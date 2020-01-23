Replay написав:

навіть не знаю що сказати.

1. валюту заробляє ФІРМА

2. англійську знають і освітяни

3. не всі айтішники знають англійську. тільки ті хто читають доки на іноземній.

1. И от того, под чьей юрисдикцией находится "Фирма" - зависит и то, где она заплатит налоги(а фирмы не только 5% платили).Если же "частники" работают на иностранную фирму, они вообще могут ничего не платить, как и заробитчане!Уже то, что они платят НДС при покупке товаров на территории Украины, притом заводят валюту - уже супер.2. Не смешите мои тапки! Зачастую, даже преподаватели английского, с трудом английский знают "технический" и даже разговорный!У них программа "от сих до сих", зубрят тупо тексты...А преподаватели математики, физики, химии... не то, что английский, они украинский не знают...3. Уровень IT-шников, знакомых, выше средне-мирового. Проекты- потрясающие, реально!Работают на США, летают "в командировки"... живут с семьями в Украине.Стоит их хоть немного "зажать", они очень быстро уедут, не успеете и глазом моргнуть.Обидно, что "селюки", имеющие IQ ниже среднего, решили превратить Украину в аграный придаток! Страну, которая запускала ракеты в космос, разрабатывала системы связи, в которой давно построеня атомный электростанции, мощное машиностроение, судостроение, транспортные магистрали и пр."Крiпакiвський менталiтет" - вот проблема Украины.