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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:59
Replay написав:detroytred
Не пойму в чём проблема.
Мы в Европу идём.
Немцы - это Европа.
Ну, немцы не лохи, как бы.
Если берут "в управление", то не за просто так...
Проведут Реформы, цены в разы поднимут... свои локомотивы нам "поставят"(секонд-хенд), ремонтировать их будут... за НАШИ средства, запчасти поставлять и пр.
Короче, классика, все так работают!
Или Вы думаете, что немцы нам подарят локомотивы, вагоны, наведут порядок и будут "мыть купе" своими руками?
За просто так?
Странно! Мы - не хотим за просто так работать а ждём этого от "фрицев"?
Не, ну будет чисто и красиво и билет Харьков-Киев за 100 евро, самое оно для пересiчного!
Стоп!
Если стоимость билетов -станет сопоставима с европейской, если квартплата - европейская... но зарплаты украинские, то какой смысл жить в Украине?
Вот в чём нюанс:
немцы возьмут плату ... но есть шанс, что дадут результат.
Наши же и плату берут ... и результат за окошком))
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:00
Replay написав:Kudrjavuy
Политический и Государственный проект "Украина" - остаточно продан.
В этом вопросе, поражает то, что никто не советовался с населением, с экономистами...
Совсем не так, как обещали в предвыборной программе.
А что, если завтра, они втихаря в Ислам нас всех обратят?
Может, мнение народа, спросить надо?
а в 988 питали?
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mephala
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:01
budivelnik написав: detroytred написав:
Баланс.
Айтишники в данном случае -- в рамках допустимого.
Создание преференций для них ещё допустимо и максимально выгодно по сравнению с иными категориями.
Преференции для всех уже за пределами возможностей.
Давайте по сіті
1 Айтішники-дрібниці
Вони працюють на єдиному податку , тому проблема не в існуванні якихось 0,1 млн айтішників-а проблема в існуванні 1 млн який працює на єдиному
2 Я , можу ПРИЗНАЧИТИ свого сина(дружину-кота) айтішником і перевівши його на третю группу....сховаю всі свої чисті прибутки,з втратою 5%...
Чи ви думаєте що в мене айкью менший від айтішників? чи знання? чи розуміння як працює система...
А в коломойського-фірташа-квартал95 - думаєте також цих знань не має?
То що буде плодити узаконену корупцію прикриваючись айтішниками? чи може буде реальними речами займатись?
По сути -- речь шла исключительно конкретно об айтишниках.
Реальных.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:02
detroytred написав:
.......
Но я уверен, что многим (в том числе и мне) -- лучше 12 часов умственно, чем 4 часа в дерьме))
Смотря сколько платить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:02
detroytred написав:
результат за окошком))
при Порошенко снег во дворах лежал не чистили,а при Зеленском смотрю во дворах ни снежинки
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:05
mephala
проблема України - в частині населення яке вважає що в нього тільки права. А обов’язки це в інших. І ви це наглядно демонструєте. Причому з великим апломбом. Це так - щоб ввічливо.
ну да!
Налогов, я заплатил прилично...
Но, когда близкому человеку -удаляли апендикс, то пришлось платить "в конверте"!
Интересно, хирург с "конверта" налоги заплатил?
Второй вопрос!
А вот, могу я в "расходы" включать "взятку хирургу", "откуп от пожарников"?
Тоже нет?
Или... вот, тёща. Коммуналка 150 баксов за трёшку а батареи, еле тёплые!
В квартире -17 градусов!
Ладно, она обогреватель включает... и платит вдвойне!!!
Или, Образование!
Почему я -должен нанимать репетиторов своим детям, сам тратить пару часов в день, если из налогов - платим учителям?
Почему многие учителя - непрофессионально преподают... и требуют денег за "репетиторство"?
Поясню! Налоги - нужно платить за какой то ТОВАР, УСЛУГУ!
Если "ты" платишь налоги, ты получаешь от Государства какой то "продукт"!
Образование, медицину, инфраструктуру...
Если же услуга несоответствующая и ты вынужден сам себя "обогревать, лечить, учить", то попробуйте мне назвать Причину, по которой айтишник должен за это всё платить!
Батареи холодные, а Нафтогаз получает миллионы долларов зарплаты!
Дети тупые, а министр образования - рисует себе и замам зарплаты в десятки тысяч!
Медицину - убили а министры "реформы проводят"!
Нет, уважаемый... Какие услуги, такие и налоги.
Жизнь отдавать за "холодные батареи" -дурних нема.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:09
mephala
а в 988 питали?
То есть, Вы признаёте, что ничего не изменилось?
Это Вы а не я, фактически утверждаете, что "народ Украины в 2020-м году - не является носителем власти"?
То есть, по-Вашему - все тут рабы и бы***, которое и спрашивать не стоит?
Вы понимаете, почему многие уезжают?
Они не считают себя "бы***".
Занавес.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:10
Replay написав:
Ну, немцы не лохи, как бы.
Если берут "в управление", то не за просто так...
Какое управление? Об управлении немцами Укрзалізницею пока 0, или бла-бла-бла ни о чем.
1. Сторони вивчатимуть можливості утворення стратегічного партнерства...
2. Сторони здійснять оцінку можливість співробітництва...
3. Сторони - сприятимуть взаємному опрацюванню пропозиції...
Больше ничего.УЗ віддадуть в управління німецькій Deutsche Bahn на 10...
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:10
Replay написав:ЛАД
То, что нагнеталось 5 лет, сложно разгрести за полгода.
Да ну...
"Он" новое нагнетает, похлеще "попередникiв".
Нет реальных Планов по спасению экономики Украины, т.к. нет и Реальной Оценки состояния экономики!
Если же Реально всё оценить, все долги и пр. приватизации, оценить - куда пошли средства и пр., то надо "попередникiв" - садить, начиная с Януковича(2003).
Да, садить за Государственную Измену!
P.S. Янукович, в 2003-м подписал указ о кредитовании нашего бизнеса и физ.лиц в ВАЛЮТЕ, даже, если эти субъекты - не имеют доходов в валюте!
А "Нынешние" - не готовы даже назвать Причины
, по которым Украина оказалась в той ситуации, что имеем, почему Россия смогла захватить Крым, почему у нас стала возможной пирамида ОВГЗ и вообще, КТО на самом деле - Управляет Украиной и КАКИЕ у них Планы?
Никто, не собирается ничего делать!
Спасение утопающего - дело рук самого утопающего(это я о простых украинцах).
Вы писали о мире, только на это я и ответил.
Экономика совсем другой вопрос. Тут пока грустно. Насколько понимаю, Зе делает ставку на привлечение западных инвестиций. Ставка, вероятно, правильная. Насколько ему это удастся ... ? Посмотрим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:13
budivelnik написав:
1 Айтішники-дрібниці
Вони працюють на єдиному податку , тому проблема не в існуванні якихось 0,1 млн айтішників-а проблема в існуванні 1 млн який працює на єдиному
2 Я , можу ПРИЗНАЧИТИ свого сина(дружину-кота) айтішником і перевівши його на третю группу....сховаю всі свої чисті прибутки,з втратою 5%...
Чи ви думаєте що в мене айкью менший від айтішників? чи знання? чи розуміння як працює система...
А в коломойського-фірташа-квартал95 - думаєте також цих знань не має?
То що буде плодити узаконену корупцію прикриваючись айтішниками? чи може буде реальними речами займатись?
Фермери взагалі не платять податки, якщо землі менше 2 га, і платять тільки за землю, якщо землі від 2 до 20 га.
Буде айтішників більше, і їх теж якось почнуть сильніше окучувати...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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