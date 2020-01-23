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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 53035304530553065307>
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:33

Kudrjavuy
С целью самосохранения населению предложено:
1. Бежать куда глаза глядят.
2. Бежать в Польшу

Так бегут и будут...
Вариантов нет. Или в депутаты или «на лыжи»...
P.S. Скидываем пассивы... :D
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:35

  Replay написав:Kudrjavuy
Политический и Государственный проект "Украина" - остаточно продан.

В этом вопросе, поражает то, что никто не советовался с населением, с экономистами...
Совсем не так, как обещали в предвыборной программе.

А что, если завтра, они втихаря в Ислам нас всех обратят?
Может, мнение народа, спросить надо?

Вы вероятно не задумывались о происходящем?
Крым - это Украина!(правда оккупированная РФ)
Закарпатье - это Украина!(правда под влиянием Угорщины и Румынии)
Львовщина - это Украина!(правда под влиянием Польши)
Киев - это Украина!(правда под влянием того, кто больше даст денег)
........................................................
http://www.ukrlife.tv/video/politika/v- ... -zolotarev
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 січ, 2020 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:36

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:38

  Replay написав:mephala
чим найнятий робітник в сфері айті відрізняється від робітника в сфері освіти що в сфері освіти сплачується 40% відрахувань на утримання одинииці а в айті оформлюють через ПП сплачуючи мізер?


Интересно, Вы кто по образованию?
Правда, интересно!

В "11-й раз говорю", основное Отличие школьного учителя от среднестатистического украинского IT-шника в том, что учитель - получает зарплату из Бюджета и в Гривне, а большинство IT-шников, работает на иностранные компании, получают в валюте.

Так что, более корректно -сравнивать IT-шника с заробитчанином, который "продаёт свой труд за границей"!

И если уже Вы так хотите, чтобы ВСЕ платили по 40%, то вот заробитчан, возвращающихся с Польши, прямо на таможне, на 40% обложите налогами!
1. Узнаете о себе много нового, притом нецензурно
2. Через пару лет, половина заробитчан, станет гражданами ЕС.

Ещё Отличие от "учителя" в том, что IT-шнику можно жить в Прибалтике или Беларуси, на Кипре или в Болгарии... и зарабатывать так же, как и в Черкассах, выполняя ту же работу!

"Вы" хотите прижать за горло тех, у кого "ноги свободны".
"Они" сядут в лодочку и.... уплывут! И потеряет от этого - Украина а не "они".
"Они", ещё и радоваться будут, что успели уехать до "Большого потопа Власти" а не укрываются от "народных волнений в подвалах"... :D


ви спочатку свою освіту перевірте а потім у інших випитуйте.
ви вкотре переводите тему розмови на відносини ФІРМИ і ДЕРЖАВИ.
а я вам кажу про відносини ФІРМИ та ПРАЦІВНИКА. та які податки сплачуються під час відносин до бюджету та фондів.
і якщо вам не подобається вчитель з бюджету - візьміть будь яку іншу спеціальність. і коли заробітчанин працював ТАМ за кордоном - його вже обклали податками ТАМ за кордоном. а айтішники коли працюють ТУТ то ТУТ і податки хай сплачують. і айтішник такий самий працівник найманий як і інших професій - вони також мають вільні ноги та можуть виїхати. якщо вже вам так поперек горла став освітянин.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:39

Не пойму в чём проблема.
Мы в Европу идём.
Немцы - это Европа.

Вот если бы россиян, китайцев, австралийцев и пр. в управление совпали, то тогда ещё понятно было возмущение.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:40

  detroytred написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:А валюта необходима или просто нужна. Рынку Украины, государству Украина.

Поэтому низкие налоги -- это по сути преференции отечественному программисту. Для конкуренции.

Це наша додаткова плата за низьку якість життя в Україні. Якщо податки будуть однаковими в нас, і за кордоном, то айтішникам тут буде гірше, бо ні пенсій, ні інфраструктури, нормальної, не отримають.
А так вони теж платять податки, через ПДВ, і створюють додаткові робочі місця тут, а не там.

