Была минкультуры Фурцева.
Но вообще в смысле эмансипации Союз был на передовых позициях, мы сейчас далеко откатились.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:33
Была минкультуры Фурцева.
Но вообще в смысле эмансипации Союз был на передовых позициях, мы сейчас далеко откатились.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:51
Re: Політичні дискусії
Гуманітарні міністерки завжди були, а в Політбюро їх не було. При комуністах тільки квоти в парламенті були, а в реалі жінок-керівників було не більше, ніж зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:13
Якщо коротко: Тому що СРСР(фактично Сталін) створив економіку яка була неконкурентна в світі яка трималась виключно на терорі і закритих кордонах + нафті після смерті Сталіна. Після того як кордони відкрились економіка рухнула. І відповідно рухнула демографія + міграція. Це б все рухнуло і без розвалу СРСР. Достатня умова - відкриття кордонів.
Десь через 40(45) років вікова піраміда України вирівняється.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:52
Просто не нужно реагировать (отвечать) на эти посты.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Суб 25 січ, 2020 01:18
О конкурентоспособности Вы сильно упрощаете. Как раз при Сталине была вполне конкурентоспособна, отстали уже при Лёне.
Открытие границ, на мой взгляд, не достаточная и не основная причина разрушения экономики. Пример Китая уже навяз в зубах, тем не менее, он хорошо демонстрирует, что варианты всегда существуют. Стартовые условия у Китая были хуже, чем у нас.
Но это всё уже история, пусть историки и разбираются. Не хочу разводить спор на эти темы.
Миграция началась только в последние годы. В 90-е - нулевые массово выехали евреи и немцы, но это всё-же относительно немного.
Что касается "через 40(45) років вікова піраміда України вирівняється", Вы слишком оптимистичны. Не вижу оснований для таких прогнозов. Тем более 40-45 лет при современных темпах развития срок слишком большой. К тому времени Маск обещает 1 млн. переселить на Марс.
Посмотрите довольно интересное и информативное интервью с Ириной Курило, д.э.н., заведующей отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований М.В.Птухи НАН Украины.
Похоже, прогноз мы явно опережаем.
Можете ещё глянуть коэффициент суммарной рождаемости по годам за 1960-2015 по данным ВБ -
Ну и грустноватый сайт
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 25 січ, 2020 02:55
А можна конкретно в яких галузях вона була конкурентна? Яку продукцію експортувала?
Для прикладу візьмемо "космос". Відомий факт що Корольвов був генієм і саме завдяки йому СРСР перегнала США. Але складові успіху СРСР:
1. Терор - Корольва вислали і добре його там набили морду, що аж щелепу не раз ламали(це тільки що знаємо ми).
2. Закритий кордон - будь можливість, Корольов 100% би втік з того "дурдому СРСР" і його ракети б літали в США чи деінде.
І взагалі у тут у вас чисто російська позиція - "винен Хрущов". Я і не сумнівався у вашій проросійській позиції.
Стартові умови в Китаю(і в Польщі і в інших незалежних державах до розпаду СРСР) були в рази кращі ніж в України в 1991 році.
По демографію - статтю не читав, але з заголовком принципово не згідний.
Для відтворення населення потрібно 2,15 дитина на одну жінку. 1,3-1,5 - це ніяке не відтворення. Це вимирання. І смертність чоловіків "від 16 до 60 років"- ні на що не впливає в даному випадку.
Європа - ми не Європа(поки що). Європа вирішує цю проблему через мігрантів. Тому в них якби і немає такої проблеми. А у нас є.
* "вирівняється" - це не оптимізм. Ось яка вона зараз:
а така має бути:
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