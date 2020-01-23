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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5308530953105311
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:22

  detroytred написав:......
Баланс.
Айтишники в данном случае -- в рамках допустимого.
Создание преференций для них ещё допустимо и максимально выгодно по сравнению с иными категориями.

Преференции для всех уже за пределами возможностей.

Плюс "все" не могут выехать и найти работу на Западе. А те, кто может, подозреваю, уже в большинстве это сделали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:29

Маховик только раскручивается:
Хіти тижня. Слуги не того народу: Двох нардепів від партії влади спіймали на антиукраїнській брехні щодо окупації Криму
п’ятниця, 24 січень 2020, https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 12271.html

Два народні депутати від "Слуги народу" – Максим Бужанський та Олексій Устенко – спіймалися на брехні у своїх скандальних заявах про те, що саме скасування мовного закону Колесніченка-Ківалова стало однією з причин початку окупації Росією Криму. Річ у тім, що скасування закону відбулося за три дні після початку окупації, повідомляють Патріоти України з посиланням на Bihus.info.

Так, ВРУ скасувала закон “Про основи державної мовної політики” авторства ексрегіонала Вадима Колесніченка 23 лютого 2014 року, а дата початку окупації півострову – 20 лютого 2014 року.

Саме така дата початку окупації Криму закріплена в законі “Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації”, її "підтверджує" і запроваджена наказом Міністра оборони РФ так звана медаль "За повернення Криму".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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