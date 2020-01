Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5308530953105311> Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:49 Replay написав: Мои родители - получают копейки а я, выходит... плачу "пенсию Кучме"?



Истинно говорю - рабовладельческий строй збудували!



Богатые, обдирают работающих и платят тем, за чей счёт - разбогатели! Мои родители - получают копейки а я, выходит... плачу "пенсию Кучме"?Истинно говорю - рабовладельческий строй збудували!Богатые, обдирают работающих и платят тем, за чей счёт - разбогатели!

Вы ошибаетесь!

Ситуация куда циничней.

90% из суммы платят только за администрирование. Вы ошибаетесь!Ситуация куда циничней.90% из суммы платят только за администрирование. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7624 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:54 Replay

Место сидения определяет точку зрения.

Ви ІТ, тому топите за ІТ.

1. І ще - ви(і інші) перебільшуєте "мобільність" ІТ. Не виїде навіть третина ІТ, навіть якщо зроблять 40% податків.

І взагалі мені це трохи нагадує шантаж: "не піднімайте податків, бо я виїду і взагалі платити не буду".

2. Держава це не тільки економіка, це ще й соціальна справедливість. Якось несправедливо коли ІТ і так одержує велику ЗП і сплачує 5%, а інші одержують міленькі ЗП і сплачують 40%.

Чому багато хто ностальгує за СССР? Тому що там усі були бідні, зате рівні. andrijk777

Повідомлень: 1936 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:55 Kudrjavuy Вы ошибаетесь!

Ситуация куда циничней.

90% из суммы платят только за администрирование.



Спасибо!

Погуглю, не в теме цифр.

Если так, то проблемы Украины - в самой Системе.

Реально, кровососы сидят по всей стране и вместо того, чтобы "грибы собирать в Польше" а лучше, здесь работать - они "на шею бюджетную залезли" и администрируют.



Ещё и ненавидят тех, кто работает!

Это тупик... Спасибо!Погуглю, не в теме цифр.Если так, то проблемы Украины - в самой Системе.Реально, кровососы сидят по всей стране и вместо того, чтобы "грибы собирать в Польше" а лучше, здесь работать - они "на шею бюджетную залезли" и администрируют.Ещё и ненавидят тех, кто работает!Это тупик... Replay

Повідомлень: 1832 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:56 Replay написав: detroytred Страна (рынок Украины, как кластер мирового разделения труда) не по прихоти *селюков* (наших власть имущих) превращается в аграрную державу.

А под действием объективных факторов.



Если "народ против", если народ имеет другое мнение, он выбирает другой Путь! Если "народ против",, он выбирает другой Путь!

detroytred прав - не народ "выбирает путь".





Если я хочу, чтобы мои дети - были "грузчиками в Польше", то я не буду их учить "ионным связям"!

Если же я хочу, чтобы мои дети стали хирургами, программистами, инженерами... я их к этому и готовить буду! Пример!Если я хочу, чтобы мои дети - были "грузчиками в Польше", то я не буду их учить "ионным связям"!Если же я хочу, чтобы мои дети стали хирургами, программистами, инженерами... я их к этому и готовить буду!

Готовит можно к чему угодно, хоть к "ионным связям". Вопрос, найдут ли они потом соответствующую работу.





Да, Западу будет лучше, если Компании уйдут под их юрисдикцию, а ещё лучше - если IT-шники уедут сами, на Запад!

Да, Запад хочет забрать с Украины - Лучшее, потому... что им, просто - это Выгодно!

Специалисты -нужны везде! Да, Западу не выгодно, чтобы в Украине -было много IT-шников!Да, Западу будет лучше, если Компании уйдут под их юрисдикцию, а ещё лучше - если IT-шники уедут сами, на Запад!Да, Запад хочет забрать с Украины - Лучшее, потому... что им, просто - это Выгодно!Специалисты -нужны везде!

Это как раз Западу выгодно.

Зачем заниматься подготовкой специалистов, когда можно получить уже готовых + платить им гораздо меньше, чем у себя на Западе.



Но... если наша Власть, принимает такие Законы, которые стимулируют людей уезжать, можно ли нпзвать такую Власть - проукраинской?

О власти ... Тут всё грустно... прав -"выбирает путь".Готовит можно к чему угодно, хоть к "ионным связям". Вопрос, найдут ли они потом соответствующую работу.Это как раз Западу выгодно.Зачем заниматься подготовкой специалистов, когда можно получить уже готовых + платить им гораздо меньше, чем у себя на Западе.О власти ... Тут всё грустно... Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15178 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4313 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:57 Replay написав: то відміняємо податки та відрахування у фонди всім найманим працівникам?

пенсіонерів куди діваємо підкажете?

Пенсионерам должны бы платить те, на кого они работали!

Но, это уже нереально, всё приватизировали и распилили...

