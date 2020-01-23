Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:57

«Его решение вызывает недоумение. Нам очень жаль, что он пошел на такой шаг на мероприятии, посвященное памяти о Холокосте для борьбы с антисемитизмом», – говорится в тексте сообщения.

"Нет. Не было (встречи – ред). Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум (памяти жертв Холокоста)", - рассказал Песков.

В русскую деревню пришли немцы.

Всех выгнали на улицу и говорят:"Кто покажет где прячутся партизаны, тому дадим корову".

Все молчат.

Выходит один дедок и говорит, мол, я покажу.

Привел немцев в лес, показал где партизаны.

Туда взвод карателей-всех партизан перестреляли и повесили.

Дед подходит к офицеру и спрашивает, мол, где

корова-то обещанная?.

Деда избили и послали подальше.

Дед идет по лесу и думает:"Ну вот, и корову не дали, и с ребятами как-то некрасиво

получилось..."



Эпиграф"Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, зачем вы опять нервничаете?" (с) МихМихНе успел наш Бубочка толком объяснить, что же он делал в Омане. Ведь он же за открытость.Как пришла новая напасть. Бубочка в ИзраилеВсё нижеописанное, является моими рассуждениями по теме, на мой скудный ум Сельского БухгалтераЗлые языки писали, что Бубочка выставил условием поездки на 5-й форум памяти жертв Холокоста (далее форум Холокоста) - своё выступление. Иначе, не приедет. Условие справедливое. Евреи, проживающие в Украине, пострадали от Холокоста не меньше евреев, проживающих в европейских странах.В выступлении ему отказали. Бубочка не согласился ехать.Ну ок, оставим это на совести злых языков.Но далее ..Зеленский аж выпрыгивал из штанов, чтобы встретится с Путиным в Норманди.Ну встретился. Результов по встрече - никаких. Наши военные продолжают гибнуть.Но, Зеленский, после той встречи, позорно бегает за Путиным, выпрашивая повторную встречу с ним. А Зеленского посылают на хрен.И в форуме не принял участие, чем вызвал недоумение в Израиле. И Путин его послал