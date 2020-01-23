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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 53075308530953105311> Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:31 Вкладчик1234 написав: Puente написав: Чим ІТ кращий за комбайнера чи технолога молокозавода ( який теж приносить валюту в країну ) - так і не сформулювали . Розбіжуться всі розумні з IQ більше скількох ? ( Знаю достатньо багато кандидатів та докторів з IQ звичайнісіньським середнім - десь напевно 100-110 . Емоційний - напевно більший , бо кар"єру робили успішно .) Ну розбіжуться - і що ? Ну буде 25 млн населення - і що ? Вас розумних вже не буде тут , ваші діти розумні теж тут жити не будуть - яка вам різниця тоді ? Чим ІТ кращий за комбайнера чи технолога молокозавода ( який теж приносить валюту в країну ) - так і не сформулювали . Розбіжуться всі розумні з IQ більше скількох ? ( Знаю достатньо багато кандидатів та докторів з IQ звичайнісіньським середнім - десь напевно 100-110 . Емоційний - напевно більший , бо кар"єру робили успішно .) Ну розбіжуться - і що ? Ну буде 25 млн населення - і що ? Вас розумних вже не буде тут , ваші діти розумні теж тут жити не будуть - яка вам різниця тоді ?

+1 +1

Вопрос ведь стоял не в том, кто лучше.

А в последствиях от уменьшения *дотирования* айтишников.



И не говорилось, что от этого будет апокаляпсис)) Вопрос ведь стоял не в том, кто лучше.А в последствиях от уменьшения *дотирования* айтишников.И не говорилось, что от этого будет апокаляпсис)) detroytred

Повідомлень: 22965 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:32 Re: Політичні дискусії Puente написав: Чим ІТ кращий за комбайнера чи технолога молокозавода ( який теж приносить валюту в країну ) - так і не сформулювали Чим ІТ кращий за комбайнера чи технолога молокозавода ( який теж приносить валюту в країну ) - так і не сформулювали

Тим що інтенсивно зростає. Перед тим, як стригти овечку, її, спочатку, треба виростити. Тим що інтенсивно зростає. Перед тим, як стригти овечку, її, спочатку, треба виростити. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9705 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:33 ЛАД написав: detroytred написав: ......

На мой взгляд, формулировать следует иначе.



Не селюки хотят ... сделать аграрной страной.

Страна (рынок Украины, как кластер мирового разделения труда) не по прихоти *селюков* (наших власть имущих) превращается в аграрную державу.

А под действием объективных факторов.



Другое дело, что противостоять этому, пересилить влияние этих естественных объективных сил развития мирового рынка можно только при наличии цели, желания власть имущих украинского общества.

В руках которых рычаги, ресурсы общества-государства (реальные возможности) .



Но у них другие цели-желания.

Лишь личное обогащение... ......На мой взгляд, формулировать следует иначе.Не селюки хотят ... сделать аграрной страной.Страна (рынок Украины, как кластер мирового разделения труда) не по прихоти *селюков* (наших власть имущих) превращается в аграрную державу.А под действием объективных факторов.Другое дело, что противостоять этому, пересилить влияние этих естественных объективных сил развития мирового рынка можно только при наличии цели, желания власть имущих украинского общества.В руках которых рычаги, ресурсы общества-государства (реальные возможности) .Но у них другие цели-желания.Лишь личное обогащение...

Немного не так.

В общем-то, любая страна может более или менее легко скатиться вниз в мировой табели о рангах. Подняться вверх гораздо тяжелее. И от политики правящих кругов зависит произойдет ли как первое, так и второе.

Тут как у Алисы - чтобы оставаться на месте, надо бежать, а чтобы идти вперёд, надо бежать очень быстро.

Стимул - личное обогащение - вполне достаточен. Надо "всего лишь" обеспечить, чтобы это обогащение происходило не за счёт воровства, а за счёт развития. Немного не так.В общем-то, любая страна может более или менее легко скатиться вниз в мировой табели о рангах. Подняться вверх гораздо тяжелее. И от политики правящих кругов зависит произойдет ли как первое, так и второе.Тут как у Алисы - чтобы оставаться на месте, надо бежать, а чтобы идти вперёд, надо бежать очень быстро.Стимул - личное обогащение - вполне достаточен. Надо "всего лишь" обеспечить, чтобы это обогащение происходило не за счёт воровства, а за счёт развития.

Вы упустили ключевое слово - *лишь*. Вы упустили ключевое слово - *лишь*. detroytred

Повідомлень: 22965 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:36 Replay написав: Налоги - платят за УСЛУГИ а не за "право быть не убитым"

Заплатил налоги?