Но, это уже нереально, всё приватизировали и распилили...

Котите бочку на Гончарука, але не маєте елементарного поняття в економіці. Котите бочку на Гончарука, але не маєте елементарного поняття в економіці. andrijk777

Повідомлень: 1936 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:10 Kudrjavuy написав: ..........

21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе вместе с 20 молодыми климатическими активистами призвала мировых лидеров, присутствующих на форуме, остановить “безумие” постоянных инвестиций в разведку и добычу ископаемого топлива, а также акцентировала внимание на необходимости полного отказа от него.

Всё это хорошо и красиво звучит, но совет Мнучина “изучить экономику в колледже" вполне справедлив.

Сомневаюсь, что "молодые климатические активисты" согласятся жить при лучине и кутаться зимой в шкуры, а обеспечить нынешний уровень жизни (и, соотв., потребления энергии даже с учётом возможной экономии) при помощи альтернативных источников пока что не удастся. Всё это хорошо и красиво звучит, но совет Мнучина “изучить экономику в колледже" вполне справедлив.Сомневаюсь, что "молодые климатические активисты" согласятся жить при лучине и кутаться зимой в шкуры, а обеспечить нынешний уровень жизни (и, соотв., потребления энергии даже с учётом возможной экономии) при помощи альтернативных источников пока что не удастся. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15178 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4313 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:10 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Котите бочку на Гончарука, але не маєте елементарного поняття в економіці. Котите бочку на Гончарука, але не маєте елементарного поняття в економіці. Витька,извинись,я всё прощу

http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь Мизантрóп

Повідомлень: 3578 З нами з: 03.12.14 Подякував: 453 раз. Подякували: 521 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:15 Replay написав: mephala Прикольно.

Коли працює в Америці то повинен платити податки.

Коли працює в Україні то не повинен платити податки.

Наочний приклад мені права всім іншим обов’язки.



Ага!

Он работает на американскую компанию (Сейшелы) и компания платит налоги.

А живёт и работает -в Украине.

Удалённо!

Многие - работают и платили налоги в Украине!

Сейчас поднимают налоги, они уйдут "на Сейшелы" или в Кипр, а то и в Беоарусь!

Кто куда!



Вы же, предлагаете "перевести компании из Кипра в Украину" и платить 40%?

Да нет, не будет этого...



Ещё раз!

Когда попадёте в больничку, к хирургу, там ему про "обязанности медицины" будете рассказывать и требовать БЕСПЛАТНО оперировать.

Ещё раз, протестируйте выпускников школ(не ЕГЭ) а "онлайн" на знания.

Да вот, пусть Винду переустановят, это уровень "дегенерата".

Треть -не смогут!

А Инхворматику - всем преподают!

Потом идёте к Преподавателям и "Требуете соблюдения своих ПРАВ на получение Образования"!



Налоги - платят за УСЛУГИ а не за "право быть не убитым"

Заплатил налоги?

Требуешь Образования и Медицины, Инфраструктуры!

Заплатил Налоги, вот депутатам!

Требуешь от них Законов, способствующих процветанию Украины а не "их личного обогащения"



Пока что, НАЛОГИ тупо разворовываются, распиливаются... вот немцам пойдут, за "управление дорогой". Ага!Он работает на американскую компанию (Сейшелы) и компания платит налоги.А живёт и работает -в Украине.Удалённо!Многие - работают и платили налоги в Украине!Сейчас поднимают налоги, они уйдут "на Сейшелы" или в Кипр, а то и в Беоарусь!Кто куда!Вы же, предлагаете "перевести компании из Кипра в Украину" и платить 40%?Да нет, не будет этого...Ещё раз!Когда попадёте в больничку, к хирургу, там ему про "обязанности медицины" будете рассказывать и требовать БЕСПЛАТНО оперировать.Ещё раз, протестируйте выпускников школ(не ЕГЭ) а "онлайн" на знания.Да вот, пусть Винду переустановят, это уровень "дегенерата".Треть -не смогут!А Инхворматику - всем преподают!Потом идёте к Преподавателям и "Требуете соблюдения своих ПРАВ на получение Образования"!Налоги - платят за УСЛУГИ а не за "право быть не убитым"Заплатил налоги?Требуешь Образования и Медицины, Инфраструктуры!Заплатил Налоги, вот депутатам!Требуешь от них Законов, способствующих процветанию Украины а не "их личного обогащения"Пока что, НАЛОГИ тупо разворовываются, распиливаются... вот немцам пойдут, за "управление дорогой".



це вже зовсім

коли він працює на американську компанію і в ній знаходиться по штату - він податки там сплачує? це вже зовсімколи він працює на американську компанію і в ній знаходиться по штату - він податки там сплачує? mephala Повідомлень: 6390 З нами з: 07.04.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:18 andrijk777 Replay

Место сидения определяет точку зрения.

