на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5311531253135314 Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:33 lapay написав: ЛАД написав: Женщина или гей в совете директоров. Goldman Sachs поставил компаниям новое условие проведения IPO Женщина или гей в совете директоров. Goldman Sachs поставил компаниям новое условие проведения IPO

Як не боровся Совок з дискрімінацією жінок, а в Політбюро так жодної і не було, може, хоч другі були? Як не боровся Совок з дискрімінацією жінок, а в Політбюро так жодної і не було, може, хоч другі були?

Была минкультуры Фурцева.

Была минкультуры Фурцева.

Но вообще в смысле эмансипации Союз был на передовых позициях, мы сейчас далеко откатились.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15183 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4313 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:51 Re: Політичні дискусії

Гуманітарні міністерки завжди були, а в Політбюро їх не було. При комуністах тільки квоти в парламенті були, а в реалі жінок-керівників було не більше, ніж зараз.

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9709 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:13

В СССР на одного пенсіонера було 3-5 працюючих (в різні роки по-різному). В Україні на одного пенсіонера один працюючий. Якій країні легше платити пенсію?

Така демографічна проблема нам також в великій мірі від СССР дісталась. Потрібно ще років 40 щоб ситуація вирівнялась. Не цікаво з вами спорити, тому що ви говорите "лозунгами", а не фактами.Якій країні легше платити пенсію?Така демографічна проблема нам також в великій мірі від СССР дісталась. Потрібно ще років 40 щоб ситуація вирівнялась.

Первая часть верна.

А вот причём тут СССР (по-укр. СРСР) к нашей демографической проблеме?

А вот причём тут СССР (по-укр. СРСР) к нашей демографической проблеме?

И на какие изменения Вы рассчитываете через 40 лет?

Якщо коротко: Тому що СРСР(фактично Сталін) створив економіку яка була неконкурентна в світі яка трималась виключно на терорі і закритих кордонах + нафті після смерті Сталіна. Після того як кордони відкрились економіка рухнула. І відповідно рухнула демографія + міграція. Це б все рухнуло і без розвалу СРСР. Достатня умова - відкриття кордонів.

Десь через 40(45) років вікова піраміда України вирівняється. andrijk777

Повідомлень: 1945 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:52

Тема с хлебом подымается волгарями из Ольгино уже в который раз.

Видимо они ее (и только ее) досконально выучили а платят у них за количество а не качество постов Да сколько ж можноТема с хлебом подымается волгарями из Ольгино уже в который раз.Видимо они ее (и только ее) досконально выучили а платят у них за количество а не качество постов

Просто не нужно реагировать (отвечать) на эти посты. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16567 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1664 раз. Подякували: 2561 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 01:18

Якщо коротко: Тому що СРСР(фактично Сталін) створив економіку яка була неконкурентна в світі яка трималась виключно на терорі і закритих кордонах + нафті після смерті Сталіна. Після того як кордони відкрились економіка рухнула. І відповідно рухнула демографія + міграція. Це б все рухнуло і без розвалу СРСР. Достатня умова - відкриття кордонів.

Десь через 40(45) років вікова піраміда України вирівняється.

О конкурентоспособности Вы сильно упрощаете. Как раз при Сталине была вполне конкурентоспособна, отстали уже при Лёне.



Открытие границ, на мой взгляд, не достаточная и не основная причина разрушения экономики. Пример Китая уже навяз в зубах, тем не менее, он хорошо демонстрирует, что варианты всегда существуют. Стартовые условия у Китая были хуже, чем у нас.



Но это всё уже история, пусть историки и разбираются. Не хочу разводить спор на эти темы.



Миграция началась только в последние годы. В 90-е - нулевые массово выехали евреи и немцы, но это всё-же относительно немного.



Что касается "через 40(45) років вікова піраміда України вирівняється", Вы слишком оптимистичны. Не вижу оснований для таких прогнозов. Тем более 40-45 лет при современных темпах развития срок слишком большой. К тому времени Маск обещает 1 млн. переселить на Марс.

Посмотрите довольно интересное и информативное интервью с Ириной Курило, д.э.н., заведующей отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований М.В.Птухи НАН Украины. https://www.segodnya.ua/ukraine/nizkaya-rozhdaemost-ne-glavnaya-demograficheskaya-problema-ukrainy-intervyu-s-sociologom-1115497.html . Интервью старое - 2-летней давности, но советую посмотреть. Только несколько коротких цитат:

Сегодня во всей Европе рождаемость упала до уровня, который не обеспечивает простое воспроизводство населения.

А тем временем по рождаемости мы, кстати, близки к среднеевропейскому уровню: по данным 2016 года – ближе к 1.4 ребенка на женщину, в 2012/2013 были почти на среднеевропейском – чуть более 1.5. А вот что касается смертности: в Украине из тех мальчиков, которые доживают до 16, почти треть не доживает до 60 лет.

по уровню жизни (продолжительности - моё) мужчин мы ныне отстаем от развитых стран на 12-13 лет, а по женщинам – на 7-8 лет. Это очень большая разница.

