Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Эпиграф "Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, зачем вы опять нервничаете?" (с) МихМих
Не успел наш Бубочка толком объяснить, что же он делал в Омане. Ведь он же за открытость. Как пришла новая напасть. Бубочка в Израиле
Всё нижеописанное, является моими рассуждениями по теме, на мой скудный ум Сельского Бухгалтера
1) Злые языки писали, что Бубочка выставил условием поездки на 5-й форум памяти жертв Холокоста (далее форум Холокоста) - своё выступление. Иначе, не приедет. Условие справедливое. Евреи, проживающие в Украине, пострадали от Холокоста не меньше евреев, проживающих в европейских странах.
В выступлении ему отказали. Бубочка не согласился ехать. Ну ок, оставим это на совести злых языков.
"Нет. Не было (встречи – ред). Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум (памяти жертв Холокоста)", - рассказал Песков.
В русскую деревню пришли немцы. Всех выгнали на улицу и говорят:"Кто покажет где прячутся партизаны, тому дадим корову". Все молчат. Выходит один дедок и говорит, мол, я покажу. Привел немцев в лес, показал где партизаны. Туда взвод карателей-всех партизан перестреляли и повесили. Дед подходит к офицеру и спрашивает, мол, где корова-то обещанная?. Деда избили и послали подальше. Дед идет по лесу и думает:"Ну вот, и корову не дали, и с ребятами как-то некрасиво получилось..."
Зеленский аж выпрыгивал из штанов, чтобы встретится с Путиным в Норманди. Ну встретился. Результов по встрече - никаких. Наши военные продолжают гибнуть.
Но, Зеленский, после той встречи, позорно бегает за Путиным, выпрашивая повторную встречу с ним. А Зеленского посылают на хрен.
И в форуме не принял участие, чем вызвал недоумение в Израиле. И Путин его послал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Replay написав: Вам вопрос! Сосед не проживёт 65 лет по состоянию здоровья... онко У него -нет родителей. Кому он платит отчисления в пенсионный фонд? Его взносы - перейдут к его детям?
Внимательно слушаю.
Відповідаю: його "взносы" йдуть на пенсії сьогоднішнім пенсіонерам. І звичайно ніяким дітям нічого не має перейти. У нас солідарна пенсійна система - почитайте що це таке. Щоб не було ще дурних питань - ця система нам дісталась від СССР. І змінити цю систему поки не змогла навіть Росія з її величезними халявними надходженнями від нафти і газу.
1. І ще - ви(і інші) перебільшуєте "мобільність" ІТ. Не виїде навіть третина ІТ, навіть якщо зроблять 40% податків.
Уйдут, минимум 70% из налогового пространства Украины. В первую очередь, крупные компании, именно юридически.
Саме цифра 70% не має жодних підстав. Вам уже написали що наприклад в Польщі не менші податки. Хіба в Україні такі вже великі податки? І взагалі у вас є дані скільки податків платять великі ІТ компанії в бюджет?