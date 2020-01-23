Вы ошибаетесь!
Ситуация куда циничней.
90% из суммы платят только за администрирование.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:49
Вы ошибаетесь!
Ситуация куда циничней.
90% из суммы платят только за администрирование.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:54
Replay
Место сидения определяет точку зрения.
Ви ІТ, тому топите за ІТ.
1. І ще - ви(і інші) перебільшуєте "мобільність" ІТ. Не виїде навіть третина ІТ, навіть якщо зроблять 40% податків.
І взагалі мені це трохи нагадує шантаж: "не піднімайте податків, бо я виїду і взагалі платити не буду".
2. Держава це не тільки економіка, це ще й соціальна справедливість. Якось несправедливо коли ІТ і так одержує велику ЗП і сплачує 5%, а інші одержують міленькі ЗП і сплачують 40%.
Чому багато хто ностальгує за СССР? Тому що там усі були бідні, зате рівні.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:55
Kudrjavuy
Спасибо!
Погуглю, не в теме цифр.
Если так, то проблемы Украины - в самой Системе.
Реально, кровососы сидят по всей стране и вместо того, чтобы "грибы собирать в Польше" а лучше, здесь работать - они "на шею бюджетную залезли" и администрируют.
Ещё и ненавидят тех, кто работает!
Это тупик...
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:56
detroytred прав - не народ "выбирает путь".
Готовит можно к чему угодно, хоть к "ионным связям". Вопрос, найдут ли они потом соответствующую работу.
Это как раз Западу выгодно.
Зачем заниматься подготовкой специалистов, когда можно получить уже готовых + платить им гораздо меньше, чем у себя на Западе.
О власти ... Тут всё грустно...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:57
Котите бочку на Гончарука, але не маєте елементарного поняття в економіці.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:10
Всё это хорошо и красиво звучит, но совет Мнучина “изучить экономику в колледже" вполне справедлив.
Сомневаюсь, что "молодые климатические активисты" согласятся жить при лучине и кутаться зимой в шкуры, а обеспечить нынешний уровень жизни (и, соотв., потребления энергии даже с учётом возможной экономии) при помощи альтернативных источников пока что не удастся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:10
Re: Політичні дискусії
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:15
це вже зовсім
коли він працює на американську компанію і в ній знаходиться по штату - він податки там сплачує?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:18
andrijk777 Replay
Нет, я не IT.
Уйдут, минимум 70% из налогового пространства Украины.
В первую очередь, крупные компании, именно юридически.
Нет, не так!
Если налоги в стране "X" были на уровне страны "Y", то и там и там было выгодно работать!
Если в какой-то стране, "X", решили поднять налоги в два раза, то учитывая возможность "работать удалённо", работники уходят в страну "Y".
Мир так устроен!
Деньги идут туда, где им комфортно!
Вот, ОВГЗ в Украине - привлекли иностранцев и не только!
Сделайте 3% и начните ослаблять гривну, да никто и вкладывать не будет в ОВГЗ, хоть неделю им на бандуре играйте и в вышиванках танцуйте!
Именно!
Вот, Укрпочта в заднице а "Социальный" Директор Укрпочты, получил 1800 млн. грн.
Продолжим?
Заробитчанин, приезжает с Польши и платит... да ничего не платит!
Вы скажете, мол "за него работодатель в Польше заплатит"!
Ну да!
А за меня, работодатель в США заплатил!
Что дальше?
Отдельная тема, не для этого форума!
В двух словах, за СССР ностальгируют те, кто был рабом, есть рабом и будет рабом!
Те, кто не способен сам создавать предприятия, принимать решения, уезжать за границу, рисковать!
Вот именно те ностальгируют, кто ждёт "Доброго Царя", который даст работу, миску, квартиру, субсидию, детей обучит...
А ЦАР, для этого, "ставит раком" тех, кто готов 24 часа в сутки работать, ночами учиться и пр.
Ну и, как во все времена, предприимчивые люди - уезжают, спасаются от рабства.
Остаётся пролетариат!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:22
mephala
Именно!
Те, кто работал на украинские IT компании, после поднятия налогов - будут работать на иностранные и там платить налоги!
Поняли теперь?
Пока в Украине было комфортно, то и "экспорт услуг" давал валюту!
Решили "выгнать" айтишников?
Нет проблем, выгоните... получите минус и по экспорту услуг!
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