У нас же население не очень толерантно. Мы гостеприимны, но не привыкли жить в мультикультурной среде, не настолько толерантны и привычны к существованию бок-о-бок с выходцами из других стран, представителями иных культур, вероисповедания и т.п.

Средняя прогнозная цифра на 2050 год - 38.7- 38.8 млн человек, однако это прогноз, который делается с Крымом.

Похоже, прогноз мы явно опережаем.



Можете ещё глянуть коэффициент суммарной рождаемости по годам за 1960-2015 по данным ВБ - https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_dyn_tfrt_in&idim=country:UKR:RUS:USA&hl=ru&dl=ru . Учтите, что для простого воспроизводства этот коэфф. должен быть = 2,1-2,3.

Ну и грустноватый сайт https://countrymeters.info/ru/Ukraine . Пока писал пост, "Рост численности населения сегодня" изменился с -18 до -23.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15183 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4313 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 02:55

О конкурентоспособности Вы сильно упрощаете. Как раз при Сталине была вполне конкурентоспособна, отстали уже при Лёне.

А можна конкретно в яких галузях вона була конкурентна? Яку продукцію експортувала?

Для прикладу візьмемо "космос". Відомий факт що Корольвов був генієм і саме завдяки йому СРСР перегнала США. Але складові успіху СРСР:

1. Терор - Корольва вислали і добре йоve там набили морду, що аж щелепу не раз ламали(це тільки що знаємо ми).

2. Закритий кордон - будь можливість, Корольов 100% би втік з того "дурдому СРСР" і його ракети б літали в США чи деінде.

І взагалі у тут у вас чисто російська позиція - "винен Хрущов". Я і не сумнівався у вашій проросійській позиції.

ЛАД написав: Стартовые условия у Китая были хуже, чем у нас. Стартовые условия у Китая были хуже, чем у нас.

Стартові умови в Китаю(і в Польщі і в інших незалежних державах до розпаду СРСР) були в рази кращі ніж в України в 1991 році.



По демографію - статтю не читав, але з заголовком принципово не згідний.

Для відтворення населення потрібно 2,15 дитина на одну жінку. 1,3-1,5 - це ніяке не відтворення. Це вимирання. І смертність чоловіків "від 16 до 60 років"- ні на що не впливає в даному випадку.

Європа - ми не Європа(поки що). Європа вирішує цю проблему через мігрантів. Тому в них якби і немає такої проблеми. А у нас є.

* "вирівняється" - це не оптимізм. Ось яка вона зараз: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:PopulationPyramideUkraine2013.PNG

а така має бути:

а така має бути:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pyramide_Turquie.PNG andrijk777

Повідомлень: 1945 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 07:25

Саме цифра 70% не має жодних підстав.

Вам уже написали що наприклад в Польщі не менші податки.

Если налоги в Украине, будут сопоставимы с налогами в Польше, какой смысл нашим айтишникам, оставаться в юридическом поле Украины? :D :D

Ви постійно стрибаєте з ІТ-фірм на самих ІТ-спеціалістів. І назад.

А який зміст при однакових податках валити в Польщу?

тому що послуги ОПГ держава будуть різної якості,

+ фондовий ринок + 100євро гаронтаваного депо в одній банці + якість продуктів краща + ще багато чого того що тут або низької якості або задорого або зовсім відсутнє



Ну і не одною Польщею.



Я для прикладу привів, що польська ІТ фірма для німецького автопрому має намір найближчим часом набрат 300 розробників ПЗ.



Вна Україну таке не буде аутсортися по багатьом причинам, перша з них що це не

ЄС, і не діє зрозумілим чином судова система та захист прав власника.



п.с.

от і стаття на ресурсі

https://finance.ua/ua/saving/skolko-stoit-zhit-v-varshave

Я в Польщі вписувався у трати на транспорт і харчування 300 злотих в місяць

А в Україні в півтора рази більше виходить. Востаннє редагувалось flyman в Суб 25 січ, 2020 07:46, всього редагувалось 1 раз. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17231 З нами з: 09.03.14 Подякував: 992 раз. Подякували: 1042 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 07:35 Re: Політичні дискусії

датишо,

а як же "друга Хранція"?

У Польщі тоді взагалі був Войцех, військовий стан і злидні, але ти ще тоді в ясла ходив, а зараз байки плетеш Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17231 З нами з: 09.03.14 Подякував: 992 раз. Подякували: 1042 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 07:41 Re: Політичні дискусії



ОПГ держава полізла нагло грабувати пересіченого і получив Вітя по мордам,

По барижний поліз через тарифний терор, і теж отримав отвєтку,

Зе іде по стопам папіредників, красти то хочеться, а в закромах уже не так густо як після розвалу "клятого совка", тому безцеромонно пхає лапи у кишені пересіченого, але історична пам"ять у владоможців як у рибок, думають що ще встигнуть нахапатися, а після них - хоть потоп. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

