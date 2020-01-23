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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5309531053115312
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:15

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:Ещё оди вброс прямой и бескомпромисный.:
Воры уже сами смеются с беспредела наёмных.

Зарплата Смилянского - это завышенная оплата при крайне низких показателях.

Но Тимошенко тоже трындит. 2 млн гривен на всех медсестёр в школах по стране, явно не хватит. Популизм и давит на эмоции

Суть в фондах.
При сохранении финансирования - за счёт сокращения штатных единиц - ...

Ты хоть сам свои опусы читаешь ?

У меня ощущение, что Kudrjavuy бот ИИ, только в него вложили минимум информации и он её повторяет по циклу :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:19

  Kudrjavuy написав:
  freeze написав:Так я вам и привел официальную статью, где всё увязано.
Кива там где ? Кто-то что ляпнул на каком-то сайте, и как всегда без одного доказательства.

https://poltava.to/news/54108/ - 11.36
https://patrioty.org.ua/society/druh-ki ... 12834.html - 13:30
- ?


И что 11.36 - 13.30 ? Сказать этим что хотели ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:57

Україна в Омані транзитом в Ізраїль

Эпиграф
"Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, зачем вы опять нервничаете?" (с) МихМих

Не успел наш Бубочка толком объяснить, что же он делал в Омане. Ведь он же за открытость.
Как пришла новая напасть. Бубочка в Израиле

Всё нижеописанное, является моими рассуждениями по теме, на мой скудный ум Сельского Бухгалтера

1) Злые языки писали, что Бубочка выставил условием поездки на 5-й форум памяти жертв Холокоста (далее форум Холокоста) - своё выступление. Иначе, не приедет. Условие справедливое. Евреи, проживающие в Украине, пострадали от Холокоста не меньше евреев, проживающих в европейских странах.

В выступлении ему отказали. Бубочка не согласился ехать.
Ну ок, оставим это на совести злых языков.

2) Но далее ..
Зеленский встретится с Путиным в Израиле – росСМИ

У Зеленского заявили, что встреча с Путиным в Израиле пока не запланирована

Кремль: из Киева поступил запрос о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Зеленский допустил встречу с Путиным в Израиле

3) Зеленский с делегацией отдали свои места на форуме в Израиле тем, кто пережил Холокост

В Израиле отреагировали на решение Зеленского уступить место на форуме о Холокосте
«Его решение вызывает недоумение. Нам очень жаль, что он пошел на такой шаг на мероприятии, посвященное памяти о Холокосте для борьбы с антисемитизмом», – говорится в тексте сообщения.

4) Зеленский не встречался с Путиным в Иерусалиме – росСМИ
"Нет. Не было (встречи – ред). Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум (памяти жертв Холокоста)", - рассказал Песков.


В русскую деревню пришли немцы.
Всех выгнали на улицу и говорят:"Кто покажет где прячутся партизаны, тому дадим корову".
Все молчат.
Выходит один дедок и говорит, мол, я покажу.
Привел немцев в лес, показал где партизаны.
Туда взвод карателей-всех партизан перестреляли и повесили.
Дед подходит к офицеру и спрашивает, мол, где
корова-то обещанная?.
Деда избили и послали подальше.
Дед идет по лесу и думает:"Ну вот, и корову не дали, и с ребятами как-то некрасиво
получилось..."


Зеленский аж выпрыгивал из штанов, чтобы встретится с Путиным в Норманди.
Ну встретился. Результов по встрече - никаких. Наши военные продолжают гибнуть.

Но, Зеленский, после той встречи, позорно бегает за Путиным, выпрашивая повторную встречу с ним. А Зеленского посылают на хрен.

И в форуме не принял участие, чем вызвал недоумение в Израиле. И Путин его послал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:33

  Replay написав: Вам вопрос!
Сосед не проживёт 65 лет по состоянию здоровья... онко
У него -нет родителей.
Кому он платит отчисления в пенсионный фонд?
Его взносы - перейдут к его детям?

Внимательно слушаю.

Відповідаю: його "взносы" йдуть на пенсії сьогоднішнім пенсіонерам. І звичайно ніяким дітям нічого не має перейти.
У нас солідарна пенсійна система - почитайте що це таке.
Щоб не було ще дурних питань - ця система нам дісталась від СССР. І змінити цю систему поки не змогла навіть Росія з її величезними халявними надходженнями від нафти і газу.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:39

  Replay написав:
1. І ще - ви(і інші) перебільшуєте "мобільність" ІТ. Не виїде навіть третина ІТ, навіть якщо зроблять 40% податків.

Уйдут, минимум 70% из налогового пространства Украины.
В первую очередь, крупные компании, именно юридически.

Саме цифра 70% не має жодних підстав.
Вам уже написали що наприклад в Польщі не менші податки. Хіба в Україні такі вже великі податки?
І взагалі у вас є дані скільки податків платять великі ІТ компанії в бюджет?
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