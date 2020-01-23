Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
коли заробітчанин працював ТАМ за кордоном - його вже обклали податками ТАМ за кордоном. а айтішники коли працюють ТУТ то ТУТ і податки хай сплачують. і айтішник такий самий працівник найманий як і інших професій - вони також мають вільні ноги та можуть виїхати. якщо вже вам так поперек горла став освітянин.
Жесть! А если айтишник работает на американскую компанию, хотите сказать, что компания в США не платит налогов? Ага, Щас!
Работники других профессий могут уехать? Та Вы шо? Вот, преподаватель математики или истории Украины, конечно может уехать! В Польшу! Курей фасовать! Или Вы хотите сказать, что в Польше дикий спрос на "преподавателей Истории Украины"? А вот на Айтишников - спрос есть!
Но Главное в том, что афтишник - не обязательно должен уезжать, чтобы работать за границей. он может сидеть в Бердичеве и работать на компанию в Сейшелах.
Вообщем, законодателям - надо подумать, прежде чем давить айтишников.
mephala написав:навіть не знаю що сказати. 1. валюту заробляє ФІРМА 2. англійську знають і освітяни 3. не всі айтішники знають англійську. тільки ті хто читають доки на іноземній.
Освітянин теж може стати ФОПом. Фірма продає тут валюту, щоб заплатити гривні співробітникам. Айтішник може бути фрілансером, освітянин навряд чи, крім репетиторів, які взагалі не платять податки, зі своїх доходів.
тобто всіх найманих робітників переводимо на ППшників?
коли заробітчанин працював ТАМ за кордоном - його вже обклали податками ТАМ за кордоном. а айтішники коли працюють ТУТ то ТУТ і податки хай сплачують. і айтішник такий самий працівник найманий як і інших професій - вони також мають вільні ноги та можуть виїхати. якщо вже вам так поперек горла став освітянин.
Жесть! А если айтишник работает на американскую компанию, хотите сказать, что компания в США не платит налогов? Ага, Щас!
- В США, но США не гарантирует ему(айтишнику в Украине) его Прав!
Replay написав:Работники других профессий могут уехать? Та Вы шо? Вот, преподаватель математики или истории Украины, конечно может уехать! В Польшу! Курей фасовать! Или Вы хотите сказать, что в Польше дикий спрос на "преподавателей Истории Украины"? А вот на Айтишников - спрос есть!
Но Главное в том, что афтишник - не обязательно должен уезжать, чтобы работать за границей. он может сидеть в Бердичеве и работать на компанию в Сейшелах.
Вообщем, законодателям - надо подумать, прежде чем давить айтишников.
Если способный и трудолюбивый то в любой стране он станет Уважаемым Человеком, кроме Украины. - Может как раз "населению Украины" - пора задуматься о "своей неньке Украине"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
навіть не знаю що сказати. 1. валюту заробляє ФІРМА 2. англійську знають і освітяни 3. не всі айтішники знають англійську. тільки ті хто читають доки на іноземній.
1. И от того, под чьей юрисдикцией находится "Фирма" - зависит и то, где она заплатит налоги(а фирмы не только 5% платили). Если же "частники" работают на иностранную фирму, они вообще могут ничего не платить, как и заробитчане! Уже то, что они платят НДС при покупке товаров на территории Украины, притом заводят валюту - уже супер. 2. Не смешите мои тапки! Зачастую, даже преподаватели английского, с трудом английский знают "технический" и даже разговорный! У них программа "от сих до сих", зубрят тупо тексты... А преподаватели математики, физики, химии... не то, что английский, они украинский не знают... 3. Уровень IT-шников, знакомых, выше средне-мирового. Проекты- потрясающие, реально! Работают на США, летают "в командировки"... живут с семьями в Украине. Стоит их хоть немного "зажать", они очень быстро уедут, не успеете и глазом моргнуть.
Обидно, что "селюки", имеющие IQ ниже среднего, решили превратить Украину в аграный придаток! Страну, которая запускала ракеты в космос, разрабатывала системы связи, в которой давно построеня атомный электростанции, мощное машиностроение, судостроение, транспортные магистрали и пр.
"Крiпакiвський менталiтет" - вот проблема Украины.
проблема України - в частині населення яке вважає що в нього тільки права. А обов’язки це в інших. І ви це наглядно демонструєте. Причому з великим апломбом. Це так - щоб ввічливо.
Может давно поры Украину делать не страной дураков, а гениев?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 січ, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Не пойму в чём проблема. Мы в Европу идём. Немцы - это Европа.
Ну, немцы не лохи, как бы. Если берут "в управление", то не за просто так... Проведут Реформы, цены в разы поднимут... свои локомотивы нам "поставят"(секонд-хенд), ремонтировать их будут... за НАШИ средства, запчасти поставлять и пр. Короче, классика, все так работают!
Или Вы думаете, что немцы нам подарят локомотивы, вагоны, наведут порядок и будут "мыть купе" своими руками? За просто так? Странно! Мы - не хотим за просто так работать а ждём этого от "фрицев"? Не, ну будет чисто и красиво и билет Харьков-Киев за 100 евро, самое оно для пересiчного! Стоп! Если стоимость билетов -станет сопоставима с европейской, если квартплата - европейская... но зарплаты украинские, то какой смысл жить в Украине?
Не пойму в чём проблема. Мы в Европу идём. Немцы - это Европа.
Ну, немцы не лохи, как бы. Если берут "в управление", то не за просто так... Проведут Реформы, цены в разы поднимут... свои локомотивы нам "поставят"(секонд-хенд), ремонтировать их будут... за НАШИ средства, запчасти поставлять и пр. Короче, классика, все так работают!
Или Вы думаете, что немцы нам подарят локомотивы, вагоны, наведут порядок и будут "мыть купе" своими руками? За просто так? Странно! Мы - не хотим за просто так работать а ждём этого от "фрицев"? Не, ну будет чисто и красиво и билет Харьков-Киев за 100 евро, самое оно для пересiчного! Стоп! Если стоимость билетов -станет сопоставима с европейской, если квартплата - европейская... но зарплаты украинские, то какой смысл жить в Украине?
У/З - самая большая железная дорога Европы. - Самый большой перевозчик грузов, - Пассажиров - Система заводов строительства ПС, станций, изготовления рельс, стрелочных переводов, .... - Институты, транспортные, системные,..... - Сверх прибыльная система приносившая и строившая мосты через Днепр ещё при Кирпе. https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 8/4384442/
Продать систему транспорта Государства - это не просто Враги. Это результат внешней агрессии - её контрибуция. Дальше будет ещё похуже ....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 січ, 2020 15:01, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Баланс. Айтишники в данном случае -- в рамках допустимого. Создание преференций для них ещё допустимо и максимально выгодно по сравнению с иными категориями.
Преференции для всех уже за пределами возможностей.
Давайте по сіті 1 Айтішники-дрібниці Вони працюють на єдиному податку , тому проблема не в існуванні якихось 0,1 млн айтішників-а проблема в існуванні 1 млн який працює на єдиному 2 Я , можу ПРИЗНАЧИТИ свого сина(дружину-кота) айтішником і перевівши його на третю группу....сховаю всі свої чисті прибутки,з втратою 5%... Чи ви думаєте що в мене айкью менший від айтішників? чи знання? чи розуміння як працює система... А в коломойського-фірташа-квартал95 - думаєте також цих знань не має?
То що буде плодити узаконену корупцію прикриваючись айтішниками? чи може буде реальними речами займатись?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69