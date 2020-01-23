Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Чим ІТ кращий за комбайнера чи технолога молокозавода ( який теж приносить валюту в країну ) - так і не сформулювали . Розбіжуться всі розумні з IQ більше скількох ? ( Знаю достатньо багато кандидатів та докторів з IQ звичайнісіньським середнім - десь напевно 100-110 . Емоційний - напевно більший , бо кар"єру робили успішно .) Ну розбіжуться - і що ? Ну буде 25 млн населення - і що ? Вас розумних вже не буде тут , ваші діти розумні теж тут жити не будуть - яка вам різниця тоді ?
Ничем он не лучше. Просто он может свалить на Запад и хорошо там устроиться, а комбайнер или технолог молокозавода "там" не нужны - своих хватает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Плюс "все" не могут выехать и найти работу на Западе. А те, кто может, подозреваю, уже в большинстве это сделали.
Куда девать тогда "Киву" и его охрану? - Это новое видео с его охраной в Полтаве:
А Кива там где ?
Девушка, которая успокаивала «Виталика», является его женой. Такие конфликты происходили в пабе и в прошлом, поэтому при очередном скандале полицию никто не вызвал, хотя, как мы знаем, уголовное производство полиция все же открыла. Возможно, на данный момент у пострадавших уже нет и официальных претензий к Воробьеву. https://poltava.to/news/54108/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Девушка, которая успокаивала «Виталика», является его женой. Такие конфликты происходили в пабе и в прошлом, поэтому при очередном скандале полицию никто не вызвал, хотя, как мы знаем, уголовное производство полиция все же открыла. Возможно, на данный момент у пострадавших уже нет и официальных претензий к Воробьеву. https://poltava.to/news/54108/
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Девушка, которая успокаивала «Виталика», является его женой. Такие конфликты происходили в пабе и в прошлом, поэтому при очередном скандале полицию никто не вызвал, хотя, как мы знаем, уголовное производство полиция все же открыла. Возможно, на данный момент у пострадавших уже нет и официальных претензий к Воробьеву. https://poltava.to/news/54108/
Вместо этого предлагают ввести три ставки для налога на доходы физлица: 18% – если база налогообложения (доходы) не превышает 10-кратный размер минимальной месячной заработной платы, установленной законом для такого месяца (сейчас – 47 230 грн); 36% – если доход превышает 10-кратный размер минимальной зарплаты, но меньше 20-кратного ее размера (от 47 230 грн до 94 460 грн); 54% – если база налогообложения превышает 20-кратный размер минимальной зарплаты (более 94 460 грн).
У Верховній Раді залишаюся на своєму місці, не чув, що мене планують пересаджувати в іншу частину зали. Я присягав на вірність президенту України і працюю на президента України, а тому вступати ні в які об’єднання чи інші команди не збираюся
А на народ Украины он положил тот прибор, которым насиловал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Вкладчик1234 - Это за счёт пенсий металлургов, трубопрокатчиков, углекопов, рудокопов, транспортников,...(выражение образное)
Прямо: "Пинчук" - пардн, но это уже "Лондон", к нам и бюджету он не имеет отношения. А "слугам" платят с налогов те, кто работает на заводах "Пинчука".
капитал то в Лондоне "накапливается".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 24 січ, 2020 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Ещё оди вброс прямой и бескомпромисный.: Воры уже сами смеются с беспредела наёмных.
Зарплата Смилянского - это завышенная оплата при крайне низких показателях.
Но Тимошенко тоже трындит. 2 млн гривен на всех медсестёр в школах по стране, явно не хватит. Популизм и давит на эмоции
Суть в фондах. При сохранении финансирования - за счёт сокращения штатных единиц - ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.