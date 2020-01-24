Додано: Суб 25 січ, 2020 02:55

ЛАД написав: О конкурентоспособности Вы сильно упрощаете. Как раз при Сталине была вполне конкурентоспособна, отстали уже при Лёне.

О конкурентоспособности Вы сильно упрощаете. Как раз при Сталине была вполне конкурентоспособна, отстали уже при Лёне.

ЛАД написав: Стартовые условия у Китая были хуже, чем у нас. Стартовые условия у Китая были хуже, чем у нас.

А можна конкретно в яких галузях вона була конкурентна? Яку продукцію експортувала?Для прикладу візьмемо "космос". Відомий факт що Корольвов був генієм і саме завдяки йому СРСР перегнала США. Але складові успіху СРСР:1. Терор - Корольва вислали і добре йоve там набили морду, що аж щелепу не раз ламали(це тільки що знаємо ми).2. Закритий кордон - будь можливість, Корольов 100% би втік з того "дурдому СРСР" і його ракети б літали в США чи деінде.І взагалі у тут у вас чисто російська позиція - "винен Хрущов". Я і не сумнівався у вашій проросійській позиції.Стартові умови в Китаю(і в Польщі і в інших незалежних державах до розпаду СРСР) булиніж в України в 1991 році.По демографію - статтю не читав, але з заголовком принципово не згідний.1,3-1,5 - це ніяке не відтворення. Це вимирання. І смертність чоловіків "від 16 до 60 років"- ні на що не впливає в даному випадку.Європа - ми не Європа(поки що). Європа вирішує цю проблему через мігрантів. Тому в них якби і немає такої проблеми. А у нас є.* "вирівняється" - це не оптимізм. Ось яка вона зараз:а така має бути: