Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 53085309531053115312> Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:15 Replay написав: mephala Прикольно.

Коли працює в Америці то повинен платити податки.

Коли працює в Україні то не повинен платити податки.

Наочний приклад мені права всім іншим обов’язки.



Ага!

Он работает на американскую компанию (Сейшелы) и компания платит налоги.

А живёт и работает -в Украине.

Удалённо!

Многие - работают и платили налоги в Украине!

Сейчас поднимают налоги, они уйдут "на Сейшелы" или в Кипр, а то и в Беоарусь!

Кто куда!



Вы же, предлагаете "перевести компании из Кипра в Украину" и платить 40%?

Да нет, не будет этого...



Ещё раз!

Когда попадёте в больничку, к хирургу, там ему про "обязанности медицины" будете рассказывать и требовать БЕСПЛАТНО оперировать.

Ещё раз, протестируйте выпускников школ(не ЕГЭ) а "онлайн" на знания.

Да вот, пусть Винду переустановят, это уровень "дегенерата".

Треть -не смогут!

А Инхворматику - всем преподают!

Потом идёте к Преподавателям и "Требуете соблюдения своих ПРАВ на получение Образования"!



Налоги - платят за УСЛУГИ а не за "право быть не убитым"

Заплатил налоги?

Требуешь Образования и Медицины, Инфраструктуры!

Заплатил Налоги, вот депутатам!

Требуешь от них Законов, способствующих процветанию Украины а не "их личного обогащения"



Пока что, НАЛОГИ тупо разворовываются, распиливаются... вот немцам пойдут, за "управление дорогой". Ага!Он работает на американскую компанию (Сейшелы) и компания платит налоги.А живёт и работает -в Украине.Удалённо!Многие - работают и платили налоги в Украине!Сейчас поднимают налоги, они уйдут "на Сейшелы" или в Кипр, а то и в Беоарусь!Кто куда!Вы же, предлагаете "перевести компании из Кипра в Украину" и платить 40%?Да нет, не будет этого...Ещё раз!Когда попадёте в больничку, к хирургу, там ему про "обязанности медицины" будете рассказывать и требовать БЕСПЛАТНО оперировать.Ещё раз, протестируйте выпускников школ(не ЕГЭ) а "онлайн" на знания.Да вот, пусть Винду переустановят, это уровень "дегенерата".Треть -не смогут!А Инхворматику - всем преподают!Потом идёте к Преподавателям и "Требуете соблюдения своих ПРАВ на получение Образования"!Налоги - платят за УСЛУГИ а не за "право быть не убитым"Заплатил налоги?Требуешь Образования и Медицины, Инфраструктуры!Заплатил Налоги, вот депутатам!Требуешь от них Законов, способствующих процветанию Украины а не "их личного обогащения"Пока что, НАЛОГИ тупо разворовываются, распиливаются... вот немцам пойдут, за "управление дорогой".



це вже зовсім

коли він працює на американську компанію і в ній знаходиться по штату - він податки там сплачує? це вже зовсімколи він працює на американську компанію і в ній знаходиться по штату - він податки там сплачує? mephala Повідомлень: 6390 З нами з: 07.04.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:18 andrijk777 Replay

Место сидения определяет точку зрения.

Ви ІТ, тому топите за ІТ.

Нет, я не IT.

1. І ще - ви(і інші) перебільшуєте "мобільність" ІТ. Не виїде навіть третина ІТ, навіть якщо зроблять 40% податків.

Уйдут, минимум 70% из налогового пространства Украины.

В первую очередь, крупные компании, именно юридически.

І взагалі мені це трохи нагадує шантаж: "не піднімайте податків, бо я виїду і взагалі платити не буду".

Нет, не так!

Если налоги в стране "X" были на уровне страны "Y", то и там и там было выгодно работать!

Если в какой-то стране, "X", решили поднять налоги в два раза, то учитывая возможность "работать удалённо", работники уходят в страну "Y".

Мир так устроен!

Деньги идут туда, где им комфортно!

Вот, ОВГЗ в Украине - привлекли иностранцев и не только!

Сделайте 3% и начните ослаблять гривну, да никто и вкладывать не будет в ОВГЗ, хоть неделю им на бандуре играйте и в вышиванках танцуйте!

2. Держава це не тільки економіка, це ще й соціальна справедливість. Якось несправедливо коли ІТ і так одержує велику ЗП і сплачує 5%, а інші одержують міленькі ЗП і сплачують 40%.

