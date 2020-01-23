Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Чим ІТ кращий за комбайнера чи технолога молокозавода ( який теж приносить валюту в країну ) - так і не сформулювали . Розбіжуться всі розумні з IQ більше скількох ? ( Знаю достатньо багато кандидатів та докторів з IQ звичайнісіньським середнім - десь напевно 100-110 . Емоційний - напевно більший , бо кар"єру робили успішно .) Ну розбіжуться - і що ? Ну буде 25 млн населення - і що ? Вас розумних вже не буде тут , ваші діти розумні теж тут жити не будуть - яка вам різниця тоді ?
+1
Вопрос ведь стоял не в том, кто лучше. А в последствиях от уменьшения *дотирования* айтишников.
detroytred написав:...... На мой взгляд, формулировать следует иначе.
Не селюки хотят ... сделать аграрной страной. Страна (рынок Украины, как кластер мирового разделения труда) не по прихоти *селюков* (наших власть имущих) превращается в аграрную державу. А под действием объективных факторов.
Другое дело, что противостоять этому, пересилить влияние этих естественных объективных сил развития мирового рынка можно только при наличии цели, желания власть имущих украинского общества. В руках которых рычаги, ресурсы общества-государства (реальные возможности) .
Но у них другие цели-желания. Лишь личное обогащение...
Немного не так. В общем-то, любая страна может более или менее легко скатиться вниз в мировой табели о рангах. Подняться вверх гораздо тяжелее. И от политики правящих кругов зависит произойдет ли как первое, так и второе. Тут как у Алисы - чтобы оставаться на месте, надо бежать, а чтобы идти вперёд, надо бежать очень быстро. Стимул - личное обогащение - вполне достаточен. Надо "всего лишь" обеспечить, чтобы это обогащение происходило не за счёт воровства, а за счёт развития.
Replay написав: Налоги - платят за УСЛУГИ а не за "право быть не убитым" Заплатил налоги? Требуешь Образования и Медицины, Инфраструктуры! Заплатил Налоги, вот депутатам! Требуешь от них Законов, способствующих процветанию Украины а не "их личного обогащения"
- "Право"! Сударь, это называется "Право"! И "Обязанности". - От его исполнения Государство в лице Конституционного Суду в 2011 году официально отказалось!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
немцы возьмут плату ... но есть шанс, что дадут результат.
У них результат будет и притом, для них!
Они возьмут плату и сделают СЕБЕ результат! Для нас, поднимутся цены настолько, что снизится товарооборот, возрастут цены на конечную продукцию... и за всё это, заплатит ПОТРЕБИТЕЛЬ! Вот, к примеру, подорожает перевозка зерна и хлеб подорожает! Кто заплатит?
Ещё раз! Если от "немецкого управления" возрастёт количество валюты, поступающей в страну - тогда ДА, все только ЗА! И не кредитами а за реализованный товар! Например, "толпы туристов, приедут на немецких поездах в Киев, попить пива и купить сувениры!" Я - сомневаюсь.
Поймите! Оттого, что "Вы нанимаете компанию, которая сделает евроремонт в Вашем доме, за Ваши же деньги", Вы не станете богаче, холодильник у Вас не будет "наполнен" а дети "обучены"!
Вы отдадите БАБЛО за "комфорт", но... БАБЛА у Вас, нет, оно КРЕДИТНОЕ!
Ну нет "наверху" понимания базовых процессов! Зеленский играет "слугу народа", мол дороги построим, народ будет счастлив, поезда красивые запустим, народ будет счастлив... В бюджете дыра, сальдо в минусе, он "дороги строит", евроремонты... Не, ну пусть строит. Уезжать на Запад, навсегда, будет комфортнее!
P.S. Если бы немцы - вложили денег в строительство "локомотивного завода в Украине", ориентированного на поставки локомотивов по всему миру, да за валюту, это было бы СУПЕР! Рабочие места, валюта, рост ВНП! Но нет же... "управление", это не инвестиции! Это наоборот. Не исключаю, что Гончарук -этого и не понимает...
Вы хотите максимума, я же веду речь, что данный минимум лучше, чем ничего.
