Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Эпиграф "Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, зачем вы опять нервничаете?" (с) МихМих
Не успел наш Бубочка толком объяснить, что же он делал в Омане. Ведь он же за открытость. Как пришла новая напасть. Бубочка в Израиле
Всё нижеописанное, является моими рассуждениями по теме, на мой скудный ум Сельского Бухгалтера
1) Злые языки писали, что Бубочка выставил условием поездки на 5-й форум памяти жертв Холокоста (далее форум Холокоста) - своё выступление. Иначе, не приедет. Условие справедливое. Евреи, проживающие в Украине, пострадали от Холокоста не меньше евреев, проживающих в европейских странах.
В выступлении ему отказали. Бубочка не согласился ехать. Ну ок, оставим это на совести злых языков.
"Нет. Не было (встречи – ред). Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум (памяти жертв Холокоста)", - рассказал Песков.
В русскую деревню пришли немцы. Всех выгнали на улицу и говорят:"Кто покажет где прячутся партизаны, тому дадим корову". Все молчат. Выходит один дедок и говорит, мол, я покажу. Привел немцев в лес, показал где партизаны. Туда взвод карателей-всех партизан перестреляли и повесили. Дед подходит к офицеру и спрашивает, мол, где корова-то обещанная?. Деда избили и послали подальше. Дед идет по лесу и думает:"Ну вот, и корову не дали, и с ребятами как-то некрасиво получилось..."
Зеленский аж выпрыгивал из штанов, чтобы встретится с Путиным в Норманди. Ну встретился. Результов по встрече - никаких. Наши военные продолжают гибнуть.
Но, Зеленский, после той встречи, позорно бегает за Путиным, выпрашивая повторную встречу с ним. А Зеленского посылают на хрен.
И в форуме не принял участие, чем вызвал недоумение в Израиле. И Путин его послал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Replay написав: Вам вопрос! Сосед не проживёт 65 лет по состоянию здоровья... онко У него -нет родителей. Кому он платит отчисления в пенсионный фонд? Его взносы - перейдут к его детям?
Внимательно слушаю.
Відповідаю: його "взносы" йдуть на пенсії сьогоднішнім пенсіонерам. І звичайно ніяким дітям нічого не має перейти. У нас солідарна пенсійна система - почитайте що це таке. Щоб не було ще дурних питань - ця система нам дісталась від СССР. І змінити цю систему поки не змогла навіть Росія з її величезними халявними надходженнями від нафти і газу.
1. І ще - ви(і інші) перебільшуєте "мобільність" ІТ. Не виїде навіть третина ІТ, навіть якщо зроблять 40% податків.
Уйдут, минимум 70% из налогового пространства Украины. В первую очередь, крупные компании, именно юридически.
Саме цифра 70% не має жодних підстав. Вам уже написали що наприклад в Польщі не менші податки. Хіба в Україні такі вже великі податки? І взагалі у вас є дані скільки податків платять великі ІТ компанії в бюджет?
andrijk777 написав:Відповідаю: його "взносы" йдуть на пенсії сьогоднішнім пенсіонерам. І звичайно ніяким дітям нічого не має перейти. У нас солідарна пенсійна система - почитайте що це таке. Щоб не було ще дурних питань - ця система нам дісталась від СССР. І змінити цю систему поки не змогла навіть Росія з її величезними халявними надходженнями від нафти і газу.
Тут главный вопрос. Есть ли смысл менять? Это как страховка.
andrijk777 написав:Відповідаю: його "взносы" йдуть на пенсії сьогоднішнім пенсіонерам. І звичайно ніяким дітям нічого не має перейти. У нас солідарна пенсійна система - почитайте що це таке. Щоб не було ще дурних питань - ця система нам дісталась від СССР. І змінити цю систему поки не змогла навіть Росія з її величезними халявними надходженнями від нафти і газу.
Тут главный вопрос. Есть ли смысл менять? Это как страховка.
Однозначно потрібно. Особисто я вважаю ідеальним варіант 50/50. 50% - в загальний котел, 50% - на свій особистий пенсійний рахунок(який передається у спадок, звичайно).
Відповідаю: його "взносы" йдуть на пенсії сьогоднішнім пенсіонерам. І звичайно ніяким дітям нічого не має перейти.
Вау! Интересно то как получается! То есть, человек отработал всю жизнь, платил все налоги, теперь ему надо искать деньги на лекарства(где их взять, может в долг?) А дети - будут долги отдавать? И в чём ему смысл тогда, платить отчисления в ПФ? Кормить "отставных президентов"? А кто его детей накормит?
У нас солідарна пенсійна система - почитайте що це таке.
Где ещё, в кап.странах, такая система?
Щоб не було ще дурних питань - ця система нам дісталась від СССР. І змінити цю систему поки не змогла навіть Росія з її величезними халявними надходженнями від нафти і газу.
Нет, Россия не сменила систему потому, что им Выгодно "ставить раком работяг и бизнес", который содержит тысячи чиновников.... ну и пенсионеров! Смотрите, в России -куча миллиардеров, которые богатеют каждый год(продавая природные ресурсы и пр.) а пенсионный фонд - наполняют простые граждане, работяги и предприниматели... которые, не богатеют! Прикольно! СССР - другое было там, распределение. Если пенсионер умирал, его дети - получали бесплатное образование, качественную медицину и пр. Сейчас, мы платим пенсии не своим родителям а "кому-то", непонятно кому... и после нашей смерти, никто не заплатит за образование наших детей, никто не будет лечить наших внуков, бесплатно....
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 24 січ, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Саме цифра 70% не має жодних підстав. Вам уже написали що наприклад в Польщі не менші податки.
Если налоги в Украине, будут сопоставимы с налогами в Польше, какой смысл нашим айтишникам, оставаться в юридическом поле Украины? :D Ещё раз, если вот тёще, влупили коммуналку за "панельку в 150 баксов, она готова продать коммуналку, деньги "в банк под проценты" а сама, в деревню... "мамино наследство"! Завезём фуру дров, будет солить огурчики и отдыхать от города! Только идиот, увидев такие платёжки, будет продавать почку, чтобы оплатить квартиру с еле тёплыми батареями! Только идиот, будет платить такие же налоги, как в Польше, если есть страны, где налоги меньше и айтишникам -не сложно "туда уйти". Вот, в Беларуси - налоги меньше!
Ну мир так устроен, понимаете? Всё, вопрос закрыт. Я просто Озвучил то, что " затягивая удавку - потеряете налогоплательщиков вообще". Если влупите заробитчанам цены на всё в Украине, как в Польше, и какой смысл им будет возвращаться? Дань платить, в виде НДС и коммуналки??? Да нет, заробитчане будут выбивать ПМЖ в Европе и поверьте, Европа - будет только ЗА! Украинцы -легко ассимилируются и не байдикують, как арабы! Пока в Украине жить дешевле, чем в ЕС, наши заробитчане... возвращаются к своим семьям! Станет "так же" по стоимости товаров и услуг, при низком качестве онных? Буду массово уезжать... Сёлами и микрорайонами будут переезжать в Европу и "вступать в ЕС" своей семьёй!
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 24 січ, 2020 21:11, всього редагувалось 1 раз.