+100

так тоді виходить всім найманим працівникам потрібно відмінити податки щоб не було еміграції? отак все легко? пенсіонерів куди дівати запропонуєте самі?
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 24 січ, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:40

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Весь прикол в том, что:
1. созданные структуры ДБР, НАБУ,....
- не выполняют своих функций.
2. Оттягивают средства бюджета.
Решение этих проблем может куда банальнее?
Возврат функций Прокуратуры по всеобщему надзору, возврат ОБХСС,
- и "Вор - обязан сидеть в тюрьме?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:45

  mephala написав:
  detroytred написав:+100

так тоді виходить всім найманим працівникам потрібно відмінити податки щоб не було еміграції? отак все легко? пенсіонерів куди дівати запропонуєте самі?

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вы загребли....
- Наоборот возвращать всех "удачливых", "обдарованных",.... - в правовое поле государства Украина.

- Интересно, а понимает ли кто из вас, что ни один "обдарованный" - не находится в правовом поле Украины?

- Здесь воруют, продают, убивают, торгуют,..... - но они то "иноземцы" с иностранной юрисдикцией - но украинцам навязывают чистый криминал, с целью грабежа реальных средств.

Платят налоги - только рабы, которых за это и имеют.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 січ, 2020 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:45

  mephala написав:
  detroytred написав:
  lapay"[quote="4850717:detroytred написав:А валюта необходима или просто нужна. Рынку Украины, государству Украина.

Поэтому низкие налоги -- это по сути преференции отечественному программисту. Для конкуренции.

Це наша додаткова плата за низьку якість життя в Україні. Якщо податки будуть однаковими в нас, і за кордоном, то айтішникам тут буде гірше, бо ні пенсій, ні інфраструктури, нормальної, не отримають.
А так вони теж платять податки, через ПДВ, і створюють додаткові робочі місця тут, а не там.

+100

так тоді виходить всім найманим працівникам потрібно відмінити податки щоб не було еміграції? отак все легко? пенсіонерів куди дівати запропонуєте самі?[/quote]


Баланс.
Айтишники в данном случае -- в рамках допустимого.
Создание преференций для них ещё допустимо и максимально выгодно по сравнению с иными категориями.

Преференции для всех уже за пределами возможностей.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:45

  Replay написав:mephala
якщо вони їх не платять - хто повинен утримувати їх батьків на пенсії? дурний сусід?

Предположим, мои родители не были тунеядцами и алкашами а ходили на работу.
Строили заводы, фабрики, лечили детей...
Теоретически, вот ТЕ, кто "получил в собственность" фабрики и заводы - и должен платить пенсию моим родителям!
Не находите Справедливым?
А то, как то странно... Заводы, построенные родителями, приватизировали олигархи, но об Обязательсва перед тем, кто создавал... "забыли"!
Переложили на детей!
А можно, я сам буду заботиться о своих родителях, а не буду платить в пенсионный фонд! А можно, я сам себе на пенсию заработаю, а не буду платить "на Пенсию Кучме"? :D
"Вы меня за лоха держите?"(с)

якщо вони не сплачують до бюджету - то за які кошти буде інфраструктура підтримуватися? дурний сусід повинен підтримувати?


Какая "инфраструктура"?
Вы где её видели?
Зарплаты Гончаруков и пр. министров транспорта? :D
Вы парк иномарок у "номенклатурщиков" видели?
Вот куда идут налоги! :D


виходячи з цього всього повертаємося до самих моїх перших дописів на які ви не відповіли а розвели демагогію
  mephala написав:ЗІ
і я також вас питав - чому айтішники сплачують зменшені податки а інші робітники повинні сплачувати 40% відрахувань? то може все таки всіх підрівняємо вниз або вверх? чи податки платять тільки дурні?

а то мені подобається - одні повинні платити податки а інші хитромудрі.
mephala
 
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