Требуешь Образования и Медицины, Инфраструктуры!

Заплатил Налоги, вот депутатам!

Требуешь от них Законов, способствующих процветанию Украины а не "их личного обогащения"

Налоги - платят за УСЛУГИ а не за "право быть не убитым"Заплатил налоги?Требуешь Образования и Медицины, Инфраструктуры!Заплатил Налоги, вот депутатам!Требуешь от них Законов, способствующих процветанию Украины а не "их личного обогащения"

- "Право"!

Сударь, это называется "Право"! И "Обязанности".

- От его исполнения Государство в лице Конституционного Суду в 2011 году официально отказалось! - "Право"!Сударь, это называется "Право"! И "Обязанности". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7624 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:37 Replay написав: detroytred немцы возьмут плату ... но есть шанс, что дадут результат.

У них результат будет и притом, для них!



Они возьмут плату и сделают СЕБЕ результат!

Для нас, поднимутся цены настолько, что снизится товарооборот, возрастут цены на конечную продукцию... и за всё это, заплатит ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Вот, к примеру, подорожает перевозка зерна и хлеб подорожает!

Кто заплатит?



Ещё раз!

Если от "немецкого управления" возрастёт количество валюты, поступающей в страну - тогда ДА, все только ЗА!

И не кредитами а за реализованный товар!

Например, "толпы туристов, приедут на немецких поездах в Киев, попить пива и купить сувениры!"

Я - сомневаюсь.



Поймите! Оттого, что "Вы нанимаете компанию, которая сделает евроремонт в Вашем доме, за Ваши же деньги", Вы не станете богаче, холодильник у Вас не будет "наполнен" а дети "обучены"!



Вы отдадите БАБЛО за "комфорт", но... БАБЛА у Вас, нет, оно КРЕДИТНОЕ!



Ну нет "наверху" понимания базовых процессов!

Зеленский играет "слугу народа", мол дороги построим, народ будет счастлив, поезда красивые запустим, народ будет счастлив...

В бюджете дыра, сальдо в минусе, он "дороги строит", евроремонты...

Не, ну пусть строит.

Уезжать на Запад, навсегда, будет комфортнее!



P.S. Если бы немцы - вложили денег в строительство "локомотивного завода в Украине", ориентированного на поставки локомотивов по всему миру, да за валюту, это было бы СУПЕР! Рабочие места, валюта, рост ВНП!

Но нет же... "управление", это не инвестиции! Это наоборот.

Не исключаю, что Гончарук -этого и не понимает... У них результат будет и притом,Они возьмут плату и сделают СЕБЕ результат!Для нас, поднимутся цены настолько, что снизится товарооборот, возрастут цены на конечную продукцию... и за всё это, заплатит ПОТРЕБИТЕЛЬ!Вот, к примеру, подорожает перевозка зерна и хлеб подорожает!Кто заплатит?Ещё раз!Если от "немецкого управления" возрастёт количество валюты, поступающей в страну - тогда ДА, все только ЗА!И не кредитами а за реализованный товар!Например, "толпы туристов, приедут на немецких поездах в Киев, попить пива и купить сувениры!"Я - сомневаюсь.Поймите! Оттого, что "Вы нанимаете компанию, которая сделает евроремонт в Вашем доме, за Ваши же деньги", Вы не станете богаче, холодильник у Вас не будет "наполнен" а дети "обучены"!Вы отдадите БАБЛО за "комфорт", но... БАБЛА у Вас, нет, оно КРЕДИТНОЕ!Ну нет "наверху" понимания базовых процессов!Зеленский играет "слугу народа", мол дороги построим, народ будет счастлив, поезда красивые запустим, народ будет счастлив...В бюджете дыра, сальдо в минусе, он "дороги строит", евроремонты...Не, ну пусть строит.Уезжать на Запад, навсегда, будет комфортнее!P.S. Если бы немцы - вложили денег в строительство "локомотивного завода в Украине", ориентированного на поставки локомотивов по всему миру, да за валюту, это было бы СУПЕР! Рабочие места, валюта, рост ВНП!Но нет же... "управление", это не инвестиции! Это наоборот.Не исключаю, что Гончарук -этого и не понимает...

Вы хотите максимума, я же веду речь, что данный минимум лучше, чем ничего.



Цены и так полнимут, бабло и так будут стричь...

Но хоть *евроремонт* останется, как результат.



