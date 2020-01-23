Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Прикольно. Коли працює в Америці то повинен платити податки. Коли працює в Україні то не повинен платити податки. Наочний приклад мені права всім іншим обов’язки.
Ага! Он работает на американскую компанию (Сейшелы) и компания платит налоги. А живёт и работает -в Украине. Удалённо! Многие - работают и платили налоги в Украине! Сейчас поднимают налоги, они уйдут "на Сейшелы" или в Кипр, а то и в Беоарусь! Кто куда!
Вы же, предлагаете "перевести компании из Кипра в Украину" и платить 40%? Да нет, не будет этого...
Ещё раз! Когда попадёте в больничку, к хирургу, там ему про "обязанности медицины" будете рассказывать и требовать БЕСПЛАТНО оперировать. Ещё раз, протестируйте выпускников школ(не ЕГЭ) а "онлайн" на знания. Да вот, пусть Винду переустановят, это уровень "дегенерата". Треть -не смогут! А Инхворматику - всем преподают! Потом идёте к Преподавателям и "Требуете соблюдения своих ПРАВ на получение Образования"!
Налоги - платят за УСЛУГИ а не за "право быть не убитым" Заплатил налоги? Требуешь Образования и Медицины, Инфраструктуры! Заплатил Налоги, вот депутатам! Требуешь от них Законов, способствующих процветанию Украины а не "их личного обогащения"
Пока что, НАЛОГИ тупо разворовываются, распиливаются... вот немцам пойдут, за "управление дорогой".
це вже зовсім коли він працює на американську компанію і в ній знаходиться по штату - він податки там сплачує?
Место сидения определяет точку зрения. Ви ІТ, тому топите за ІТ.
Нет, я не IT.
1. І ще - ви(і інші) перебільшуєте "мобільність" ІТ. Не виїде навіть третина ІТ, навіть якщо зроблять 40% податків.
Уйдут, минимум 70% из налогового пространства Украины. В первую очередь, крупные компании, именно юридически.
І взагалі мені це трохи нагадує шантаж: "не піднімайте податків, бо я виїду і взагалі платити не буду".
Нет, не так! Если налоги в стране "X" были на уровне страны "Y", то и там и там было выгодно работать! Если в какой-то стране, "X", решили поднять налоги в два раза, то учитывая возможность "работать удалённо", работники уходят в страну "Y". Мир так устроен! Деньги идут туда, где им комфортно! Вот, ОВГЗ в Украине - привлекли иностранцев и не только! Сделайте 3% и начните ослаблять гривну, да никто и вкладывать не будет в ОВГЗ, хоть неделю им на бандуре играйте и в вышиванках танцуйте!
2. Держава це не тільки економіка, це ще й соціальна справедливість. Якось несправедливо коли ІТ і так одержує велику ЗП і сплачує 5%, а інші одержують міленькі ЗП і сплачують 40%.
Именно! Вот, Укрпочта в заднице а "Социальный" Директор Укрпочты, получил 1800 млн. грн. Продолжим? Заробитчанин, приезжает с Польши и платит... да ничего не платит! Вы скажете, мол "за него работодатель в Польше заплатит"! Ну да! А за меня, работодатель в США заплатил! Что дальше?
Чому багато хто ностальгує за СССР? Тому що там усі були бідні, зате рівні.
Отдельная тема, не для этого форума! В двух словах, за СССР ностальгируют те, кто был рабом, есть рабом и будет рабом! Те, кто не способен сам создавать предприятия, принимать решения, уезжать за границу, рисковать!
Вот именно те ностальгируют, кто ждёт "Доброго Царя", который даст работу, миску, квартиру, субсидию, детей обучит... А ЦАР, для этого, "ставит раком" тех, кто готов 24 часа в сутки работать, ночами учиться и пр. Ну и, как во все времена, предприимчивые люди - уезжают, спасаются от рабства. Остаётся пролетариат!
коли він працює на американську компанію і в ній знаходиться по штату - він податки там сплачує?
