной пирамида ОВГЗ и вообще, КТО на самом деле - Управляет Украиной и КАКИЕ у них Планы?Никто, не собирается ничего делать!Спасение утопающего - дело рук самого утопающего(это я о простых украинцах).

Звягильского Е.Л.!(1992г.) Звягильского Е.Л.!(1992г.) Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 січ, 2020 14:26, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7619 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:14 Re: Політичні дискусії



https://112.ua/statji/orzhel-posovetova ... 22909.html

В Украине власть меняет подход к угольной отрасли, в результате чего в ближайшее время может быть ликвидировано более половины государственных шахт. Впрочем, похоже, не обойдется без удовлетворения коммерческих интересов отечественных олигархов, которые по итогу окажутся в крупном выигрыше.



Украина до 2050 года намерена отказаться от тепловых электростанций за счет рост доли "зеленой" генерации, что будет сопровождаться "постепенным сокращением угольной генерации" путем социальной приемлемости. Развитие событий в этом ключе возможно в случае утверждения концепции "зеленого" энергетического перехода, проект которой вчера представила команда Министерства энергетики и защиты окружающей среды, которое возглавляет Алексей Оржель. Он сам, отвечая на вопрос корреспондента 112.ua, не исключил вследствие этого сокращения числа государственных угольных шахт, в связи с их убыточностью. Точное число предприятий, которое планируется ликвидировать, министр не назвал. Оржель посоветовал детям, "которые есть в шахтерских семьях, искать более интересные и перспективные направления для обучения для возможной будущей работы". Мол, в забое работы не будет…



Шахты в долгах

Сокращение числа государственных шахт предусмотрено, в частности, проектом концепции реформирования угольной отрасли, которая недавно была представлена в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (112.ua располагает копией документа). "Из 33 шахт, которые находятся в государственной собственности, планируется сохранить только 14 шахт. Таким образом, больше половины шахт хотят закрыть", - рассказал член комитета, нардеп и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. В тексте проекта концепции, впрочем, не указано точное число шахт, которые планируется закрыть. В разделе "путей и способов решения проблемы" отмечается необходимость определить бесперспективные и перспективные предприятия: соответственно первые по результатам технико-экономического обоснования нецелесообразности их дальнейшего функционирования ликвидировать, а вторые передать на приватизацию, либо же привлечь для них стратегических инвесторов "на основах государственно-частного партнерства на условиях концессии, долгосрочной аренды, совместной деятельности". "Учитывая сложную ситуацию в национальной экономике, государство не имеет возможности поддерживать убыточные предприятия угольной промышленности", - говорится в тексте документа.





Независимый профсоюз горняков Украины

Отмечается, что государственные шахты нынче находятся более чем в плачевном состоянии. Преимущественное большинство государственных угледобывающих компаний являются банкротами, которые продолжают существовать только за счет предоставления государственной поддержки и временному мораторию на арест имущества и банкротство. Почти все имущество указанных предприятий находится под арестом или в налоговом залоге. Показатель кредиторской задолженности по состоянию на конец 3 квартала 2019 года составлял 17151,9 млн грн, что в несколько раз превышает балансовую стоимость активов. При этом наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность за электроэнергию (по состоянию на 1 декабря 2019 года 10462,7 млн грн).



В связи с отсутствием источников капитальных инвестиций невозможно развивать производство и обновить основные фонды. Из-за отсутствия горношахтного оборудования добыча угля в 14 забоях осуществляется забойными молотками. В результате высокая себестоимость и неконкурентноспособность угольной продукции государственных угледобывающих предприятий значительно превышает рыночные цены и требует постоянной государственной поддержки, сетуют в министерстве. Объем добычи угля в государственном секторе из года в год сокращается: за последние 15 лет он упал с 24 млн т до 4,1 млн т в год. Только за минувший год, по словам Волынца, сокращение составило около 2 млн т.





Независимый профсоюз горняков Украины

При этом Украина активно наращивает импорт угля, а по некоторым его видам уже стала нетто-импортером. Импорт угольной продукции, в связи с дефицитом отечественного энергетического и коксующегося угля за последние три года вырос с 15,6 млн т до 21,4 млн т, отмечается в проекте концепции.



