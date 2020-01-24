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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5313531453155316>
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 08:37

  flyman написав:
  andrijk777 написав:Стартові умови в Китаю(і в Польщі і в інших незалежних державах до розпаду СРСР) були в рази кращі ніж в України в 1991 році.

датишо,
а як же "друга Хранція"?
У Польщі тоді взагалі був Войцех, військовий стан і злидні, але ти ще тоді в ясла ходив, а зараз байки плетеш

+
как гриться - пистеть, не мешки ворочать
ыкспердово племя

как не крути, а история независимой Украины - это история пройопов, несбывшихся ожиданий и постоянных разочарований для большинства и сказочного обогащения очень тонкой прослойки за счёт "народного" достояния.
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Суб 25 січ, 2020 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 08:50

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:59

  Schmit написав:

Ну это же капець...
Копия порошенковского о осуждении беркутовцев.

* Президент Украины и верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко отдал приказ прекратить огонь по всей линии разграничения на Донбассе.

Приказ он дал в прямом эфире.

"Отдаю приказ Вооруженным силам Украины, Национальной Гвардии, подразделениям МВД, подразделениям пограничной службы, подразделениям Службы безопасности Украины прекратить огонь в 00.00 15 февраля", - зачитал он приказ.

https://tsn.ua/ru/ato/poroshenko-otdal- ... 10909.html

Второй капець - насчёт становления на колени...

Да само принятие гибридности войны (а не прямой борьбы до победы, как те же вьетнамцы и т.д.) -- в логике данного персонажа тоже уверенно можно отнести к становлению на колени.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:17

Re: Політичні дискусії

Священник УПЦ МП оскорбил погибшего «киборга» и травит его семью

Мать «киборга» Дениса Поповича Надежда рассказала, что в день рождения бойца с мужем и внуками пришла заказать службу по защитнику Отечества. Однако услышала не сочувствие и благословения, а поток оскорблений. В частности, назвал военнослужащего «братоубийцей».

«Священник выгнал нас под забор. Просто под дождь… Я была готова под землю провалиться от стыда из-за этого человека перед детьми», – сказала она.

Священнослужителя не смутил даже тот факт, что мать убитого боевиками бойца ВСУ много лет пела в его церкви, не обращая внимания на разницу патриархатов. Считала, что главное – вера в Бога, а церковь – только место для духовного воодушевления. Однако, увидев, что для этого священника ее семья стала врагами из-за того, что сын защищал Украину
Востаннє редагувалось mephala в Суб 25 січ, 2020 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:23

  19yuriy91 написав:вчера принесли квитанцию с очередным налохом(на лохам) за право жить в Украине.
он составляет 723,65гр(за год)/12мес=60,3гр в месяц
назвали - плата за розпод1л(доставку) газу

и сопутствующая "новина"
Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили, и вернуть их "Газпрому", - Коболев
"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату – взять млрд, которые мы получили от "Газпрома", и "Газпрому" их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов бонусов. Самый простой путь. Серьезно", — сказал Коболев.
https://www.radiosvoboda.org/a/video-ko ... 93384.html

уипан, впрочем не один такой

Вариация на тему "Если не По (Ко) - то путен!"
Но пипл хавает, так почему не пользоваться :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:27

Re: Політичні дискусії

Путя ховає план троянського коня (мінські угоди):
https://t.me/Chesnakov/1165
Чеснаков
В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы.
В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.

Остання спроба була в Парижі, зарах цей план ховають, як і Новоросію. Все йде до заморозки, з можливою подальшою анексією окупованих територій.
Так що війні скоро(на протязі цього року) кінець.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:31

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:Считала, что главное – вера в Бога, а церковь – только место для духовного воодушевления. Однако, увидев, что для этого священника ее семья стала врагами из-за того, что сын защищал Украину
Если священник умирает..это повышение или увольнение?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:35

Re: Політичні дискусії

mephala написав:Священник УПЦ МП оскорбил погибшего «киборга» и травит его семью

Мать «киборга» Дениса Поповича Надежда рассказала, что в день рождения бойца с мужем и внуками пришла заказать службу по защитнику Отечества. Однако услышала не сочувствие и благословения, а поток оскорблений. В частности, назвал военнослужащего «братоубийцей».

«Священник выгнал нас под забор. Просто под дождь… Я была готова под землю провалиться от стыда из-за этого человека перед детьми», – сказала она.

Священнослужителя не смутил даже тот факт, что мать убитого боевиками бойца ВСУ много лет пела в его церкви, не обращая внимания на разницу патриархатов. Считала, что главное – вера в Бога, а церковь – только место для духовного воодушевления. Однако, увидев, что для этого священника ее семья стала врагами из-за того, что сын защищал Украину
Это к вопросу, является ли УПЦ МП агентом роспропаганды.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:37

Re: Політичні дискусії

lapay написав:Путя ховає план троянського коня (мінські угоди):
https://t.me/Chesnakov/1165
Чеснаков
В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы.
В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.

Остання спроба була в Парижі, зарах цей план ховають, як і Новоросію. Все йде до заморозки, з можливою подальшою анексією окупованих територій.
Так що війні скоро(на протязі цього року) кінець.


Сурков-Дудаев был сторонником жесткой линии, противником любых уступок по ОРДЛО.
Сейчас его функции перешли к Козаку, который носитель тенденции, что надо где то уступить, но засунуть ОРДЛО назад в Украину. Во первых это сильно ослабит санкции, во вторых троянский конь в составе Украины это же мечта.

У Козака отличные отношения с нашим Ермаком. Думаю какие то неожиданные решения по этому региону будут в этом году приняты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:38

Стартові умови в Китаю(і в Польщі і в інших незалежних державах до розпаду СРСР) були в рази кращі ніж в України в 1991 році.

И главное, что кто-то в это верит... :D
У Украины - были лучшие стартовые условия из стран СНГ и в разы лучше, чем у Китая, Польши, Индии и пр. :D
В Украине есть свой газ, дешевая электроэнергия, прекрасная земля, леса и реки, выход к морю, Европа под боком.
На момент 1991-го, было сильное машиностроение, приборостроение, металлургия, самолётостроение, электроника, лёгкая промышленность и пр.
Медицина, Образование!!! Умный, работящий народ!
Были проблемы со сбытом продукции.
Это первая проблема, возникшая после распада СССР.
Не было тех, кто бы мог на имеющихся мощностях, используя дешевую раб.силу и энергоресурсы, наладить производсвто товаров, которые можно было бы продавать на Запад!
Ну и, интересов Запада в поставке с Украины одежды или магнитол,самолётов и тракторов... не было. :D
Польша, Турция, кстати - поднимались за счёт рынка СНГ, продавая в Украину одежду и "магнитофоны".

Самое Важное - СПРОС, РЫНОК СБЫТА!
Если есть спрос, его просто... нужно удовлетворять!

И вот, даже в 2020-м году, наши "руководители" не могут понять, что укрепляя гривну, повышая налоги - Украина теряет рынки сбыта... даже на те "сырьевые товары", которые были.
Если "отгородиться стеной" от мирового рынка и экспортировать только "живую силу", добьёмся только лишь "освобождения Украины от украинцев".

В принципе, если сказать Правду, то сложилось впечатление, что кто-то, именно этого и добивается! Расчищает Украину для каких-то целей.
Ну и, в таком случае, те украинцы, кто помогает этому процессу, явно не патриоты, независимо от лозунгов. :D

Несмотря на открытую для всех статистику, никто не может признать, что украинская Власть, вела антиукраинскую политику, занимаясь своим обогащением в ущерб будущего Украины. :(
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