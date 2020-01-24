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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 січ, 2020 08:37
flyman написав: andrijk777 написав:
Стартові умови в Китаю(і в Польщі і в інших незалежних державах до розпаду СРСР) були в рази кращі ніж в України в 1991 році.
датишо,
а як же "друга Хранція"?
У Польщі тоді взагалі був Войцех, військовий стан і злидні, але ти ще тоді в ясла ходив, а зараз байки плетеш
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как гриться - пистеть, не мешки ворочать
ыкспердово племя
как не крути, а история независимой Украины - это история пройопов, несбывшихся ожиданий и постоянных разочарований для большинства и сказочного обогащения очень тонкой прослойки за счёт "народного" достояния.
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