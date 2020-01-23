Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:18

Место сидения определяет точку зрения.

Ви ІТ, тому топите за ІТ.

1. І ще - ви(і інші) перебільшуєте "мобільність" ІТ. Не виїде навіть третина ІТ, навіть якщо зроблять 40% податків.

І взагалі мені це трохи нагадує шантаж: "не піднімайте податків, бо я виїду і взагалі платити не буду".

2. Держава це не тільки економіка, це ще й соціальна справедливість. Якось несправедливо коли ІТ і так одержує велику ЗП і сплачує 5%, а інші одержують міленькі ЗП і сплачують 40%.

Чому багато хто ностальгує за СССР? Тому що там усі були бідні, зате рівні.

ReplayНет, я не IT.Уйдут, минимум 70% из налогового пространства Украины.В первую очередь, крупные компании, именно юридически.Нет, не так!Если налоги в стране "X" были на уровне страны "Y", то и там и там было выгодно работать!Если в какой-то стране, "X", решили поднять налоги в два раза, то учитывая возможность "работать удалённо", работники уходят в страну "Y".Мир так устроен!Деньги идут туда, где им комфортно!Вот, ОВГЗ в Украине - привлекли иностранцев и не только!Сделайте 3% и начните ослаблять гривну, да никто и вкладывать не будет в ОВГЗ, хоть неделю им на бандуре играйте и в вышиванках танцуйте!Именно!Вот, Укрпочта в заднице а "Социальный" Директор Укрпочты, получил 1800 млн. грн.Продолжим?Заробитчанин, приезжает с Польши и платит... да ничего не платит!Вы скажете, мол "за него работодатель в Польше заплатит"!Ну да!А за меня, работодатель в США заплатил!Что дальше?Отдельная тема, не для этого форума!В двух словах, за СССР ностальгируют те, кто был рабом, есть рабом и будет рабом!Те, кто не способен сам создавать предприятия, принимать решения, уезжать за границу, рисковать!Вот именно те ностальгируют, кто ждёт "Доброго Царя", который даст работу, миску, квартиру, субсидию, детей обучит...А ЦАР, для этого, "ставит раком" тех, кто готов 24 часа в сутки работать, ночами учиться и пр.Ну и, как во все времена, предприимчивые люди - уезжают, спасаются от рабства.Остаётся пролетариат!