Именно!

Вот, Укрпочта в заднице а "Социальный" Директор Укрпочты, получил 1800 млн. грн.

Продолжим?

Заробитчанин, приезжает с Польши и платит... да ничего не платит!

Вы скажете, мол "за него работодатель в Польше заплатит"!

Ну да!

А за меня, работодатель в США заплатил!

Что дальше?

Чому багато хто ностальгує за СССР? Тому що там усі були бідні, зате рівні.

Отдельная тема, не для этого форума!

В двух словах, за СССР ностальгируют те, кто был рабом, есть рабом и будет рабом!

Те, кто не способен сам создавать предприятия, принимать решения, уезжать за границу, рисковать!



Вот именно те ностальгируют, кто ждёт "Доброго Царя", который даст работу, миску, квартиру, субсидию, детей обучит...

А ЦАР, для этого, "ставит раком" тех, кто готов 24 часа в сутки работать, ночами учиться и пр.

Ну и, как во все времена, предприимчивые люди - уезжают, спасаются от рабства.

Остаётся пролетариат! ReplayНет, я не IT.Уйдут, минимум 70% из налогового пространства Украины.В первую очередь, крупные компании, именно юридически.Нет, не так!Если налоги в стране "X" были на уровне страны "Y", то и там и там было выгодно работать!Если в какой-то стране, "X", решили поднять налоги в два раза, то учитывая возможность "работать удалённо", работники уходят в страну "Y".Мир так устроен!Деньги идут туда, где им комфортно!Вот, ОВГЗ в Украине - привлекли иностранцев и не только!Сделайте 3% и начните ослаблять гривну, да никто и вкладывать не будет в ОВГЗ, хоть неделю им на бандуре играйте и в вышиванках танцуйте!Именно!Вот, Укрпочта в заднице а "Социальный" Директор Укрпочты, получил 1800 млн. грн.Продолжим?Заробитчанин, приезжает с Польши и платит... да ничего не платит!Вы скажете, мол "за него работодатель в Польше заплатит"!Ну да!А за меня, работодатель в США заплатил!Что дальше?Отдельная тема, не для этого форума!В двух словах, за СССР ностальгируют те, кто был рабом, есть рабом и будет рабом!Те, кто не способен сам создавать предприятия, принимать решения, уезжать за границу, рисковать!Вот именно те ностальгируют, кто ждёт "Доброго Царя", который даст работу, миску, квартиру, субсидию, детей обучит...А ЦАР, для этого, "ставит раком" тех, кто готов 24 часа в сутки работать, ночами учиться и пр.Ну и, как во все времена, предприимчивые люди - уезжают, спасаются от рабства.Остаётся пролетариат! Replay

Повідомлень: 1833 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:22 mephala коли він працює на американську компанію і в ній знаходиться по штату - він податки там сплачує?

Именно!

Те, кто работал на украинские IT компании, после поднятия налогов - будут работать на иностранные и там платить налоги!

Поняли теперь?

Пока в Украине было комфортно, то и "экспорт услуг" давал валюту!

Решили "выгнать" айтишников?

Нет проблем, выгоните... получите минус и по экспорту услуг! Именно!Те, кто работал на украинские IT компании, после поднятия налогов - будут работать на иностранные и там платить налоги!Поняли теперь?Пока в Украине было комфортно, то и "экспорт услуг" давал валюту!Решили "выгнать" айтишников?Нет проблем, выгоните... получите минус и по экспорту услуг! Replay

Повідомлень: 1833 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:22 detroytred написав: ......

Баланс.

Айтишники в данном случае -- в рамках допустимого.

Создание преференций для них ещё допустимо и максимально выгодно по сравнению с иными категориями.



Преференции для всех уже за пределами возможностей. ......Баланс.Айтишники в данном случае -- в рамках допустимого.Создание преференций для них ещё допустимо и максимально выгодно по сравнению с иными категориями.Преференции для всех уже за пределами возможностей.

Плюс "все" не могут выехать и найти работу на Западе. А те, кто может, подозреваю, уже в большинстве это сделали. Плюс "все" не могут выехать и найти работу на Западе. А те, кто может, подозреваю, уже в большинстве это сделали. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15179 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4313 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:29



п’ятниця, 24 січень 2020, https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 12271.html



Два народні депутати від "Слуги народу" – Максим Бужанський та Олексій Устенко – спіймалися на брехні у своїх скандальних заявах про те, що саме скасування мовного закону Колесніченка-Ківалова стало однією з причин початку окупації Росією Криму. Річ у тім, що скасування закону відбулося за три дні після початку окупації, повідомляють Патріоти України з посиланням на Bihus.info.