А так ни бабла, ни ремонта и в кредита по уши. Вы хотите максимума, я же веду речь, что данный минимум лучше, чем ничего.Цены и так полнимут, бабло и так будут стричь...Но хоть *евроремонт* останется, как результат.А так ни бабла, ни ремонта и в кредита по уши. detroytred

Повідомлень: 22965 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:41 mephala то відміняємо податки та відрахування у фонди всім найманим працівникам?

пенсіонерів куди діваємо підкажете?

Пенсионерам должны бы платить те, на кого они работали!

Но, это уже нереально, всё приватизировали и распилили...



Так что, теоретически, если всех сотрудников Пенсионного Фонда отправить "собирать грибы в Польшу", отменить сборы в ПФ и переложить обеспечение пенсиями стариков на их же детей(нет детей - нет и пенсии, чисто пособие), думаю... было бы круче!

А так, вводить "Накопительную пенсию", чтобы я - сам себе откладывал(по желанию), ну и минималку - пусть там 1000 грн просто потому, что ВЫЖИЛ в Украине!



Погуглите, как в других странах...



Далее, налог на богатство!

Именно на богатство!

Если я - инвестирую всё в производство, я не должен платить много налогов, т.к. мои деньги -будут работать на Украину!

Если же я, трачу на "Евроособняк", простите... валюты за особняк не прибудет, облагать его налогами, от оценочной стоимости! Как в передовых странах мира!

Так вот.

Если я, зарабатываю достойно и плачу десятки тысяч в ПФ, но не доживу до своей пенсии... кому я плачу?

Мои родители - получают копейки а я, выходит... плачу "пенсию Кучме"?



Истинно говорю - рабовладельческий строй збудували!



Богатые, обдирают работающих и платят тем, за чей счёт - разбогатели! Пенсионерам должны бы платить те, на кого они работали!Но, это уже нереально, всё приватизировали и распилили...Так что, теоретически, если всех сотрудников Пенсионного Фонда отправить "собирать грибы в Польшу", отменить сборы в ПФ и переложить обеспечение пенсиями стариков на их же детей(нет детей - нет и пенсии, чисто пособие), думаю... было бы круче!А так, вводить "Накопительную пенсию", чтобы я - сам себе откладывал(по желанию), ну и минималку - пусть там 1000 грн просто потому, что ВЫЖИЛ в Украине!Погуглите, как в других странах...Далее, налог на богатство!Именно на богатство!Если я - инвестирую всё в производство, я не должен платить много налогов, т.к. мои деньги -будут работать на Украину!Если же я, трачу на "Евроособняк", простите... валюты за особняк не прибудет, облагать его налогами, от оценочной стоимости! Как в передовых странах мира!Так вот.Если я, зарабатываю достойно и плачу десятки тысяч в ПФ, но не доживу до своей пенсии...Мои родители - получают копейки а я, выходит... плачу "пенсию Кучме"?Истинно говорю - рабовладельческий строй збудували!Богатые, обдирают работающих и платят тем, за чей счёт - разбогатели! Replay

Повідомлень: 1832 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:42 lapay написав: Puente написав: Чим ІТ кращий за комбайнера чи технолога молокозавода ( який теж приносить валюту в країну ) - так і не сформулювали Чим ІТ кращий за комбайнера чи технолога молокозавода ( який теж приносить валюту в країну ) - так і не сформулювали

Тим що інтенсивно зростає. Перед тим, як стригти овечку, її, спочатку, треба виростити. Тим що інтенсивно зростає. Перед тим, як стригти овечку, її, спочатку, треба виростити.

Кроме этого, если этот *технолог* платит за коммуналь, выходит возле дома убрать, не устраивает пьяных дебошей, не мусорит - хто зна?

Через одного...



То айтишники ... классные ребята. Кроме этого, если этот *технолог* платит за коммуналь, выходит возле дома убрать, не устраивает пьяных дебошей, не мусорит - хто зна?Через одного...То айтишники ... классные ребята. detroytred

Повідомлень: 22965 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:46





Воры уже сами смеются с беспредела наёмных. Ещё оди вброс прямой и бескомпромисный.:Воры уже сами смеются с беспредела наёмных. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7624 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:48 detroytred Но хоть *евроремонт* останется, как результат.



А так ни бабла, ни ремонта и в кредита по уши.



Это... Кредитов станет...ещё больше!

Понимаете?

Немцы не собираются инвестировать! Компания сама - дотационная в Германии!



Украина - будет брать кредиты и платить немцам за их тепловозы!

Отдавать - будут граждане, дети и пр.

