Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:49

Вкладчик1234

- Это за счёт пенсий металлургов, трубопрокатчиков, углекопов, рудокопов, транспортников,...(выражение образное)



Прямо: "Пинчук" - пардн, но это уже "Лондон", к нам и бюджету он не имеет отношения. А "слугам" платят с налогов те, кто работает на заводах "Пинчука".





капитал то в Лондоне "накапливается".

Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 січ, 2020 18:14, всього редагувалось 1 раз.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.