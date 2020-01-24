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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:33

  lapay написав:
  ЛАД написав:Женщина или гей в совете директоров. Goldman Sachs поставил компаниям новое условие проведения IPO

Як не боровся Совок з дискрімінацією жінок, а в Політбюро так жодної і не було, може, хоч другі були? ;)

Была минкультуры Фурцева. :)
Но вообще в смысле эмансипации Союз был на передовых позициях, мы сейчас далеко откатились.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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