Но, роста производства от "сего вложения" - не будет, скорее -наоборот!





Простой пример, для понимания!



-Милый! Я себе шубку купила, новую... ну и ты, чтобы не расстраивался, вон -новый "кайэн спортS" чёрный, это тебе... ну и Купер спорт, для дочки! Красненький!



Вы в шоке от счастья!

-А откуда денег то взяла, Солнышко?

-Да в кредит у соседа, под 20% годовых(ОВГЗ), не переживай!

В залог -твои органы, почки и сердце!

Зато, как нам комфортно будет ездить?



-Да уж, с комфортом... в последний путь!

Приходите Вы домой... а там, цветущая жена!-Милый! Я себе шубку купила, новую... ну и ты, чтобы не расстраивался, вон -новый "кайэн спортS" чёрный, это тебе... ну и Купер спорт, для дочки! Красненький!Вы в шоке от счастья!-А откуда денег то взяла, Солнышко?-Да в кредит у соседа, под 20% годовых(ОВГЗ), не переживай!В залог -твои органы, почки и сердце!Зато, как нам комфортно будет ездить?-Да уж, с комфортом... в последний путь! Это...Понимаете?Немцы не собираются инвестировать! Компания сама - дотационная в Германии!Украина - будет брать кредиты и платить немцам за их тепловозы!Отдавать - будут граждане, дети и пр.Но, роста производства от "сего вложения" - не будет, скорее -наоборот!Простой пример, для понимания! Replay

Повідомлень: 1832 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:48 budivelnik написав: Replay написав: есть более Комфортные страны для проживания и работы IT-шников. есть более Комфортные страны для проживания и работы IT-шников. 1 Чим комфортніша країна - тим дорожче там проживання( за комфорт треба платити)

2 Чим стабільніша країна - тим вища там ставка податків (за спокій треба платити)

3 В будь-якій іншій країні айтішник не заробить більше ніж в Україні.



Тому страшилки про айтішників-залишіть двірника, ті може в них і повірять 1 Чим комфортніша країна - тим дорожче там проживання( за комфорт треба платити)2 Чим стабільніша країна - тим вища там ставка податків (за спокій треба платити)3 В будь-якій іншій країні айтішник не заробить більше ніж в Україні.Тому страшилки про айтішників-залишіть двірника, ті може в них і повірять

1. Действительно так.

2. зависимость есть, но далеко не такая чёткая.

3. Абсолютно неверно. Зарплаты айтишников на Западе гораздо выше. Минимум раза в 2.



mephala

і я також вас питав - чому айтішники сплачують зменшені податки а інші робітники повинні сплачувати 40% відрахувань? то може все таки всіх підрівняємо вниз або вверх? чи податки платять тільки дурні?

Работники платят 18+1,5%, а не 40%. Остальное платит работодатель. Если айтишник оформлен как ЧП, то он платит 5% + ЕСВ.

чим найнятий робітник в сфері айті відрізняється від робітника в сфері освіти що в сфері освіти сплачується 40% відрахувань на утримання одинииці а в айті оформлюють через ПП сплачуючи мізер? то може умови для робітників різних сфер потрібно вирівняти?

Чем отличаются тут уже достаточно подробно объяснили. Учитель или даже врач на Западе легко работу по специальности не найдут (скорее, вообще не найдут) и не только из-за незнания языка.

Айтишник или перспективный учёный могут получить хорошую работу даже при не очень хорошем знании языка



Puente

Якщо фірма виїде - а чого б це - для неї що зміниться ?

На большинстве более-менее солидных фирм работают всё-таки в офисе, а не удалённо.

Если прижать работников/фирмы и работники решат, что "там" будет лучше, то фирма переедет целиком. 1. Действительно так.2. зависимость есть, но далеко не такая чёткая.3. Абсолютно неверно. Зарплаты айтишников на Западе гораздо выше. Минимум раза в 2.Работники платят 18+1,5%, а не 40%. Остальное платит работодатель. Если айтишник оформлен как ЧП, то он платит 5% + ЕСВ.Чем отличаются тут уже достаточно подробно объяснили. Учитель или даже врач на Западе легко работу по специальности не найдут (скорее, вообще не найдут) и не только из-за незнания языка.Айтишник или перспективный учёный могут получить хорошую работу даже при не очень хорошем знании языкаНа большинстве более-менее солидных фирм работают всё-таки в офисе, а не удалённо.Если прижать работников/фирмы и работники решат, что "там" будет лучше, то фирма переедет целиком. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15178 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4313 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 53075308530953105311> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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