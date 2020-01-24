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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5311531253135314
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:33

  lapay написав:
  ЛАД написав:Женщина или гей в совете директоров. Goldman Sachs поставил компаниям новое условие проведения IPO

Як не боровся Совок з дискрімінацією жінок, а в Політбюро так жодної і не було, може, хоч другі були? ;)

Была минкультуры Фурцева. :)
Но вообще в смысле эмансипации Союз был на передовых позициях, мы сейчас далеко откатились.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:51

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Была минкультуры Фурцева. :)
Но вообще в смысле эмансипации Союз был на передовых позициях, мы сейчас далеко откатились.

Гуманітарні міністерки завжди були, а в Політбюро їх не було. При комуністах тільки квоти в парламенті були, а в реалі жінок-керівників було не більше, ніж зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:13

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Не цікаво з вами спорити, тому що ви говорите "лозунгами", а не фактами.
В СССР на одного пенсіонера було 3-5 працюючих (в різні роки по-різному). В Україні на одного пенсіонера один працюючий. Якій країні легше платити пенсію?
Така демографічна проблема нам також в великій мірі від СССР дісталась. Потрібно ще років 40 щоб ситуація вирівнялась.

Первая часть верна.
А вот причём тут СССР (по-укр. СРСР) к нашей демографической проблеме?
И на какие изменения Вы рассчитываете через 40 лет?

Якщо коротко: Тому що СРСР(фактично Сталін) створив економіку яка була неконкурентна в світі яка трималась виключно на терорі і закритих кордонах + нафті після смерті Сталіна. Після того як кордони відкрились економіка рухнула. І відповідно рухнула демографія + міграція. Це б все рухнуло і без розвалу СРСР. Достатня умова - відкриття кордонів.
Десь через 40(45) років вікова піраміда України вирівняється.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:52

  Подолянин написав:Да сколько ж можно :?:
Тема с хлебом подымается волгарями из Ольгино уже в который раз.
Видимо они ее (и только ее) досконально выучили а платят у них за количество а не качество постов :D

Просто не нужно реагировать (отвечать) на эти посты.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 01:18

  andrijk777 написав:...........
Якщо коротко: Тому що СРСР(фактично Сталін) створив економіку яка була неконкурентна в світі яка трималась виключно на терорі і закритих кордонах + нафті після смерті Сталіна. Після того як кордони відкрились економіка рухнула. І відповідно рухнула демографія + міграція. Це б все рухнуло і без розвалу СРСР. Достатня умова - відкриття кордонів.
Десь через 40(45) років вікова піраміда України вирівняється.

О конкурентоспособности Вы сильно упрощаете. Как раз при Сталине была вполне конкурентоспособна, отстали уже при Лёне.

Открытие границ, на мой взгляд, не достаточная и не основная причина разрушения экономики. Пример Китая уже навяз в зубах, тем не менее, он хорошо демонстрирует, что варианты всегда существуют. Стартовые условия у Китая были хуже, чем у нас.

Но это всё уже история, пусть историки и разбираются. Не хочу разводить спор на эти темы.

Миграция началась только в последние годы. В 90-е - нулевые массово выехали евреи и немцы, но это всё-же относительно немного.

Что касается "через 40(45) років вікова піраміда України вирівняється", Вы слишком оптимистичны. Не вижу оснований для таких прогнозов. Тем более 40-45 лет при современных темпах развития срок слишком большой. К тому времени Маск обещает 1 млн. переселить на Марс. :)
Посмотрите довольно интересное и информативное интервью с Ириной Курило, д.э.н., заведующей отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований М.В.Птухи НАН Украины. https://www.segodnya.ua/ukraine/nizkaya-rozhdaemost-ne-glavnaya-demograficheskaya-problema-ukrainy-intervyu-s-sociologom-1115497.html. Интервью старое - 2-летней давности, но советую посмотреть. Только несколько коротких цитат:
Сегодня во всей Европе рождаемость упала до уровня, который не обеспечивает простое воспроизводство населения.

А тем временем по рождаемости мы, кстати, близки к среднеевропейскому уровню: по данным 2016 года – ближе к 1.4 ребенка на женщину, в 2012/2013 были почти на среднеевропейском – чуть более 1.5. А вот что касается смертности: в Украине из тех мальчиков, которые доживают до 16, почти треть не доживает до 60 лет.

по уровню жизни (продолжительности - моё) мужчин мы ныне отстаем от развитых стран на 12-13 лет, а по женщинам – на 7-8 лет. Это очень большая разница.

У нас же население не очень толерантно. Мы гостеприимны, но не привыкли жить в мультикультурной среде, не настолько толерантны и привычны к существованию бок-о-бок с выходцами из других стран, представителями иных культур, вероисповедания и т.п.