Цены и так полнимут, бабло и так будут стричь... Но хоть *евроремонт* останется, как результат.
то відміняємо податки та відрахування у фонди всім найманим працівникам? пенсіонерів куди діваємо підкажете?
Пенсионерам должны бы платить те, на кого они работали! Но, это уже нереально, всё приватизировали и распилили...
Так что, теоретически, если всех сотрудников Пенсионного Фонда отправить "собирать грибы в Польшу", отменить сборы в ПФ и переложить обеспечение пенсиями стариков на их же детей(нет детей - нет и пенсии, чисто пособие), думаю... было бы круче! А так, вводить "Накопительную пенсию", чтобы я - сам себе откладывал(по желанию), ну и минималку - пусть там 1000 грн просто потому, что ВЫЖИЛ в Украине!
Погуглите, как в других странах...
Далее, налог на богатство! Именно на богатство! Если я - инвестирую всё в производство, я не должен платить много налогов, т.к. мои деньги -будут работать на Украину! Если же я, трачу на "Евроособняк", простите... валюты за особняк не прибудет, облагать его налогами, от оценочной стоимости! Как в передовых странах мира! Так вот. Если я, зарабатываю достойно и плачу десятки тысяч в ПФ, но не доживу до своей пенсии... кому я плачу? Мои родители - получают копейки а я, выходит... плачу "пенсию Кучме"?
Истинно говорю - рабовладельческий строй збудували!
Богатые, обдирают работающих и платят тем, за чей счёт - разбогатели!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Это... Кредитов станет...ещё больше! Понимаете? Немцы не собираются инвестировать! Компания сама - дотационная в Германии!
Украина - будет брать кредиты и платить немцам за их тепловозы! Отдавать - будут граждане, дети и пр. Но, роста производства от "сего вложения" - не будет, скорее -наоборот!
Простой пример, для понимания!
Приходите Вы домой... а там, цветущая жена! -Милый! Я себе шубку купила, новую... ну и ты, чтобы не расстраивался, вон -новый "кайэн спортS" чёрный, это тебе... ну и Купер спорт, для дочки! Красненький!
Вы в шоке от счастья! -А откуда денег то взяла, Солнышко? -Да в кредит у соседа, под 20% годовых(ОВГЗ), не переживай! В залог -твои органы, почки и сердце! Зато, как нам комфортно будет ездить?
Replay написав:есть более Комфортные страны для проживания и работы IT-шников.
1 Чим комфортніша країна - тим дорожче там проживання( за комфорт треба платити) 2 Чим стабільніша країна - тим вища там ставка податків (за спокій треба платити) 3 В будь-якій іншій країні айтішник не заробить більше ніж в Україні.
Тому страшилки про айтішників-залишіть двірника, ті може в них і повірять
1. Действительно так. 2. зависимость есть, но далеко не такая чёткая. 3. Абсолютно неверно. Зарплаты айтишников на Западе гораздо выше. Минимум раза в 2.
mephala
і я також вас питав - чому айтішники сплачують зменшені податки а інші робітники повинні сплачувати 40% відрахувань? то може все таки всіх підрівняємо вниз або вверх? чи податки платять тільки дурні?
Работники платят 18+1,5%, а не 40%. Остальное платит работодатель. Если айтишник оформлен как ЧП, то он платит 5% + ЕСВ.
чим найнятий робітник в сфері айті відрізняється від робітника в сфері освіти що в сфері освіти сплачується 40% відрахувань на утримання одинииці а в айті оформлюють через ПП сплачуючи мізер? то може умови для робітників різних сфер потрібно вирівняти?
Чем отличаются тут уже достаточно подробно объяснили. Учитель или даже врач на Западе легко работу по специальности не найдут (скорее, вообще не найдут) и не только из-за незнания языка. Айтишник или перспективный учёный могут получить хорошую работу даже при не очень хорошем знании языка
Puente
Якщо фірма виїде - а чого б це - для неї що зміниться ?
На большинстве более-менее солидных фирм работают всё-таки в офисе, а не удалённо. Если прижать работников/фирмы и работники решат, что "там" будет лучше, то фирма переедет целиком.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.