RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5308530953105311>
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:49

  Replay написав:Мои родители - получают копейки а я, выходит... плачу "пенсию Кучме"? :D

Истинно говорю - рабовладельческий строй збудували! :)

Богатые, обдирают работающих и платят тем, за чей счёт - разбогатели!

Вы ошибаетесь!
Ситуация куда циничней.
90% из суммы платят только за администрирование.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7624
З нами з: 20.09.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:54

Replay
Место сидения определяет точку зрения.
Ви ІТ, тому топите за ІТ.
1. І ще - ви(і інші) перебільшуєте "мобільність" ІТ. Не виїде навіть третина ІТ, навіть якщо зроблять 40% податків.
І взагалі мені це трохи нагадує шантаж: "не піднімайте податків, бо я виїду і взагалі платити не буду".
2. Держава це не тільки економіка, це ще й соціальна справедливість. Якось несправедливо коли ІТ і так одержує велику ЗП і сплачує 5%, а інші одержують міленькі ЗП і сплачують 40%.
Чому багато хто ностальгує за СССР? Тому що там усі були бідні, зате рівні.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1936
З нами з: 11.11.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:55

Kudrjavuy
Вы ошибаетесь!
Ситуация куда циничней.
90% из суммы платят только за администрирование.


Спасибо!
Погуглю, не в теме цифр.
Если так, то проблемы Украины - в самой Системе.
Реально, кровососы сидят по всей стране и вместо того, чтобы "грибы собирать в Польше" а лучше, здесь работать - они "на шею бюджетную залезли" и администрируют. :D

Ещё и ненавидят тех, кто работает!
Это тупик...
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 20.06.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:56

  Replay написав:detroytred
Страна (рынок Украины, как кластер мирового разделения труда) не по прихоти *селюков* (наших власть имущих) превращается в аграрную державу.
А под действием объективных факторов.


Если "народ против", если народ имеет другое мнение, он выбирает другой Путь!

detroytred прав - не народ "выбирает путь".

Пример!
Если я хочу, чтобы мои дети - были "грузчиками в Польше", то я не буду их учить "ионным связям"! :D
Если же я хочу, чтобы мои дети стали хирургами, программистами, инженерами... я их к этому и готовить буду!

Готовит можно к чему угодно, хоть к "ионным связям". Вопрос, найдут ли они потом соответствующую работу.

Да, Западу не выгодно, чтобы в Украине -было много IT-шников!
Да, Западу будет лучше, если Компании уйдут под их юрисдикцию, а ещё лучше - если IT-шники уедут сами, на Запад!
Да, Запад хочет забрать с Украины - Лучшее, потому... что им, просто - это Выгодно! :D
Специалисты -нужны везде!

Это как раз Западу выгодно.
Зачем заниматься подготовкой специалистов, когда можно получить уже готовых + платить им гораздо меньше, чем у себя на Западе.

Но... если наша Власть, принимает такие Законы, которые стимулируют людей уезжать, можно ли нпзвать такую Власть - проукраинской? :D

О власти ... Тут всё грустно...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15178
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4313 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:57

  Replay написав:
то відміняємо податки та відрахування у фонди всім найманим працівникам?
пенсіонерів куди діваємо підкажете?

Пенсионерам должны бы платить те, на кого они работали!
Но, это уже нереально, всё приватизировали и распилили...

Котите бочку на Гончарука, але не маєте елементарного поняття в економіці.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1936
З нами з: 11.11.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:10

  Kudrjavuy написав:
..........
21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе вместе с 20 молодыми климатическими активистами призвала мировых лидеров, присутствующих на форуме, остановить “безумие” постоянных инвестиций в разведку и добычу ископаемого топлива, а также акцентировала внимание на необходимости полного отказа от него.

Всё это хорошо и красиво звучит, но совет Мнучина “изучить экономику в колледже" вполне справедлив.
Сомневаюсь, что "молодые климатические активисты" согласятся жить при лучине и кутаться зимой в шкуры, а обеспечить нынешний уровень жизни (и, соотв., потребления энергии даже с учётом возможной экономии) при помощи альтернативных источников пока что не удастся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15178
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4313 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:10

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Котите бочку на Гончарука, але не маєте елементарного поняття в економіці.
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3578
З нами з: 03.12.14
Подякував: 453 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:15

  Replay написав:mephala
Прикольно.
Коли працює в Америці то повинен платити податки.
Коли працює в Україні то не повинен платити податки.
Наочний приклад мені права всім іншим обов’язки.


