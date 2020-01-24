Была минкультуры Фурцева.
Но вообще в смысле эмансипации Союз был на передовых позициях, мы сейчас далеко откатились.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:33
Была минкультуры Фурцева.
Но вообще в смысле эмансипации Союз был на передовых позициях, мы сейчас далеко откатились.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:51
Re: Політичні дискусії
Гуманітарні міністерки завжди були, а в Політбюро їх не було. При комуністах тільки квоти в парламенті були, а в реалі жінок-керівників було не більше, ніж зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:13
Якщо коротко: Тому що СРСР(фактично Сталін) створив економіку яка була неконкурентна в світі яка трималась виключно на терорі і закритих кордонах + нафті після смерті Сталіна. Після того як кордони відкрились економіка рухнула. І відповідно рухнула демографія + міграція. Це б все рухнуло і без розвалу СРСР. Достатня умова - відкриття кордонів.
Десь через 40(45) років вікова піраміда України вирівняється.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:52
Просто не нужно реагировать (отвечать) на эти посты.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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