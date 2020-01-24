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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5311531253135314>
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:10

  Replay написав:СССР - другое было там, распределение.
Если пенсионер умирал, его дети - получали бесплатное образование, качественную медицину и пр.
Сейчас, мы платим пенсии не своим родителям а "кому-то", непонятно кому... и после нашей смерти, никто не заплатит за образование наших детей, никто не будет лечить наших внуков, бесплатно.... :(

Не цікаво з вами спорити, тому що ви говорите "лозунгами", а не фактами.
В СССР на одного пенсіонера було 3-5 працюючих (в різні роки по-різному). В Україні на одного пенсіонера один працюючий. Якій країні легше платити пенсію?
Така демографічна проблема нам також в великій мірі від СССР дісталась. Потрібно ще років 40 щоб ситуація вирівнялась.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:22

Женщина или гей в совете директоров. Goldman Sachs поставил компаниям новое условие проведения IPO
https://focus.ua/world/448845-zhenshchina_ili_gei_v_sovete_direktorov_goldman_sachs_postavil_kompaniiam_novoe_uslovie_provedeniia_ipo
Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs отказался от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, где в совете директоров нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с небелым цветом кожи. Об этом заявил в интервью CNBC на форуме в Давосе руководитель банка Давид Соломон.
........
По данным Bloomberg, с 2019 года в Калифорнии все публичные корпорации обязаны иметь как минимум одну женщину в совете директоров. С 2022 года установлено минимальное число женщин-директоров в зависимости от общего числа директоров в совете. За неисполнение предусмотрены штрафы в размере $100-300 тысяч. В 2019 году почти половина открытых вакансий в советах директоров компаний из индекса S&P 500 досталась женщинам. В июле прошлого года последняя компания в S&P 500 с исключительно мужским составом совета директоров назначила туда женщину.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:31

  Replay написав:andrijk777
Саме цифра 70% не має жодних підстав.
Вам уже написали що наприклад в Польщі не менші податки.

Если налоги в Украине, будут сопоставимы с налогами в Польше, какой смысл нашим айтишникам, оставаться в юридическом поле Украины? :D

Ви постійно стрибаєте з ІТ-фірм на самих ІТ-спеціалістів. І назад.
А який зміст при однакових податках валити в Польщу?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:33

  andrijk777 написав:
  Replay написав:СССР - другое было там, распределение.
Если пенсионер умирал, его дети - получали бесплатное образование, качественную медицину и пр.
Сейчас, мы платим пенсии не своим родителям а "кому-то", непонятно кому... и после нашей смерти, никто не заплатит за образование наших детей, никто не будет лечить наших внуков, бесплатно.... :(

Не цікаво з вами спорити, тому що ви говорите "лозунгами", а не фактами.
В СССР на одного пенсіонера було 3-5 працюючих (в різні роки по-різному). В Україні на одного пенсіонера один працюючий. Якій країні легше платити пенсію?
Така демографічна проблема нам також в великій мірі від СССР дісталась. Потрібно ще років 40 щоб ситуація вирівнялась.

Первая часть верна.
А вот причём тут СССР (по-укр. СРСР) к нашей демографической проблеме?
И на какие изменения Вы рассчитываете через 40 лет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:35

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Женщина или гей в совете директоров. Goldman Sachs поставил компаниям новое условие проведения IPO

Як не боровся Совок з дискрімінацією жінок, а в Політбюро так жодної і не було, може, хоч другі були? ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:36

andrijk777
Ви постійно стрибаєте з ІТ-фірм на самих ІТ-спеціалістів. І назад.
А який зміст при однакових податках валити в Польщу?

1. Айтишники, не будут уходить в "налоговое пространство Польши", есть другие страны.

2. Касаемо других "работников", при одинаковых налогах, в Польше- выше зарплаты и выше качество жизни. Спросите, например, у дальнобойщиков... :D
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:48

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:Женщина или гей в совете директоров. Goldman Sachs поставил компаниям новое условие проведения IPO
https://focus.ua/world/448845-zhenshchina_ili_gei_v_sovete_direktorov_goldman_sachs_postavil_kompaniiam_novoe_uslovie_provedeniia_ipo
Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs отказался от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, где в совете директоров нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с небелым цветом кожи. Об этом заявил в интервью CNBC на форуме в Давосе руководитель банка Давид Соломон.
........
По данным Bloomberg, с 2019 года в Калифорнии все публичные корпорации обязаны иметь как минимум одну женщину в совете директоров. С 2022 года установлено минимальное число женщин-директоров в зависимости от общего числа директоров в совете. За неисполнение предусмотрены штрафы в размере $100-300 тысяч. В 2019 году почти половина открытых вакансий в советах директоров компаний из индекса S&P 500 досталась женщинам. В июле прошлого года последняя компания в S&P 500 с исключительно мужским составом совета директоров назначила туда женщину.
Не только у нас маразмы случаются
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:52

lapay
Як не боровся Совок з дискрімінацією жінок, а в Політбюро так жодної і не було, може, хоч другі були? ;)

Не знаю за "политбуро", но, вот Юля Тимошенко, таки вполне может вытянуть страну из Кризиса, но не удивлюсь введению "смертной казни" и построению "концлагерей" для решения вопросос по "борьбе с коррупцией". :D

Ухожу, устал... работать надо, на благо Великой Германии!
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:22

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:28

  pesikot написав:

В результате "стена"(государство), когда из неё выдёргивают кирпич типа "легче будет" - начинает рушиться и рушиться безвозвратно.
Кастрация одного завода, станции, ... - влечёт за собой систему разрушения в которой в первую очередь страдает Государство снижением деловой активности, сокращением поступления налогов,....

Поляк, например, этим и занимается - "увеличением деловой активности", почему Польша и идёт в рост.

Пы же имеем обратный процесс.
Кто из Вас "стонал" о "перезагруженности КРАЗа"? И почему в войска не поступает техника? https://sprotyv.info/news/avtokraz-soob ... zayavlenie

На "Мотор Сич" работают на трёх дневке - а вертолёты???

"Малышева" - трёх дневка и З/П с полугодовой задержкой. Может потому рабочие готовы выезжать на "Уралвагонзавод"?

У углекопов - сегодня видел отрыто вербуют на Воркуту по всем шахтам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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