Задолженность по заработной плате на государственных шахтах является "хронической". В 2019 году доля госбюджета в финансировании фонда оплаты труда составляла 60%. Но это только временно снижает градус напряжения в угольных регионах, но никак системно не решает проблему шахт. Объем трат госбюджета на поддержку государственной угольной отрасли увеличился с 1,9 млрд грн в 2016 году до 4,6 млрд грн в 2019 году. Однако эти средства направляются преимущественно на выплату задолженности по заработной плате и оплату потребленной электроэнергии.



Очень интересная схема

Вероятно, далее можно было бы переходить в плоскость дискуссий "стоит или нет" покончить с государственными шахтами, многие из которых сосредоточены в Донецкой и Луганской областях и для некоторых небольших городков-поселков являются градообразующими. Стоит отметить, что попытка оптимизации уже предпринималась в 2017 году, но не была доведена до конца. Не решились. Она была предусмотрена утвержденной тогда Концепцией реформирования и развития угольной промышленности на период до 2020 года. "Предусмотренная оптимизация структуры государственных угледобывающих предприятий путем создания "Национальной угольной компании" не была реализована и была признана нецелесообразной", - отмечается в тексте новой концепции реформирования угольной отрасли.



Но даже не принимая ни одну из сторон на полюсах "рубить или нет" гордиев узел, очевидно, что власти должны действовать в соответствии с цивилизованными подходами, которые применяются в европейских странах. Но в нашем случае может быть подвох. И как всегда, похоже, не обойдется без удовлетворения олигархических интересов.



На днях на сайте Минэнерго и окружающей среды появился приказ министра от 14 января о создании Государственного предприятия "Укруголь". На вчерашнем брифинге Алексей Оржель в ответ на вопрос корреспондента 112.ua уточнил, что новая структура создается исключительно для трейдинга угля и является аналогом государственного предприятия "Держвуглепостач" (подчинено Министерству). Оно было создано в 2016 году для продаж угля, добытого на украинских государственных шахтах. Фокус с созданием замены нужен для того, чтобы обнулить долги, оставив их на старой фирме, уверен Михаил Волынец. "Очевидно, министр создает структуру, аналогичную "Держвуглепостач", чтобы оставить на ней долги, которые появились в результате того, что с государственными шахтами не рассчитались за поставленный уголь. И также оставить в подвешенном состоянии долги "Центрэнерго" перед "Держвуглепостач" приблизительно на 1 млрд грн. Сейчас это структура, которая контролируется олигархом Коломойским", - заявил он журналистам.



Как сообщалось, ранее журналисты нашли офис фирмы Игоря Коломойского, которая занимается поставками угля из России для госпредприятия "Центрэнерго". Несмотря на то, что даже высокопоставленные чиновники страны в курсе, кому подконтрольно "Центрэнерго", официально связь предприятия и одиозного олигарха до сих пор не доказана. Сообщалось, что Игорь Коломойский лично называл нынешнего и. о. генерального директора "Центрэнерго" Владимира Потапенко "понятным" для себя человеком. Кроме того, Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, подконтрольные олигарху, со сменой менеджмента "Центрэнерго" получают электроэнергию с существенной скидкой.



И, казалось бы, что в этом страшного? Все равно решили закрывать большинство госшахт… Так что уж там? Но проблема заключается в неразрывной связи между расчетами за поставленный уголь и оплатой без преувеличения адского труда украинских шахтеров. В результате фокуса с созданием новой государственной фирмы "Держвуглепостач" не сможет рассчитаться с "Львовуглем", шесть шахт которого в декабре были отключены от электроснабжения из-за долга, в результате чего началось затопление. Задолженность по зарплате в этом объединении перевалила уже за 300 млн грн, рассказал глава Союза горняков. Не увидят денег и семьи шахтеров с Южно-Донбасской шахты, которая не добывает уголь с 6 декабря, поскольку также не в состоянии погасить долг за электроэнергию: задолженность по зарплатам там достигла 41 млн грн.