Так, ВРУ скасувала закон “Про основи державної мовної політики” авторства ексрегіонала Вадима Колесніченка 23 лютого 2014 року, а дата початку окупації півострову – 20 лютого 2014 року.



Саме така дата початку окупації Криму закріплена в законі “Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації”, її "підтверджує" і запроваджена наказом Міністра оборони РФ так звана медаль "За повернення Криму". Хіти тижня. Слуги не того народу: Двох нардепів від партії влади спіймали на антиукраїнській брехні щодо окупації Кримуп’ятниця, 24 січень 2020,Два народні депутати від "Слуги народу" – Максим Бужанський та Олексій Устенко – спіймалися на брехні у своїх скандальних заявах про те, що саме скасування мовного закону Колесніченка-Ківалова стало однією з причин початку окупації Росією Криму. Річ у тім, що скасування закону відбулося за три дні після початку окупації, повідомляють Патріоти України з посиланням на Bihus.info.Так, ВРУ скасувала закон “Про основи державної мовної політики” авторства ексрегіонала Вадима Колесніченка 23 лютого 2014 року, а дата початку окупації півострову – 20 лютого 2014 року.Саме така дата початку окупації Криму закріплена в законі “Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації”, її "підтверджує" і запроваджена наказом Міністра оборони РФ так звана медаль "За повернення Криму". Маховик только раскручивается: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7624 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:47 ЛАД написав: Плюс "все" не могут выехать и найти работу на Западе. А те, кто может, подозреваю, уже в большинстве это сделали. Плюс "все" не могут выехать и найти работу на Западе. А те, кто может, подозреваю, уже в большинстве это сделали.

Куда девать тогда "Киву" и его охрану?

- Это новое видео с его охраной в Полтаве:

Куда девать тогда "Киву" и его охрану?- Это новое видео с его охраной в Полтаве: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7624 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:08 Replay

Так Вы сами указали на евроремонт.

А теперь говорите, что не будет. detroytred

Повідомлень: 22967 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:09 andrijk777 Котите бочку на Гончарука, але не маєте елементарного поняття в економіці.

В Украинской?

Конечно!

Вам вопрос!

Сосед не проживёт 65 лет по состоянию здоровья... онко

У него -нет родителей.

Кому он платит отчисления в пенсионный фонд?

Его взносы - перейдут к его детям?



Внимательно слушаю. В Украинской?Конечно!Вам вопрос!Сосед не проживёт 65 лет по состоянию здоровья... онкоУ него -нет родителей.Кому он платит отчисления в пенсионный фонд?Его взносы - перейдут к его детям?Внимательно слушаю. Replay

Повідомлень: 1833 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:15 Kudrjavuy написав: ЛАД написав: Плюс "все" не могут выехать и найти работу на Западе. А те, кто может, подозреваю, уже в большинстве это сделали. Плюс "все" не могут выехать и найти работу на Западе. А те, кто может, подозреваю, уже в большинстве это сделали.

Куда девать тогда "Киву" и его охрану?

- Это новое видео с его охраной в Полтаве:

Куда девать тогда "Киву" и его охрану?- Это новое видео с его охраной в Полтаве:

Это охранники Кивы? Это охранники Кивы? detroytred

Повідомлень: 22967 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:17 Re: Політичні дискусії Волгарь написав: Много букв. А вот простейший факт, требующий объяснения. Пан Дубилет насчитал 37,3 млн. без ЛНДР, Госкомстат с ЛНДР -41,8 (с учетом депопуляции от данных 2013 г и минус Крым). В ЛНДР совокупно живет не менее 3 млн. человек (хотя сами эти образования говорят о 3,5 млн.).

