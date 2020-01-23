Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Replay Народ имеет то мнение, которое у него сформировано под влиянием: - условий быта - системы образования - средств массовой информации - примеров кумиров - опыта и т.д.
1. Условия быта не определяют мировоззрение. К примеру, моя мать, из сельской семьи, в условиях тяжелого быта, очень много читала, беря книги в библиотеке, окончила школу на отлично, поступила в ВУЗ в городе и стала прекрасным специалистом. Возможно, её -воспитали книги... но НИКТО не запрещает в современном мире - читать, пользоваться интернетом и пр. 2. Образование! Оно формирует Образы, выгодные "Властьимущим"! У меня и моих знакомых, дети учаться в школе "формально", образование же - получают дома, от нас... родителей, репетиторов... Лекции из интернета. Уровень знаний наших детей, в разы превосходит уровень знаний "пересiчного". К примеру, ребята вполне уверенно владеют C# уже в школе... и пишут свои "ОС"... слушают лекции на английском языке(с пониманием). Останутся ли они в Украине? Конечно нет, с такой политикой властей. Они тут - не нужны... 3. СМИ! Можете не верить, но ни у меня в доме, ни у моих друзей... нет телевизора. Это страшный зомбоящик, притом - нагнетающий Деперссию! Непрерывные плохие новости, неперывный негатив, навязывание своих мнений... 4. Кумиры! Судить надо по Заслугам, по Рзультатам! Вот чему учит жизнь! Так и с кумирами... Например, то, что Кличко хороший боксёр, никто не спорит! Кумир! Но как политик и хозяйственник... он себя дискредитировал. 5. Опыт! Пример! За полтора года - газ на мировых рынках подешевел, почти в два раза! Это в валюте! Гривна - укрепилась к доллару! Но.. цена за отопление, у нас, возросла! Значительно! Опыт показывает, что "кто-то ворует" и именно наши деньги! Если посмотреть на зарплаты топманагеров Нафтогаза, вопросы исчезают! там и воруют, с разрешения Власти! Ведь... чем дороже газ для населения, тем больше и налогов будет уплачено и пр.
Так уже бы заменили строчку "оплата за отопление" на "Откуп Панам "
Так что, кто хочет - тот анализирует и сам принимает решение. А вот те, кого "зомбирует ящик", как правило - с низким IQ, те будут пахать всю жизнь на "коммуналку" и пр. "налоги" и смерть для них, станет "освобождением из вечного рабства"!
Так вот, я не думаю, что это хорошая идея, из Украины делать "Пролетарское государство" Но, воспитание Разумного Человека - дело рук самого Человека! Никаким "рабовладельцам" не выгодно, чтобы Человек - становился Разумным!
То, что нагнеталось 5 лет, сложно разгрести за полгода.
Да ну... "Он" новое нагнетает, похлеще "попередникiв".
Нет реальных Планов по спасению экономики Украины, т.к. нет и Реальной Оценки состояния экономики! Если же Реально всё оценить, все долги и пр. приватизации, оценить - куда пошли средства и пр., то надо "попередникiв" - садить, начиная с Януковича(2003). Да, садить за Государственную Измену! P.S. Янукович, в 2003-м подписал указ о кредитовании нашего бизнеса и физ.лиц в ВАЛЮТЕ, даже, если эти субъекты - не имеют доходов в валюте!
А "Нынешние" - не готовы даже назвать Причины, по которым Украина оказалась в той ситуации, что имеем, почему Россия смогла захватить Крым, почему у нас стала возможной пирамида ОВГЗ и вообще, КТО на самом деле - Управляет Украиной и КАКИЕ у них Планы?
Никто, не собирается ничего делать! Спасение утопающего - дело рук самого утопающего(это я о простых украинцах).
Звягильского Е.Л.!(1992г.)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 січ, 2020 14:26, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Оржель посоветовал детям шахтеров не идти по стопам родителей: Почему власть решила ликвидировать шахты? https://112.ua/statji/orzhel-posovetova ... 22909.html В Украине власть меняет подход к угольной отрасли, в результате чего в ближайшее время может быть ликвидировано более половины государственных шахт. Впрочем, похоже, не обойдется без удовлетворения коммерческих интересов отечественных олигархов, которые по итогу окажутся в крупном выигрыше.