Кто в таком случае заплатит шахтам и шахтерам – совершенно неясно. Оржель посоветовал детям шахтеров не идти по стопам родителей: Почему власть решила ликвидировать шахты?В Украине власть меняет подход к угольной отрасли, в результате чего в ближайшее время может быть ликвидировано более половины государственных шахт. Впрочем, похоже, не обойдется без удовлетворения коммерческих интересов отечественных олигархов, которые по итогу окажутся в крупном выигрыше.Украина до 2050 года намерена отказаться от тепловых электростанций за счет рост доли "зеленой" генерации, что будет сопровождаться "постепенным сокращением угольной генерации" путем социальной приемлемости. Развитие событий в этом ключе возможно в случае утверждения концепции "зеленого" энергетического перехода, проект которой вчера представила команда Министерства энергетики и защиты окружающей среды, которое возглавляет Алексей Оржель. Он сам, отвечая на вопрос корреспондента 112.ua, не исключил вследствие этого сокращения числа государственных угольных шахт, в связи с их убыточностью. Точное число предприятий, которое планируется ликвидировать, министр не назвал. Оржель посоветовал детям, "которые есть в шахтерских семьях, искать более интересные и перспективные направления для обучения для возможной будущей работы". Мол, в забое работы не будет…Шахты в долгахСокращение числа государственных шахт предусмотрено, в частности, проектом концепции реформирования угольной отрасли, которая недавно была представлена в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (112.ua располагает копией документа). "Из 33 шахт, которые находятся в государственной собственности, планируется сохранить только 14 шахт. Таким образом, больше половины шахт хотят закрыть", - рассказал член комитета, нардеп и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. В тексте проекта концепции, впрочем, не указано точное число шахт, которые планируется закрыть. В разделе "путей и способов решения проблемы" отмечается необходимость определить бесперспективные и перспективные предприятия: соответственно первые по результатам технико-экономического обоснования нецелесообразности их дальнейшего функционирования ликвидировать, а вторые передать на приватизацию, либо же привлечь для них стратегических инвесторов "на основах государственно-частного партнерства на условиях концессии, долгосрочной аренды, совместной деятельности". "Учитывая сложную ситуацию в национальной экономике, государство не имеет возможности поддерживать убыточные предприятия угольной промышленности", - говорится в тексте документа.Независимый профсоюз горняков УкраиныОтмечается, что государственные шахты нынче находятся более чем в плачевном состоянии. Преимущественное большинство государственных угледобывающих компаний являются банкротами, которые продолжают существовать только за счет предоставления государственной поддержки и временному мораторию на арест имущества и банкротство. Почти все имущество указанных предприятий находится под арестом или в налоговом залоге. Показатель кредиторской задолженности по состоянию на конец 3 квартала 2019 года составлял 17151,9 млн грн, что в несколько раз превышает балансовую стоимость активов. При этом наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность за электроэнергию (по состоянию на 1 декабря 2019 года 10462,7 млн грн).В связи с отсутствием источников капитальных инвестиций невозможно развивать производство и обновить основные фонды. Из-за отсутствия горношахтного оборудования добыча угля в 14 забоях осуществляется забойными молотками. В результате высокая себестоимость и неконкурентноспособность угольной продукции государственных угледобывающих предприятий значительно превышает рыночные цены и требует постоянной государственной поддержки, сетуют в министерстве. Объем добычи угля в государственном секторе из года в год сокращается: за последние 15 лет он упал с 24 млн т до 4,1 млн т в год. Только за минувший год, по словам Волынца, сокращение составило около 2 млн т.Независимый профсоюз горняков УкраиныПри этом Украина активно наращивает импорт угля, а по некоторым его видам уже стала нетто-импортером. Импорт угольной продукции, в связи с дефицитом отечественного энергетического и коксующегося угля за последние три года вырос с 15,6 млн т до 21,4 млн т, отмечается в проекте концепции.Задолженность по заработной плате на государственных шахтах является "хронической". В 2019 году доля госбюджета в финансировании фонда оплаты труда составляла 60%. Но это только временно снижает градус напряжения в угольных регионах, но никак системно не решает проблему шахт. Объем трат госбюджета на поддержку государственной угольной отрасли увеличился с 1,9 млрд грн в 2016 году до 4,6 млрд грн в 2019 году. Однако эти средства направляются преимущественно на выплату задолженности по заработной плате и оплату потребленной электроэнергии.Очень интересная схемаВероятно, далее можно было бы переходить в плоскость дискуссий "стоит или нет" покончить с государственными шахтами, многие из которых сосредоточены в Донецкой и Луганской областях и для некоторых небольших городков-поселков являются градообразующими. Стоит отметить, что попытка оптимизации уже предпринималась в 2017 году, но не была доведена до конца. Не решились. Она была предусмотрена утвержденной тогда Концепцией реформирования и развития угольной промышленности на период до 2020 года. "Предусмотренная оптимизация структуры государственных угледобывающих предприятий путем создания "Национальной угольной компании" не была реализована и была признана нецелесообразной", - отмечается в тексте новой концепции реформирования угольной отрасли.Но даже не принимая ни одну из сторон на полюсах "рубить или нет" гордиев узел, очевидно, что власти должны действовать в соответствии с цивилизованными подходами, которые применяются в европейских странах. Но в нашем случае может быть подвох. И как всегда, похоже, не обойдется без удовлетворения олигархических интересов.На днях на сайте Минэнерго и окружающей среды появился приказ министра от 14 января о создании Государственного предприятия "Укруголь". На вчерашнем брифинге Алексей Оржель в ответ на вопрос корреспондента 112.ua уточнил, что новая структура создается исключительно для трейдинга угля и является аналогом государственного предприятия "Держвуглепостач" (подчинено Министерству). Оно было создано в 2016 году для продаж угля, добытого на украинских государственных шахтах. Фокус с созданием замены нужен для того, чтобы обнулить долги, оставив их на старой фирме, уверен Михаил Волынец. "Очевидно, министр создает структуру, аналогичную "Держвуглепостач", чтобы оставить на ней долги, которые появились в результате того, что с государственными шахтами не рассчитались за поставленный уголь. И также оставить в подвешенном состоянии долги "Центрэнерго" перед "Держвуглепостач" приблизительно на 1 млрд грн. Сейчас это структура, которая контролируется олигархом Коломойским", - заявил он журналистам.Как сообщалось, ранее журналисты нашли офис фирмы Игоря Коломойского, которая занимается поставками угля из России для госпредприятия "Центрэнерго". Несмотря на то, что даже высокопоставленные чиновники страны в курсе, кому подконтрольно "Центрэнерго", официально связь предприятия и одиозного олигарха до сих пор не доказана. Сообщалось, что Игорь Коломойский лично называл нынешнего и. о. генерального директора "Центрэнерго" Владимира Потапенко "понятным" для себя человеком. Кроме того, Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, подконтрольные олигарху, со сменой менеджмента "Центрэнерго" получают электроэнергию с существенной скидкой. Уже сегодня: Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 січ, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7619 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:16 Re: Політичні дискусії

