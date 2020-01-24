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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5311531253135314
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:33

  lapay написав:
  ЛАД написав:Женщина или гей в совете директоров. Goldman Sachs поставил компаниям новое условие проведения IPO

Як не боровся Совок з дискрімінацією жінок, а в Політбюро так жодної і не було, може, хоч другі були? ;)

Была минкультуры Фурцева. :)
Но вообще в смысле эмансипации Союз был на передовых позициях, мы сейчас далеко откатились.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:51

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Была минкультуры Фурцева. :)
Но вообще в смысле эмансипации Союз был на передовых позициях, мы сейчас далеко откатились.

Гуманітарні міністерки завжди були, а в Політбюро їх не було. При комуністах тільки квоти в парламенті були, а в реалі жінок-керівників було не більше, ніж зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:13

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Не цікаво з вами спорити, тому що ви говорите "лозунгами", а не фактами.
В СССР на одного пенсіонера було 3-5 працюючих (в різні роки по-різному). В Україні на одного пенсіонера один працюючий. Якій країні легше платити пенсію?
Така демографічна проблема нам також в великій мірі від СССР дісталась. Потрібно ще років 40 щоб ситуація вирівнялась.

Первая часть верна.
А вот причём тут СССР (по-укр. СРСР) к нашей демографической проблеме?
И на какие изменения Вы рассчитываете через 40 лет?

Якщо коротко: Тому що СРСР(фактично Сталін) створив економіку яка була неконкурентна в світі яка трималась виключно на терорі і закритих кордонах + нафті після смерті Сталіна. Після того як кордони відкрились економіка рухнула. І відповідно рухнула демографія + міграція. Це б все рухнуло і без розвалу СРСР. Достатня умова - відкриття кордонів.
Десь через 40(45) років вікова піраміда України вирівняється.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:52

  Подолянин написав:Да сколько ж можно :?:
Тема с хлебом подымается волгарями из Ольгино уже в который раз.
Видимо они ее (и только ее) досконально выучили а платят у них за количество а не качество постов :D

Просто не нужно реагировать (отвечать) на эти посты.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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