Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Replay написав:СССР - другое было там, распределение. Если пенсионер умирал, его дети - получали бесплатное образование, качественную медицину и пр. Сейчас, мы платим пенсии не своим родителям а "кому-то", непонятно кому... и после нашей смерти, никто не заплатит за образование наших детей, никто не будет лечить наших внуков, бесплатно....
Не цікаво з вами спорити, тому що ви говорите "лозунгами", а не фактами. В СССР на одного пенсіонера було 3-5 працюючих (в різні роки по-різному). В Україні на одного пенсіонера один працюючий. Якій країні легше платити пенсію? Така демографічна проблема нам також в великій мірі від СССР дісталась. Потрібно ще років 40 щоб ситуація вирівнялась.
Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs отказался от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, где в совете директоров нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с небелым цветом кожи. Об этом заявил в интервью CNBC на форуме в Давосе руководитель банка Давид Соломон. ........ По данным Bloomberg, с 2019 года в Калифорнии все публичные корпорации обязаны иметь как минимум одну женщину в совете директоров. С 2022 года установлено минимальное число женщин-директоров в зависимости от общего числа директоров в совете. За неисполнение предусмотрены штрафы в размере $100-300 тысяч. В 2019 году почти половина открытых вакансий в советах директоров компаний из индекса S&P 500 досталась женщинам. В июле прошлого года последняя компания в S&P 500 с исключительно мужским составом совета директоров назначила туда женщину.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Replay написав:СССР - другое было там, распределение. Если пенсионер умирал, его дети - получали бесплатное образование, качественную медицину и пр. Сейчас, мы платим пенсии не своим родителям а "кому-то", непонятно кому... и после нашей смерти, никто не заплатит за образование наших детей, никто не будет лечить наших внуков, бесплатно....
Не цікаво з вами спорити, тому що ви говорите "лозунгами", а не фактами. В СССР на одного пенсіонера було 3-5 працюючих (в різні роки по-різному). В Україні на одного пенсіонера один працюючий. Якій країні легше платити пенсію? Така демографічна проблема нам також в великій мірі від СССР дісталась. Потрібно ще років 40 щоб ситуація вирівнялась.
Первая часть верна. А вот причём тут СССР (по-укр. СРСР) к нашей демографической проблеме? И на какие изменения Вы рассчитываете через 40 лет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs отказался от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, где в совете директоров нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с небелым цветом кожи. Об этом заявил в интервью CNBC на форуме в Давосе руководитель банка Давид Соломон. ........ По данным Bloomberg, с 2019 года в Калифорнии все публичные корпорации обязаны иметь как минимум одну женщину в совете директоров. С 2022 года установлено минимальное число женщин-директоров в зависимости от общего числа директоров в совете. За неисполнение предусмотрены штрафы в размере $100-300 тысяч. В 2019 году почти половина открытых вакансий в советах директоров компаний из индекса S&P 500 досталась женщинам. В июле прошлого года последняя компания в S&P 500 с исключительно мужским составом совета директоров назначила туда женщину.
Як не боровся Совок з дискрімінацією жінок, а в Політбюро так жодної і не було, може, хоч другі були?
Не знаю за "политбуро", но, вот Юля Тимошенко, таки вполне может вытянуть страну из Кризиса, но не удивлюсь введению "смертной казни" и построению "концлагерей" для решения вопросос по "борьбе с коррупцией".
Ухожу, устал... работать надо, на благо Великой Германии!
В результате "стена"(государство), когда из неё выдёргивают кирпич типа "легче будет" - начинает рушиться и рушиться безвозвратно. Кастрация одного завода, станции, ... - влечёт за собой систему разрушения в которой в первую очередь страдает Государство снижением деловой активности, сокращением поступления налогов,....
Поляк, например, этим и занимается - "увеличением деловой активности", почему Польша и идёт в рост.
На "Мотор Сич" работают на трёх дневке - а вертолёты???
"Малышева" - трёх дневка и З/П с полугодовой задержкой. Может потому рабочие готовы выезжать на "Уралвагонзавод"?
У углекопов - сегодня видел отрыто вербуют на Воркуту по всем шахтам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.