https://gordonua.com/news/worldnews/pus ... 84018.html



"Пусть изучит экономику в колледже". Министр финансов США раскритиковал Грету Тунберг за призыв отказаться от ископаемого топлива

21 января эко-активистка Грета Тунберг выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвав к полному и немедленному отказу от ископаемого топлива. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин предложил ей сначала окончить колледж.

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Сегодня 16.40

Министр финансов США подверг критике выступление Греты Тунберг в Давосе

Министр финансов США подверг критике выступление Греты Тунберг в Давосе

Фото: gretathunberg / Instagram

Министр финансов США Стивен Мнучин подверг резкой критике выступление 17-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает CNBC.



У Мнучина спросили, нужно ли полностью отказаться от ископаемого топлива, как призвала Тунберг во время выступления в Давосе 21 января. Американский министр заявил, что прежде, чем “читать лекции США“, активистке следует “изучить экономику в колледже". Позже он уточнил, что шутил.



21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе вместе с 20 молодыми климатическими активистами призвала мировых лидеров, присутствующих на форуме, остановить “безумие” постоянных инвестиций в разведку и добычу ископаемого топлива, а также акцентировала внимание на необходимости полного отказа от него. "Пусть изучит экономику в колледже". Министр финансов США раскритиковал Грету Тунберг за призыв отказаться от ископаемого топлива21 января эко-активистка Грета Тунберг выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвав к полному и немедленному отказу от ископаемого топлива. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин предложил ей сначала окончить колледж.Министр финансов США Стивен Мнучин подверг резкой критике выступление 17-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает CNBC.У Мнучина спросили, нужно ли полностью отказаться от ископаемого топлива, как призвала Тунберг во время выступления в Давосе 21 января. Американский министр заявил, что прежде, чем “читать лекции США“, активистке следует “изучить экономику в колледже". Позже он уточнил, что шутил.21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе вместе с 20 молодыми климатическими активистами призвала мировых лидеров, присутствующих на форуме, остановить “безумие” постоянных инвестиций в разведку и добычу ископаемого топлива, а также акцентировала внимание на необходимости полного отказа от него. Им в ответ: Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 січ, 2020 14:32, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7619 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:20 Re: Політичні дискусії

- https://glavred.info/opinions/10142606- ... emcam.html

После передачи УЗ немцам компания перестанет работать на украинскую экономику, к тому же, никуда не исчезнет коррупция и в разы может повыситься стоимость билетов. После передачи УЗ немцам компания перестанет работать на украинскую экономику, к тому же, никуда не исчезнет коррупция и в разы может повыситься стоимость билетов.

