Replay написав:СССР - другое было там, распределение.
Если пенсионер умирал, его дети - получали бесплатное образование, качественную медицину и пр.
Сейчас, мы платим пенсии не своим родителям а "кому-то", непонятно кому... и после нашей смерти, никто не заплатит за образование наших детей, никто не будет лечить наших внуков, бесплатно....
Не цікаво з вами спорити, тому що ви говорите "лозунгами", а не фактами.
В СССР на одного пенсіонера було 3-5 працюючих (в різні роки по-різному). В Україні на одного пенсіонера один працюючий. Якій країні легше платити пенсію?
Така демографічна проблема нам також в великій мірі від СССР дісталась. Потрібно ще років 40 щоб ситуація вирівнялась.