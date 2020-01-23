Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Политический и Государственный проект "Украина" - остаточно продан.
В этом вопросе, поражает то, что никто не советовался с населением, с экономистами... Совсем не так, как обещали в предвыборной программе.
А что, если завтра, они втихаря в Ислам нас всех обратят? Может, мнение народа, спросить надо?
Вы вероятно не задумывались о происходящем? Крым - это Украина!(правда оккупированная РФ) Закарпатье - это Украина!(правда под влиянием Угорщины и Румынии) Львовщина - это Украина!(правда под влиянием Польши) Киев - это Украина!(правда под влянием того, кто больше даст денег) ........................................................ http://www.ukrlife.tv/video/politika/v- ... -zolotarev
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 січ, 2020 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
чим найнятий робітник в сфері айті відрізняється від робітника в сфері освіти що в сфері освіти сплачується 40% відрахувань на утримання одинииці а в айті оформлюють через ПП сплачуючи мізер?
Интересно, Вы кто по образованию? Правда, интересно!
В "11-й раз говорю", основное Отличие школьного учителя от среднестатистического украинского IT-шника в том, что учитель - получает зарплату из Бюджета и в Гривне, а большинство IT-шников, работает на иностранные компании, получают в валюте.
Так что, более корректно -сравнивать IT-шника с заробитчанином, который "продаёт свой труд за границей"!
И если уже Вы так хотите, чтобы ВСЕ платили по 40%, то вот заробитчан, возвращающихся с Польши, прямо на таможне, на 40% обложите налогами! 1. Узнаете о себе много нового, притом нецензурно 2. Через пару лет, половина заробитчан, станет гражданами ЕС.
Ещё Отличие от "учителя" в том, что IT-шнику можно жить в Прибалтике или Беларуси, на Кипре или в Болгарии... и зарабатывать так же, как и в Черкассах, выполняя ту же работу!
"Вы" хотите прижать за горло тех, у кого "ноги свободны". "Они" сядут в лодочку и.... уплывут! И потеряет от этого - Украина а не "они". "Они", ещё и радоваться будут, что успели уехать до "Большого потопа Власти" а не укрываются от "народных волнений в подвалах"...
ви спочатку свою освіту перевірте а потім у інших випитуйте. ви вкотре переводите тему розмови на відносини ФІРМИ і ДЕРЖАВИ. а я вам кажу про відносини ФІРМИ та ПРАЦІВНИКА. та які податки сплачуються під час відносин до бюджету та фондів. і якщо вам не подобається вчитель з бюджету - візьміть будь яку іншу спеціальність. і коли заробітчанин працював ТАМ за кордоном - його вже обклали податками ТАМ за кордоном. а айтішники коли працюють ТУТ то ТУТ і податки хай сплачують. і айтішник такий самий працівник найманий як і інших професій - вони також мають вільні ноги та можуть виїхати. якщо вже вам так поперек горла став освітянин.
detroytred написав:А валюта необходима или просто нужна. Рынку Украины, государству Украина.
Поэтому низкие налоги -- это по сути преференции отечественному программисту. Для конкуренции.
Це наша додаткова плата за низьку якість життя в Україні. Якщо податки будуть однаковими в нас, і за кордоном, то айтішникам тут буде гірше, бо ні пенсій, ні інфраструктури, нормальної, не отримають. А так вони теж платять податки, через ПДВ, і створюють додаткові робочі місця тут, а не там.
+100
так тоді виходить всім найманим працівникам потрібно відмінити податки щоб не було еміграції? отак все легко? пенсіонерів куди дівати запропонуєте самі?
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 24 січ, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Весь прикол в том, что: 1. созданные структуры ДБР, НАБУ,.... - не выполняют своих функций. 2. Оттягивают средства бюджета. Решение этих проблем может куда банальнее? Возврат функций Прокуратуры по всеобщему надзору, возврат ОБХСС, - и "Вор - обязан сидеть в тюрьме?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
так тоді виходить всім найманим працівникам потрібно відмінити податки щоб не було еміграції? отак все легко? пенсіонерів куди дівати запропонуєте самі?
Вы загребли.... - Наоборот возвращать всех "удачливых", "обдарованных",.... - в правовое поле государства Украина.
- Интересно, а понимает ли кто из вас, что ни один "обдарованный" - не находится в правовом поле Украины?
- Здесь воруют, продают, убивают, торгуют,..... - но они то "иноземцы" с иностранной юрисдикцией - но украинцам навязывают чистый криминал, с целью грабежа реальных средств.
Платят налоги - только рабы, которых за это и имеют.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 січ, 2020 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay"[quote="4850717:detroytred написав:А валюта необходима или просто нужна. Рынку Украины, государству Украина.
Поэтому низкие налоги -- это по сути преференции отечественному программисту. Для конкуренции.
Це наша додаткова плата за низьку якість життя в Україні. Якщо податки будуть однаковими в нас, і за кордоном, то айтішникам тут буде гірше, бо ні пенсій, ні інфраструктури, нормальної, не отримають. А так вони теж платять податки, через ПДВ, і створюють додаткові робочі місця тут, а не там.
+100
так тоді виходить всім найманим працівникам потрібно відмінити податки щоб не було еміграції? отак все легко? пенсіонерів куди дівати запропонуєте самі?[/quote]
Баланс. Айтишники в данном случае -- в рамках допустимого. Создание преференций для них ещё допустимо и максимально выгодно по сравнению с иными категориями.
Преференции для всех уже за пределами возможностей.
якщо вони їх не платять - хто повинен утримувати їх батьків на пенсії? дурний сусід?
Предположим, мои родители не были тунеядцами и алкашами а ходили на работу. Строили заводы, фабрики, лечили детей... Теоретически, вот ТЕ, кто "получил в собственность" фабрики и заводы - и должен платить пенсию моим родителям! Не находите Справедливым? А то, как то странно... Заводы, построенные родителями, приватизировали олигархи, но об Обязательсва перед тем, кто создавал... "забыли"! Переложили на детей! А можно, я сам буду заботиться о своих родителях, а не буду платить в пенсионный фонд! А можно, я сам себе на пенсию заработаю, а не буду платить "на Пенсию Кучме"? "Вы меня за лоха держите?"(с)
якщо вони не сплачують до бюджету - то за які кошти буде інфраструктура підтримуватися? дурний сусід повинен підтримувати?
Какая "инфраструктура"? Вы где её видели? Зарплаты Гончаруков и пр. министров транспорта? Вы парк иномарок у "номенклатурщиков" видели? Вот куда идут налоги!
виходячи з цього всього повертаємося до самих моїх перших дописів на які ви не відповіли а розвели демагогію
mephala написав:ЗІ і я також вас питав - чому айтішники сплачують зменшені податки а інші робітники повинні сплачувати 40% відрахувань? то може все таки всіх підрівняємо вниз або вверх? чи податки платять тільки дурні?
а то мені подобається - одні повинні платити податки а інші хитромудрі.