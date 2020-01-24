Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs отказался от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, где в совете директоров нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с небелым цветом кожи. Об этом заявил в интервью CNBC на форуме в Давосе руководитель банка Давид Соломон.

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По данным Bloomberg, с 2019 года в Калифорнии все публичные корпорации обязаны иметь как минимум одну женщину в совете директоров. С 2022 года установлено минимальное число женщин-директоров в зависимости от общего числа директоров в совете. За неисполнение предусмотрены штрафы в размере $100-300 тысяч. В 2019 году почти половина открытых вакансий в советах директоров компаний из индекса S&P 500 досталась женщинам. В июле прошлого года последняя компания в S&P 500 с исключительно мужским составом совета директоров назначила туда женщину.