Ага!
Он работает на американскую компанию (Сейшелы) и компания платит налоги.
А живёт и работает -в Украине.
Удалённо!
Многие - работают и платили налоги в Украине!
Сейчас поднимают налоги, они уйдут "на Сейшелы" или в Кипр, а то и в Беоарусь!
Кто куда!

Вы же, предлагаете "перевести компании из Кипра в Украину" и платить 40%?
Да нет, не будет этого...

Ещё раз!
Когда попадёте в больничку, к хирургу, там ему про "обязанности медицины" будете рассказывать и требовать БЕСПЛАТНО оперировать.
Ещё раз, протестируйте выпускников школ(не ЕГЭ) а "онлайн" на знания.
Да вот, пусть Винду переустановят, это уровень "дегенерата".
Треть -не смогут! :D
А Инхворматику - всем преподают!
Потом идёте к Преподавателям и "Требуете соблюдения своих ПРАВ на получение Образования"! :D

Налоги - платят за УСЛУГИ а не за "право быть не убитым"
Заплатил налоги?
Требуешь Образования и Медицины, Инфраструктуры!
Заплатил Налоги, вот депутатам!
Требуешь от них Законов, способствующих процветанию Украины а не "их личного обогащения"

Пока что, НАЛОГИ тупо разворовываются, распиливаются... вот немцам пойдут, за "управление дорогой". :D


це вже зовсім
коли він працює на американську компанію і в ній знаходиться по штату - він податки там сплачує?
mephala
 
Повідомлень: 6390
З нами з: 07.04.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:18

andrijk777 Replay
Место сидения определяет точку зрения.
Ви ІТ, тому топите за ІТ.

Нет, я не IT.
1. І ще - ви(і інші) перебільшуєте "мобільність" ІТ. Не виїде навіть третина ІТ, навіть якщо зроблять 40% податків.

Уйдут, минимум 70% из налогового пространства Украины.
В первую очередь, крупные компании, именно юридически.
І взагалі мені це трохи нагадує шантаж: "не піднімайте податків, бо я виїду і взагалі платити не буду".

Нет, не так!
Если налоги в стране "X" были на уровне страны "Y", то и там и там было выгодно работать!
Если в какой-то стране, "X", решили поднять налоги в два раза, то учитывая возможность "работать удалённо", работники уходят в страну "Y".
Мир так устроен!
Деньги идут туда, где им комфортно!
Вот, ОВГЗ в Украине - привлекли иностранцев и не только!
Сделайте 3% и начните ослаблять гривну, да никто и вкладывать не будет в ОВГЗ, хоть неделю им на бандуре играйте и в вышиванках танцуйте!
2. Держава це не тільки економіка, це ще й соціальна справедливість. Якось несправедливо коли ІТ і так одержує велику ЗП і сплачує 5%, а інші одержують міленькі ЗП і сплачують 40%.

Именно!
Вот, Укрпочта в заднице а "Социальный" Директор Укрпочты, получил 1800 млн. грн.
Продолжим?
Заробитчанин, приезжает с Польши и платит... да ничего не платит!
Вы скажете, мол "за него работодатель в Польше заплатит"!
Ну да!
А за меня, работодатель в США заплатил!
Что дальше?
Чому багато хто ностальгує за СССР? Тому що там усі були бідні, зате рівні.

Отдельная тема, не для этого форума!
В двух словах, за СССР ностальгируют те, кто был рабом, есть рабом и будет рабом!
Те, кто не способен сам создавать предприятия, принимать решения, уезжать за границу, рисковать!

Вот именно те ностальгируют, кто ждёт "Доброго Царя", который даст работу, миску, квартиру, субсидию, детей обучит...
А ЦАР, для этого, "ставит раком" тех, кто готов 24 часа в сутки работать, ночами учиться и пр.
Ну и, как во все времена, предприимчивые люди - уезжают, спасаются от рабства.
Остаётся пролетариат! :lol:
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 20.06.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:22

mephala
коли він працює на американську компанію і в ній знаходиться по штату - він податки там сплачує?

Именно!
Те, кто работал на украинские IT компании, после поднятия налогов - будут работать на иностранные и там платить налоги!
Поняли теперь?
Пока в Украине было комфортно, то и "экспорт услуг" давал валюту!
Решили "выгнать" айтишников?
Нет проблем, выгоните... получите минус и по экспорту услуг!
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 20.06.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5308530953105311>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17090)
24.01.2020 16:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.