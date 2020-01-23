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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5309531053115312>
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:24

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:30

  Puente написав:Чим ІТ кращий за комбайнера чи технолога молокозавода ( який теж приносить валюту в країну ) - так і не сформулювали . Розбіжуться всі розумні з IQ більше скількох ? ( Знаю достатньо багато кандидатів та докторів з IQ звичайнісіньським середнім - десь напевно 100-110 . Емоційний - напевно більший , бо кар"єру робили успішно .) Ну розбіжуться - і що ? Ну буде 25 млн населення - і що ? Вас розумних вже не буде тут , ваші діти розумні теж тут жити не будуть - яка вам різниця тоді ?

Ничем он не лучше.
Просто он может свалить на Запад и хорошо там устроиться, а комбайнер или технолог молокозавода "там" не нужны - своих хватает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:33

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:Плюс "все" не могут выехать и найти работу на Западе. А те, кто может, подозреваю, уже в большинстве это сделали.

Куда девать тогда "Киву" и его охрану?
- Это новое видео с его охраной в Полтаве:



А Кива там где ?

Девушка, которая успокаивала «Виталика», является его женой. Такие конфликты происходили в пабе и в прошлом, поэтому при очередном скандале полицию никто не вызвал, хотя, как мы знаем, уголовное производство полиция все же открыла. Возможно, на данный момент у пострадавших уже нет и официальных претензий к Воробьеву.
https://poltava.to/news/54108/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:40

  freeze написав:А Кива там где ?

Девушка, которая успокаивала «Виталика», является его женой. Такие конфликты происходили в пабе и в прошлом, поэтому при очередном скандале полицию никто не вызвал, хотя, как мы знаем, уголовное производство полиция все же открыла. Возможно, на данный момент у пострадавших уже нет и официальных претензий к Воробьеву.
https://poltava.to/news/54108/

Официальная статья, где усё увязано.
При чём, как случай предшествовавший стычке Кивы в Киеве.(по типу "масть пошла")
https://patrioty.org.ua/society/druh-ki ... 12834.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:46

  Kudrjavuy написав:
  freeze написав:А Кива там где ?

Девушка, которая успокаивала «Виталика», является его женой. Такие конфликты происходили в пабе и в прошлом, поэтому при очередном скандале полицию никто не вызвал, хотя, как мы знаем, уголовное производство полиция все же открыла. Возможно, на данный момент у пострадавших уже нет и официальных претензий к Воробьеву.
https://poltava.to/news/54108/

Официальная статья, где усё увязано.
При чём, как случай предшествовавший стычке Кивы в Киеве.(по типу "масть пошла")
https://patrioty.org.ua/society/druh-ki ... 12834.html


Так я вам и привел официальную статью, где всё увязано.
Кива там где ? Кто-то что ляпнул на каком-то сайте, и как всегда без одного доказательства.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 24 січ, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:47

Ітогі подвєдьом. 2020-01-24

Ітогі подвєдьом. 2020-01-24

1) В Румынии разгорелся скандал из-за речи Зеленского
22-го - скандал с Румынией и почти пустой зал в Давосе
23-го - приехал в Израиль на форум Холокоста и не участвовать в нём

Проблема Зеленского не в том, что он неопытный. А в том, что он тупой и совершенно не желает учится хоть чему либо
"Мне 42 года, я президент Украины, я не лох"

2) В Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из ЕС

3) "Миша хочет в наглую бюджет делить": разгорелся очередной скандал с перепиской нардепа от "Слуги народа" (фото)
И все антикоррупционеры молчат. Молчит Найем, молчит "бородатая женщина" Лещенко. Молчит "мама любит скорость" Дубинский. Хотя до этого говорил "они просто пи** наши деньги"
Кстати, а где Дубинский ? А вот где

4) Доходы физлиц хотят облагать налогами по прогрессивной шкале
Вместо этого предлагают ввести три ставки для налога на доходы физлица:
18% – если база налогообложения (доходы) не превышает 10-кратный размер минимальной месячной заработной платы, установленной законом для такого месяца (сейчас – 47 230 грн);
36% – если доход превышает 10-кратный размер минимальной зарплаты, но меньше 20-кратного ее размера (от 47 230 грн до 94 460 грн);
54% – если база налогообложения превышает 20-кратный размер минимальной зарплаты (более 94 460 грн).

Он просто хочет пи** ваши деньги

5) Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда с "дырой" в 173 миллиарда гривень

Пенсионный фонд собираются объединить с фондами соцстрахования

6) Порошенко пришел на допрос в ГБР, возле бюро митингуют (фото, видео)
Сам лично пришёл, получил повестки на 24.01, на 31.01 и сам лично пришёл на допрос.
Злые языки пишут, что сегодня в ГБР сами обосрались от визита Порошенко.
А ГБР пусть продолжает "публично" вызывать на допросы.

7) За дезинформацию будут не сажать, а отправлять на общественные работы - Бородянский
ОГПУ уже есть.
ГУЛАГ уже пытаются возродить.

8) Після скандалу із зґвалтуванням нардеп з Рівненщини і не думає складати мандат
У Верховній Раді залишаюся на своєму місці, не чув, що мене планують пересаджувати в іншу частину зали. Я присягав на вірність президенту України і працюю на президента України, а тому вступати ні в які об’єднання чи інші команди не збираюся

А на народ Украины он положил тот прибор, которым насиловал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:49

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- Это за счёт пенсий металлургов, трубопрокатчиков, углекопов, рудокопов, транспортников,...(выражение образное)

Прямо: "Пинчук" - пардн, но это уже "Лондон", к нам и бюджету он не имеет отношения. А "слугам" платят с налогов те, кто работает на заводах "Пинчука".


капитал то в Лондоне "накапливается".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 січ, 2020 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:01

  Kudrjavuy написав:Ещё оди вброс прямой и бескомпромисный.:
Воры уже сами смеются с беспредела наёмных.

Зарплата Смилянского - это завышенная оплата при крайне низких показателях.

Но Тимошенко тоже трындит. 2 млн гривен на всех медсестёр в школах по стране, явно не хватит. Популизм и давит на эмоции
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:08

  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:Ещё оди вброс прямой и бескомпромисный.:
Воры уже сами смеются с беспредела наёмных.

Зарплата Смилянского - это завышенная оплата при крайне низких показателях.

Но Тимошенко тоже трындит. 2 млн гривен на всех медсестёр в школах по стране, явно не хватит. Популизм и давит на эмоции

Суть в фондах.
При сохранении финансирования - за счёт сокращения штатных единиц - ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:11

  freeze написав:Так я вам и привел официальную статью, где всё увязано.
Кива там где ? Кто-то что ляпнул на каком-то сайте, и как всегда без одного доказательства.

https://poltava.to/news/54108/ - 11.36
https://patrioty.org.ua/society/druh-ki ... 12834.html - 13:30
- ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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