Украина до 2050 года намерена отказаться от тепловых электростанций за счет рост доли "зеленой" генерации, что будет сопровождаться "постепенным сокращением угольной генерации" путем социальной приемлемости. Развитие событий в этом ключе возможно в случае утверждения концепции "зеленого" энергетического перехода, проект которой вчера представила команда Министерства энергетики и защиты окружающей среды, которое возглавляет Алексей Оржель. Он сам, отвечая на вопрос корреспондента 112.ua, не исключил вследствие этого сокращения числа государственных угольных шахт, в связи с их убыточностью. Точное число предприятий, которое планируется ликвидировать, министр не назвал. Оржель посоветовал детям, "которые есть в шахтерских семьях, искать более интересные и перспективные направления для обучения для возможной будущей работы". Мол, в забое работы не будет…
Шахты в долгах Сокращение числа государственных шахт предусмотрено, в частности, проектом концепции реформирования угольной отрасли, которая недавно была представлена в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (112.ua располагает копией документа). "Из 33 шахт, которые находятся в государственной собственности, планируется сохранить только 14 шахт. Таким образом, больше половины шахт хотят закрыть", - рассказал член комитета, нардеп и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. В тексте проекта концепции, впрочем, не указано точное число шахт, которые планируется закрыть. В разделе "путей и способов решения проблемы" отмечается необходимость определить бесперспективные и перспективные предприятия: соответственно первые по результатам технико-экономического обоснования нецелесообразности их дальнейшего функционирования ликвидировать, а вторые передать на приватизацию, либо же привлечь для них стратегических инвесторов "на основах государственно-частного партнерства на условиях концессии, долгосрочной аренды, совместной деятельности". "Учитывая сложную ситуацию в национальной экономике, государство не имеет возможности поддерживать убыточные предприятия угольной промышленности", - говорится в тексте документа.
Независимый профсоюз горняков Украины Отмечается, что государственные шахты нынче находятся более чем в плачевном состоянии. Преимущественное большинство государственных угледобывающих компаний являются банкротами, которые продолжают существовать только за счет предоставления государственной поддержки и временному мораторию на арест имущества и банкротство. Почти все имущество указанных предприятий находится под арестом или в налоговом залоге. Показатель кредиторской задолженности по состоянию на конец 3 квартала 2019 года составлял 17151,9 млн грн, что в несколько раз превышает балансовую стоимость активов. При этом наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность за электроэнергию (по состоянию на 1 декабря 2019 года 10462,7 млн грн).
В связи с отсутствием источников капитальных инвестиций невозможно развивать производство и обновить основные фонды. Из-за отсутствия горношахтного оборудования добыча угля в 14 забоях осуществляется забойными молотками. В результате высокая себестоимость и неконкурентноспособность угольной продукции государственных угледобывающих предприятий значительно превышает рыночные цены и требует постоянной государственной поддержки, сетуют в министерстве. Объем добычи угля в государственном секторе из года в год сокращается: за последние 15 лет он упал с 24 млн т до 4,1 млн т в год. Только за минувший год, по словам Волынца, сокращение составило около 2 млн т.
Независимый профсоюз горняков Украины При этом Украина активно наращивает импорт угля, а по некоторым его видам уже стала нетто-импортером. Импорт угольной продукции, в связи с дефицитом отечественного энергетического и коксующегося угля за последние три года вырос с 15,6 млн т до 21,4 млн т, отмечается в проекте концепции.
Задолженность по заработной плате на государственных шахтах является "хронической". В 2019 году доля госбюджета в финансировании фонда оплаты труда составляла 60%. Но это только временно снижает градус напряжения в угольных регионах, но никак системно не решает проблему шахт. Объем трат госбюджета на поддержку государственной угольной отрасли увеличился с 1,9 млрд грн в 2016 году до 4,6 млрд грн в 2019 году. Однако эти средства направляются преимущественно на выплату задолженности по заработной плате и оплату потребленной электроэнергии.
Очень интересная схема Вероятно, далее можно было бы переходить в плоскость дискуссий "стоит или нет" покончить с государственными шахтами, многие из которых сосредоточены в Донецкой и Луганской областях и для некоторых небольших городков-поселков являются градообразующими. Стоит отметить, что попытка оптимизации уже предпринималась в 2017 году, но не была доведена до конца. Не решились. Она была предусмотрена утвержденной тогда Концепцией реформирования и развития угольной промышленности на период до 2020 года. "Предусмотренная оптимизация структуры государственных угледобывающих предприятий путем создания "Национальной угольной компании" не была реализована и была признана нецелесообразной", - отмечается в тексте новой концепции реформирования угольной отрасли.
Но даже не принимая ни одну из сторон на полюсах "рубить или нет" гордиев узел, очевидно, что власти должны действовать в соответствии с цивилизованными подходами, которые применяются в европейских странах. Но в нашем случае может быть подвох. И как всегда, похоже, не обойдется без удовлетворения олигархических интересов.
