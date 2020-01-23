Replay написав:

чим найнятий робітник в сфері айті відрізняється від робітника в сфері освіти що в сфері освіти сплачується 40% відрахувань на утримання одинииці а в айті оформлюють через ПП сплачуючи мізер?

Интересно, Вы кто по образованию?Правда, интересно!В "11-й раз говорю", основное Отличие школьного учителя от среднестатистического украинского IT-шника в том, что учитель - получает зарплату из Бюджета и в Гривне, а большинство IT-шников, работает на иностранные компании, получают в валюте.Так что, более корректно -сравнивать IT-шника с заробитчанином, который "продаёт свой труд за границей"!И если уже Вы так хотите, чтобы ВСЕ платили по 40%, то вот заробитчан, возвращающихся с Польши, прямо на таможне, на 40% обложите налогами!1. Узнаете о себе много нового, притом нецензурно2. Через пару лет, половина заробитчан, станет гражданами ЕС.Ещё Отличие от "учителя" в том, что IT-шнику можно жить в Прибалтике или Беларуси, на Кипре или в Болгарии... и зарабатывать так же, как и в Черкассах, выполняя ту же работу!"Вы" хотите прижать за горло тех, у кого "ноги свободны"."Они" сядут в лодочку и.... уплывут! И потеряет от этого - Украина а не "они"."Они", ещё и радоваться будут, что успели уехать до "Большого потопа Власти" а не укрываются от "народных волнений в подвалах"...