Средняя прогнозная цифра на 2050 год - 38.7- 38.8 млн человек, однако это прогноз, который делается с Крымом.

Похоже, прогноз мы явно опережаем. :(

Можете ещё глянуть коэффициент суммарной рождаемости по годам за 1960-2015 по данным ВБ - https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_dyn_tfrt_in&idim=country:UKR:RUS:USA&hl=ru&dl=ru . Учтите, что для простого воспроизводства этот коэфф. должен быть = 2,1-2,3.
Ну и грустноватый сайт https://countrymeters.info/ru/Ukraine. Пока писал пост, "Рост численности населения сегодня" изменился с -18 до -23.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 02:55

  ЛАД написав:О конкурентоспособности Вы сильно упрощаете. Как раз при Сталине была вполне конкурентоспособна, отстали уже при Лёне.

А можна конкретно в яких галузях вона була конкурентна? Яку продукцію експортувала?
Для прикладу візьмемо "космос". Відомий факт що Корольвов був генієм і саме завдяки йому СРСР перегнала США. Але складові успіху СРСР:
1. Терор - Корольва вислали і добре йоve там набили морду, що аж щелепу не раз ламали(це тільки що знаємо ми).
2. Закритий кордон - будь можливість, Корольов 100% би втік з того "дурдому СРСР" і його ракети б літали в США чи деінде.
І взагалі у тут у вас чисто російська позиція - "винен Хрущов". Я і не сумнівався у вашій проросійській позиції.
  ЛАД написав: Стартовые условия у Китая были хуже, чем у нас.

Стартові умови в Китаю(і в Польщі і в інших незалежних державах до розпаду СРСР) були в рази кращі ніж в України в 1991 році.

По демографію - статтю не читав, але з заголовком принципово не згідний.
Для відтворення населення потрібно 2,15 дитина на одну жінку. 1,3-1,5 - це ніяке не відтворення. Це вимирання. І смертність чоловіків "від 16 до 60 років"- ні на що не впливає в даному випадку.
Європа - ми не Європа(поки що). Європа вирішує цю проблему через мігрантів. Тому в них якби і немає такої проблеми. А у нас є.
* "вирівняється" - це не оптимізм. Ось яка вона зараз: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:PopulationPyramideUkraine2013.PNG
а така має бути:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pyramide_Turquie.PNG
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 07:25

  andrijk777 написав:
  Replay написав:andrijk777
Саме цифра 70% не має жодних підстав.
Вам уже написали що наприклад в Польщі не менші податки.

Если налоги в Украине, будут сопоставимы с налогами в Польше, какой смысл нашим айтишникам, оставаться в юридическом поле Украины? :D

Ви постійно стрибаєте з ІТ-фірм на самих ІТ-спеціалістів. І назад.
А який зміст при однакових податках валити в Польщу?

тому що послуги ОПГ держава будуть різної якості,
+ фондовий ринок + 100євро гаронтаваного депо в одній банці + якість продуктів краща + ще багато чого того що тут або низької якості або задорого або зовсім відсутнє

Ну і не одною Польщею.

Я для прикладу привів, що польська ІТ фірма для німецького автопрому має намір найближчим часом набрат 300 розробників ПЗ.

Вна Україну таке не буде аутсортися по багатьом причинам, перша з них що це не
ЄС, і не діє зрозумілим чином судова система та захист прав власника.

п.с.
от і стаття на ресурсі
https://finance.ua/ua/saving/skolko-stoit-zhit-v-varshave
Я в Польщі вписувався у трати на транспорт і харчування 300 злотих в місяць
А в Україні в півтора рази більше виходить.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 25 січ, 2020 07:46, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 07:35

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Стартові умови в Китаю(і в Польщі і в інших незалежних державах до розпаду СРСР) були в рази кращі ніж в України в 1991 році.

датишо,
а як же "друга Хранція"?
У Польщі тоді взагалі був Войцех, військовий стан і злидні, але ти ще тоді в ясла ходив, а зараз байки плетеш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 07:41

Re: Політичні дискусії

да і взагалі, з Віті 2гого ОПГ держава порушила негласну суспільну угоду із народом "нарід не заважає керувати (грабувати держмайно) а ми не ліземо до нього в особисту кишеню"

ОПГ держава полізла нагло грабувати пересіченого і получив Вітя по мордам,
По барижний поліз через тарифний терор, і теж отримав отвєтку,
Зе іде по стопам папіредників, красти то хочеться, а в закромах уже не так густо як після розвалу "клятого совка", тому безцеромонно пхає лапи у кишені пересіченого, але історична пам"ять у владоможців як у рибок, думають що ще встигнуть нахапатися, а після них - хоть потоп.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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