На днях на сайте Минэнерго и окружающей среды появился приказ министра от 14 января о создании Государственного предприятия "Укруголь". На вчерашнем брифинге Алексей Оржель в ответ на вопрос корреспондента 112.ua уточнил, что новая структура создается исключительно для трейдинга угля и является аналогом государственного предприятия "Держвуглепостач" (подчинено Министерству). Оно было создано в 2016 году для продаж угля, добытого на украинских государственных шахтах. Фокус с созданием замены нужен для того, чтобы обнулить долги, оставив их на старой фирме, уверен Михаил Волынец. "Очевидно, министр создает структуру, аналогичную "Держвуглепостач", чтобы оставить на ней долги, которые появились в результате того, что с государственными шахтами не рассчитались за поставленный уголь. И также оставить в подвешенном состоянии долги "Центрэнерго" перед "Держвуглепостач" приблизительно на 1 млрд грн. Сейчас это структура, которая контролируется олигархом Коломойским", - заявил он журналистам.
Как сообщалось, ранее журналисты нашли офис фирмы Игоря Коломойского, которая занимается поставками угля из России для госпредприятия "Центрэнерго". Несмотря на то, что даже высокопоставленные чиновники страны в курсе, кому подконтрольно "Центрэнерго", официально связь предприятия и одиозного олигарха до сих пор не доказана. Сообщалось, что Игорь Коломойский лично называл нынешнего и. о. генерального директора "Центрэнерго" Владимира Потапенко "понятным" для себя человеком. Кроме того, Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, подконтрольные олигарху, со сменой менеджмента "Центрэнерго" получают электроэнергию с существенной скидкой.
И, казалось бы, что в этом страшного? Все равно решили закрывать большинство госшахт… Так что уж там? Но проблема заключается в неразрывной связи между расчетами за поставленный уголь и оплатой без преувеличения адского труда украинских шахтеров. В результате фокуса с созданием новой государственной фирмы "Держвуглепостач" не сможет рассчитаться с "Львовуглем", шесть шахт которого в декабре были отключены от электроснабжения из-за долга, в результате чего началось затопление. Задолженность по зарплате в этом объединении перевалила уже за 300 млн грн, рассказал глава Союза горняков. Не увидят денег и семьи шахтеров с Южно-Донбасской шахты, которая не добывает уголь с 6 декабря, поскольку также не в состоянии погасить долг за электроэнергию: задолженность по зарплатам там достигла 41 млн грн.
Кто в таком случае заплатит шахтам и шахтерам – совершенно неясно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 січ, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Пусть изучит экономику в колледже". Министр финансов США раскритиковал Грету Тунберг за призыв отказаться от ископаемого топлива 21 января эко-активистка Грета Тунберг выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвав к полному и немедленному отказу от ископаемого топлива. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин предложил ей сначала окончить колледж. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 16.40 Министр финансов США подверг критике выступление Греты Тунберг в Давосе Министр финансов США подверг критике выступление Греты Тунберг в Давосе Фото: gretathunberg / Instagram Министр финансов США Стивен Мнучин подверг резкой критике выступление 17-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает CNBC.
У Мнучина спросили, нужно ли полностью отказаться от ископаемого топлива, как призвала Тунберг во время выступления в Давосе 21 января. Американский министр заявил, что прежде, чем “читать лекции США“, активистке следует “изучить экономику в колледже". Позже он уточнил, что шутил.
21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе вместе с 20 молодыми климатическими активистами призвала мировых лидеров, присутствующих на форуме, остановить “безумие” постоянных инвестиций в разведку и добычу ископаемого топлива, а также акцентировала внимание на необходимости полного отказа от него.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 січ, 2020 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Политический и Государственный проект "Украина" - остаточно продан.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
С целью самосохранения населению предложено: 1. Бежать куда глаза глядят. 2. Бежать в Польшу 3. Бежать в РФ - сегодня обратил внимание, по всем копальням развешены приглашеня на работу в ... "Воркуту" с З/П до 50 000 фуфлей. ................................................................................ Ваши предложения по выходу из ситуации?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:С целью самосохранения населению предложено: 1. Бежать куда глаза глядят. 2. Бежать в Польшу 3. Бежать в РФ - сегодня обратил внимание, по всем копальням развешены приглашеня на работу в ... "Воркуту" с З/П до 50 000 фуфлей. ................................................................................ Ваши предложения по выходу из ситуации?
Коллега Мортимер как-то очень и очень давно предложил самим захватить власть))
Без рычагов влияния ... остаётся только обсуждать. Свои же личные проблемы каждый и так решает сам в силу своих возможностей.