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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5310531153125313
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:10

  Replay написав:СССР - другое было там, распределение.
Если пенсионер умирал, его дети - получали бесплатное образование, качественную медицину и пр.
Сейчас, мы платим пенсии не своим родителям а "кому-то", непонятно кому... и после нашей смерти, никто не заплатит за образование наших детей, никто не будет лечить наших внуков, бесплатно.... :(

Не цікаво з вами спорити, тому що ви говорите "лозунгами", а не фактами.
В СССР на одного пенсіонера було 3-5 працюючих (в різні роки по-різному). В Україні на одного пенсіонера один працюючий. Якій країні легше платити пенсію?
Така демографічна проблема нам також в великій мірі від СССР дісталась. Потрібно ще років 40 щоб ситуація вирівнялась.
andrijk777
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