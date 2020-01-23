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Два народні депутати від "Слуги народу" – Максим Бужанський та Олексій Устенко – спіймалися на брехні у своїх скандальних заявах про те, що саме скасування мовного закону Колесніченка-Ківалова стало однією з причин початку окупації Росією Криму. Річ у тім, що скасування закону відбулося за три дні після початку окупації, повідомляють Патріоти України з посиланням на Bihus.info.
Так, ВРУ скасувала закон “Про основи державної мовної політики” авторства ексрегіонала Вадима Колесніченка 23 лютого 2014 року, а дата початку окупації півострову – 20 лютого 2014 року.
Саме така дата початку окупації Криму закріплена в законі “Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації”, її "підтверджує" і запроваджена наказом Міністра оборони РФ так звана медаль "За повернення Криму".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.