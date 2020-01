Додано: Суб 25 січ, 2020 07:25

Саме цифра 70% не має жодних підстав.

Вам уже написали що наприклад в Польщі не менші податки.

Если налоги в Украине, будут сопоставимы с налогами в Польше, какой смысл нашим айтишникам, оставаться в юридическом поле Украины? :D :D

Ви постійно стрибаєте з ІТ-фірм на самих ІТ-спеціалістів. І назад.

тому що послуги ОПГ держава будуть різної якості,

+ фондовий ринок + 100євро гаронтаваного депо в одній банці + якість продуктів краща + ще багато чого того що тут або низької якості або задорого або зовсім відсутнє



Ну і не одною Польщею.



Я для прикладу привів, що польська ІТ фірма для німецького автопрому має намір найближчим часом набрат 300 розробників ПЗ.



Вна Україну таке не буде аутсортися по багатьом причинам, перша з них що це не

ЄС, і не діє зрозумілим чином судова система та захист прав власника.



п.с.

от і стаття на ресурсі

https://finance.ua/ua/saving/skolko-stoit-zhit-v-varshave

Я в Польщі вписувався у трати на транспорт і харчування 300 злотих в місяць