Именно! Те, кто работал на украинские IT компании, после поднятия налогов - будут работать на иностранные и там платить налоги! Поняли теперь? Пока в Украине было комфортно, то и "экспорт услуг" давал валюту! Решили "выгнать" айтишников? Нет проблем, выгоните... получите минус и по экспорту услуг!
Два народні депутати від "Слуги народу" – Максим Бужанський та Олексій Устенко – спіймалися на брехні у своїх скандальних заявах про те, що саме скасування мовного закону Колесніченка-Ківалова стало однією з причин початку окупації Росією Криму. Річ у тім, що скасування закону відбулося за три дні після початку окупації, повідомляють Патріоти України з посиланням на Bihus.info.
Так, ВРУ скасувала закон “Про основи державної мовної політики” авторства ексрегіонала Вадима Колесніченка 23 лютого 2014 року, а дата початку окупації півострову – 20 лютого 2014 року.
Саме така дата початку окупації Криму закріплена в законі “Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації”, її "підтверджує" і запроваджена наказом Міністра оборони РФ так звана медаль "За повернення Криму".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Плюс "все" не могут выехать и найти работу на Западе. А те, кто может, подозреваю, уже в большинстве это сделали.
Куда девать тогда "Киву" и его охрану? - Это новое видео с его охраной в Полтаве:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:Много букв. А вот простейший факт, требующий объяснения. Пан Дубилет насчитал 37,3 млн. без ЛНДР, Госкомстат с ЛНДР -41,8 (с учетом депопуляции от данных 2013 г и минус Крым). В ЛНДР совокупно живет не менее 3 млн. человек (хотя сами эти образования говорят о 3,5 млн.). Значит, если сравнить данные Госкомстата и Дубилета, то за границами Украины постоянно проживают всего 1,5 млн. человек. А их только в РФ 2+ млн. (и эта цифра не меняется уже много лет), более миллиона в Польше, а всего 3,5-4 млн., которых никак не отнести к постоянным жителям страны. Где эти 2,5-3 млн. РАЗНИЦЫ в расчетах пана Дубилета?
Очередной бред несете. И на оккупированных территориях на востоке куда меньше проживает, оттуда массово сваливали все последние годы и продолжают, оценки численности от главарей недореспублик вообще глупо всерьез воспринимать. Остальные цифры по проживающим и РФ и в Польше и еще много где - все эти люди там не за последний год-два появились, бОльшая часть их давно учтена в виде уменьшения населения последние десятки лет. А то, что вы тут натягиваете совы на глобус и пытаетесь всю численность проживающих зарубежом украинцев записать в минус между оценками Госстата и Дубилета - это банальная манипуляция
Волгарь написав:Печеный хлеб - почти единственный товар, который ПОТРЕБЛЯЕТСЯ ВЕСЬ ЦЕЛИКОМ, не экспортируется/не импортируется/не хранится. Поэтому во все времена мог служить наиболее точным показателем реальной численности едоков
Еще раз. Чушь. Не может он служить никакой оценкой. Тем более что и оценить реальные объемы его потребления Госстат не может - куча мелких производителей не подает никаких отчетов о объемах продаж хлеба, каждый приличный супермаркет имеет свою линию собственной выпечки, есть любители домашнего хлеба. Есть семьи, где нормой считается есть хлеб со всем подряд и батоном закусывать, а люди, которые стараются следить за здоровьем, отказываются от хлеба как такового, и доля последних постоянно растет. Потому всякие оценки объемов потребления хлеба на единицу населения - полнейшая чепуха, а пытаться из этой оценки высчитать численность населения - еще больший бред. Сосредоточьтесь лучше на своем любимом Н Новгороде, не отвлекайтесь на Украину. А то за вашей пропагандой и настойчивыми попытками занизить численность населения у нас проглядывается раздражение что тут вообще есть население, так активно вы его "уничтожаете" своими выводами с подсчетами