Значит, если сравнить данные Госкомстата и Дубилета, то за границами Украины постоянно проживают всего 1,5 млн. человек. А их только в РФ 2+ млн. (и эта цифра не меняется уже много лет), более миллиона в Польше, а всего 3,5-4 млн., которых никак не отнести к постоянным жителям страны. Где эти 2,5-3 млн. РАЗНИЦЫ в расчетах пана Дубилета? Много букв. А вот простейший факт, требующий объяснения. Пан Дубилет насчитал 37,3 млн. без ЛНДР, Госкомстат с ЛНДР -41,8 (с учетом депопуляции от данных 2013 г и минус Крым). В ЛНДР совокупно живет не менее 3 млн. человек (хотя сами эти образования говорят о 3,5 млн.).Значит, если сравнить данные Госкомстата и Дубилета, то за границами Украины постоянно проживают всего 1,5 млн. человек. А их только в РФ 2+ млн. (и эта цифра не меняется уже много лет), более миллиона в Польше, а всего 3,5-4 млн., которых никак не отнести к постоянным жителям страны. Где эти 2,5-3 млн. РАЗНИЦЫ в расчетах пана Дубилета?

Очередной бред несете.

И на оккупированных территориях на востоке куда меньше проживает, оттуда массово сваливали все последние годы и продолжают, оценки численности от главарей недореспублик вообще глупо всерьез воспринимать.

Остальные цифры по проживающим и РФ и в Польше и еще много где - все эти люди там не за последний год-два появились, бОльшая часть их давно учтена в виде уменьшения населения последние десятки лет. А то, что вы тут натягиваете совы на глобус и пытаетесь всю численность проживающих зарубежом украинцев записать в минус между оценками Госстата и Дубилета - это банальная манипуляция Волгарь написав: Печеный хлеб - почти единственный товар, который ПОТРЕБЛЯЕТСЯ ВЕСЬ ЦЕЛИКОМ, не экспортируется/не импортируется/не хранится. Поэтому во все времена мог служить наиболее точным показателем реальной численности едоков Печеный хлеб - почти единственный товар, который ПОТРЕБЛЯЕТСЯ ВЕСЬ ЦЕЛИКОМ, не экспортируется/не импортируется/не хранится. Поэтому во все времена мог служить наиболее точным показателем реальной численности едоков

Еще раз. Чушь. Не может он служить никакой оценкой. Тем более что и оценить реальные объемы его потребления Госстат не может - куча мелких производителей не подает никаких отчетов о объемах продаж хлеба, каждый приличный супермаркет имеет свою линию собственной выпечки, есть любители домашнего хлеба. Есть семьи, где нормой считается есть хлеб со всем подряд и батоном закусывать, а люди, которые стараются следить за здоровьем, отказываются от хлеба как такового, и доля последних постоянно растет. Потому всякие оценки объемов потребления хлеба на единицу населения - полнейшая чепуха, а пытаться из этой оценки высчитать численность населения - еще больший бред.

Сосредоточьтесь лучше на своем любимом Н Новгороде, не отвлекайтесь на Украину. А то за вашей пропагандой и настойчивыми попытками занизить численность населения у нас проглядывается раздражение что тут вообще есть население, так активно вы его "уничтожаете" своими выводами с подсчетами Очередной бред несете.И на оккупированных территориях на востоке куда меньше проживает, оттуда массово сваливали все последние годы и продолжают, оценки численности от главарей недореспублик вообще глупо всерьез воспринимать.Остальные цифры по проживающим и РФ и в Польше и еще много где - все эти люди там не за последний год-два появились, бОльшая часть их давно учтена в виде уменьшения населения последние десятки лет. А то, что вы тут натягиваете совы на глобус и пытаетесь всю численность проживающих зарубежом украинцев записать в минус между оценками Госстата и Дубилета - это банальная манипуляцияЕще раз. Чушь. Не может он служить никакой оценкой. Тем более что и оценить реальные объемы его потребления Госстат не может - куча мелких производителей не подает никаких отчетов о объемах продаж хлеба, каждый приличный супермаркет имеет свою линию собственной выпечки, есть любители домашнего хлеба. Есть семьи, где нормой считается есть хлеб со всем подряд и батоном закусывать, а люди, которые стараются следить за здоровьем, отказываются от хлеба как такового, и доля последних постоянно растет. Потому всякие оценки объемов потребления хлеба на единицу населения - полнейшая чепуха, а пытаться из этой оценки высчитать численность населения - еще больший бред.Сосредоточьтесь лучше на своем любимом Н Новгороде, не отвлекайтесь на Украину. А то за вашей пропагандой и настойчивыми попытками занизить численность населения у нас проглядывается раздражение что тут вообще есть население, так активно вы его "уничтожаете" своими выводами с подсчетами Faceless

Модератор Повідомлень: 26332 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1138 раз. Подякували: 6202 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 53085309531053115312> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: pesikot і 3 гостейМодератори: ТупУм