Политический и Государственный проект "Украина" - остаточно продан. Но самый большой удар после оккупации и аннексии Крыма, оккупации Донбасса - Украина получила... от наёмных....Политический и Государственный проект "Украина" - остаточно продан. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7619 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:24 Replay

Вы разве типичный представитель украинского народа? )))

(С мамой..., не имеющий телевизора, работающий с ценными бумагами; и т.д.)



Речь о народе-то была.



Человек разумный создаёт себя сам, а народ (уровень образования масс, уровень быта масс, уровень общественной активности масс; уровень культуры, и т.д.) формируется НЕ самими массами.



Проще: законы развития индивидуума - это одно; а законы развития общества - это другое. detroytred

Повідомлень: 22961 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:25 С целью самосохранения населению предложено:

1. Бежать куда глаза глядят.

2. Бежать в Польшу

3. Бежать в РФ - сегодня обратил внимание, по всем копальням развешены приглашеня на работу в ... "Воркуту" с З/П до 50 000 фуфлей.

................................................................................

Ваши предложения по выходу из ситуации? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7619 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:30 Kudrjavuy написав: С целью самосохранения населению предложено:

1. Бежать куда глаза глядят.

2. Бежать в Польшу

3. Бежать в РФ - сегодня обратил внимание, по всем копальням развешены приглашеня на работу в ... "Воркуту" с З/П до 50 000 фуфлей.

................................................................................

Ваши предложения по выходу из ситуации? С целью самосохранения населению предложено:1. Бежать куда глаза глядят.2. Бежать в Польшу3. Бежать в РФ - сегодня обратил внимание, по всем копальням развешены приглашеня на работу в ... "Воркуту" с З/П до 50 000 фуфлей.................................................................................

Коллега Мортимер как-то очень и очень давно предложил самим захватить власть))



Без рычагов влияния ... остаётся только обсуждать.

Свои же личные проблемы каждый и так решает сам в силу своих возможностей. Коллега Мортимер как-то очень и очень давно предложил самим захватить власть))Без рычагов влияния ... остаётся только обсуждать.Свои же личные проблемы каждый и так решает сам в силу своих возможностей. detroytred

Повідомлень: 22961 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:30 Kudrjavuy Политический и Государственный проект "Украина" - остаточно продан.

В этом вопросе, поражает то, что никто не советовался с населением, с экономистами...

Совсем не так, как обещали в предвыборной программе.



А что, если завтра, они втихаря в Ислам нас всех обратят?

Может, мнение народа, спросить надо? В этом вопросе, поражает то, что никто не советовался с населением, с экономистами...Совсем не так, как обещали в предвыборной программе.А что, если завтра, они втихаря в Ислам нас всех обратят?Может, мнение народа, спросить надо? Replay

Повідомлень: 1825 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:33 Replay написав: Kudrjavuy Политический и Государственный проект "Украина" - остаточно продан.

В этом вопросе, поражает то, что никто не советовался с населением, с экономистами...

Совсем не так, как обещали в предвыборной программе.



А что, если завтра, они втихаря в Ислам нас всех обратят?

Может, мнение народа, спросить надо? В этом вопросе, поражает то, что никто не советовался с населением, с экономистами...Совсем не так, как обещали в предвыборной программе.А что, если завтра, они втихаря в Ислам нас всех обратят?Может, мнение народа, спросить надо?

Так *если...*, то бунт, революция.

Рамки, пределы конечно есть.



Кстати, в рабов уже не превратят))

По нынешним временам (уровню развития народа) - это уже за рамками.



Немцы в управлении - это в рамках.

Я не вижу принципиальной разницы в негативе между управленцем Миколою и Гансом. Так *если...*, то бунт, революция.Рамки, пределы конечно есть.Кстати, в рабов уже не превратят))По нынешним временам (уровню развития народа) - это уже за рамками.Немцы в управлении - это в рамках.Я не вижу принципиальной разницы в негативе между управленцем Миколою и Гансом. Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 24 січ, 2020 14:35, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22961 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 530253035304530553065307> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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