Ви ІТ, тому топите за ІТ.

Нет, я не IT.

1. І ще - ви(і інші) перебільшуєте "мобільність" ІТ. Не виїде навіть третина ІТ, навіть якщо зроблять 40% податків.

Уйдут, минимум 70% из налогового пространства Украины.

В первую очередь, крупные компании, именно юридически.

І взагалі мені це трохи нагадує шантаж: "не піднімайте податків, бо я виїду і взагалі платити не буду".

Нет, не так!

Если налоги в стране "X" были на уровне страны "Y", то и там и там было выгодно работать!

Если в какой-то стране, "X", решили поднять налоги в два раза, то учитывая возможность "работать удалённо", работники уходят в страну "Y".

Мир так устроен!

Деньги идут туда, где им комфортно!

Вот, ОВГЗ в Украине - привлекли иностранцев и не только!

Сделайте 3% и начните ослаблять гривну, да никто и вкладывать не будет в ОВГЗ, хоть неделю им на бандуре играйте и в вышиванках танцуйте!

2. Держава це не тільки економіка, це ще й соціальна справедливість. Якось несправедливо коли ІТ і так одержує велику ЗП і сплачує 5%, а інші одержують міленькі ЗП і сплачують 40%.

Именно!

Вот, Укрпочта в заднице а "Социальный" Директор Укрпочты, получил 1800 млн. грн.

Продолжим?

Заробитчанин, приезжает с Польши и платит... да ничего не платит!

Вы скажете, мол "за него работодатель в Польше заплатит"!

Ну да!

А за меня, работодатель в США заплатил!

Что дальше?

Чому багато хто ностальгує за СССР? Тому що там усі були бідні, зате рівні.

Отдельная тема, не для этого форума!

В двух словах, за СССР ностальгируют те, кто был рабом, есть рабом и будет рабом!

Те, кто не способен сам создавать предприятия, принимать решения, уезжать за границу, рисковать!



Вот именно те ностальгируют, кто ждёт "Доброго Царя", который даст работу, миску, квартиру, субсидию, детей обучит...

А ЦАР, для этого, "ставит раком" тех, кто готов 24 часа в сутки работать, ночами учиться и пр.

Ну и, как во все времена, предприимчивые люди - уезжают, спасаются от рабства.

Остаётся пролетариат! ReplayНет, я не IT.Уйдут, минимум 70% из налогового пространства Украины.В первую очередь, крупные компании, именно юридически.Нет, не так!Если налоги в стране "X" были на уровне страны "Y", то и там и там было выгодно работать!Если в какой-то стране, "X", решили поднять налоги в два раза, то учитывая возможность "работать удалённо", работники уходят в страну "Y".Мир так устроен!Деньги идут туда, где им комфортно!Вот, ОВГЗ в Украине - привлекли иностранцев и не только!Сделайте 3% и начните ослаблять гривну, да никто и вкладывать не будет в ОВГЗ, хоть неделю им на бандуре играйте и в вышиванках танцуйте!Именно!Вот, Укрпочта в заднице а "Социальный" Директор Укрпочты, получил 1800 млн. грн.Продолжим?Заробитчанин, приезжает с Польши и платит... да ничего не платит!Вы скажете, мол "за него работодатель в Польше заплатит"!Ну да!А за меня, работодатель в США заплатил!Что дальше?Отдельная тема, не для этого форума!В двух словах, за СССР ностальгируют те, кто был рабом, есть рабом и будет рабом!Те, кто не способен сам создавать предприятия, принимать решения, уезжать за границу, рисковать!Вот именно те ностальгируют, кто ждёт "Доброго Царя", который даст работу, миску, квартиру, субсидию, детей обучит...А ЦАР, для этого, "ставит раком" тех, кто готов 24 часа в сутки работать, ночами учиться и пр.Ну и, как во все времена, предприимчивые люди - уезжают, спасаются от рабства.Остаётся пролетариат! Replay

Повідомлень: 1832 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:22 mephala коли він працює на американську компанію і в ній знаходиться по штату - він податки там сплачує?

Именно!

Те, кто работал на украинские IT компании, после поднятия налогов - будут работать на иностранные и там платить налоги!

Поняли теперь?

Пока в Украине было комфортно, то и "экспорт услуг" давал валюту!

Решили "выгнать" айтишников?

Нет проблем, выгоните... получите минус и по экспорту услуг! Именно!Те, кто работал на украинские IT компании, после поднятия налогов - будут работать на иностранные и там платить налоги!Поняли теперь?Пока в Украине было комфортно, то и "экспорт услуг" давал валюту!Решили "выгнать" айтишников?Нет проблем, выгоните... получите минус и по экспорту услуг! Replay

Повідомлень: 1832 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5308530953105311> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Aps і 0 гостейМодератори: ТупУм