Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Стартові умови в Китаю(і в Польщі і в інших незалежних державах до розпаду СРСР) були в рази кращі ніж в України в 1991 році.
датишо, а як же "друга Хранція"? У Польщі тоді взагалі був Войцех, військовий стан і злидні, але ти ще тоді в ясла ходив, а зараз байки плетеш
+ как гриться - пистеть, не мешки ворочать ыкспердово племя
как не крути, а история независимой Украины - это история пройопов, несбывшихся ожиданий и постоянных разочарований для большинства и сказочного обогащения очень тонкой прослойки за счёт "народного" достояния.
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Суб 25 січ, 2020 09:14, всього редагувалось 1 раз.
Ну это же капець... Копия порошенковского о осуждении беркутовцев.
* Президент Украины и верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко отдал приказ прекратить огонь по всей линии разграничения на Донбассе.
Приказ он дал в прямом эфире.
"Отдаю приказ Вооруженным силам Украины, Национальной Гвардии, подразделениям МВД, подразделениям пограничной службы, подразделениям Службы безопасности Украины прекратить огонь в 00.00 15 февраля", - зачитал он приказ.
Мать «киборга» Дениса Поповича Надежда рассказала, что в день рождения бойца с мужем и внуками пришла заказать службу по защитнику Отечества. Однако услышала не сочувствие и благословения, а поток оскорблений. В частности, назвал военнослужащего «братоубийцей».
«Священник выгнал нас под забор. Просто под дождь… Я была готова под землю провалиться от стыда из-за этого человека перед детьми», – сказала она.
Священнослужителя не смутил даже тот факт, что мать убитого боевиками бойца ВСУ много лет пела в его церкви, не обращая внимания на разницу патриархатов. Считала, что главное – вера в Бога, а церковь – только место для духовного воодушевления. Однако, увидев, что для этого священника ее семья стала врагами из-за того, что сын защищал Украину
Востаннє редагувалось mephala в Суб 25 січ, 2020 11:21, всього редагувалось 1 раз.
19yuriy91 написав:вчера принесли квитанцию с очередным налохом(на лохам) за право жить в Украине. он составляет 723,65гр(за год)/12мес=60,3гр в месяц назвали - плата за розпод1л(доставку) газу
и сопутствующая "новина" Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили, и вернуть их "Газпрому", - Коболев "Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату – взять млрд, которые мы получили от "Газпрома", и "Газпрому" их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов бонусов. Самый простой путь. Серьезно", — сказал Коболев. https://www.radiosvoboda.org/a/video-ko ... 93384.html
уипан, впрочем не один такой
Вариация на тему "Если не По (Ко) - то путен!" Но пипл хавает, так почему не пользоваться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Путя ховає план троянського коня (мінські угоди): https://t.me/Chesnakov/1165 Чеснаков В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.
Остання спроба була в Парижі, зарах цей план ховають, як і Новоросію. Все йде до заморозки, з можливою подальшою анексією окупованих територій. Так що війні скоро(на протязі цього року) кінець.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
mephala написав:Считала, что главное – вера в Бога, а церковь – только место для духовного воодушевления. Однако, увидев, что для этого священника ее семья стала врагами из-за того, что сын защищал Украину
Если священник умирает..это повышение или увольнение?
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мать «киборга» Дениса Поповича Надежда рассказала, что в день рождения бойца с мужем и внуками пришла заказать службу по защитнику Отечества. Однако услышала не сочувствие и благословения, а поток оскорблений. В частности, назвал военнослужащего «братоубийцей».
«Священник выгнал нас под забор. Просто под дождь… Я была готова под землю провалиться от стыда из-за этого человека перед детьми», – сказала она.
Священнослужителя не смутил даже тот факт, что мать убитого боевиками бойца ВСУ много лет пела в его церкви, не обращая внимания на разницу патриархатов. Считала, что главное – вера в Бога, а церковь – только место для духовного воодушевления. Однако, увидев, что для этого священника ее семья стала врагами из-за того, что сын защищал Украину
Это к вопросу, является ли УПЦ МП агентом роспропаганды.
lapay написав:Путя ховає план троянського коня (мінські угоди): https://t.me/Chesnakov/1165 Чеснаков В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.
Остання спроба була в Парижі, зарах цей план ховають, як і Новоросію. Все йде до заморозки, з можливою подальшою анексією окупованих територій. Так що війні скоро(на протязі цього року) кінець.
Сурков-Дудаев был сторонником жесткой линии, противником любых уступок по ОРДЛО. Сейчас его функции перешли к Козаку, который носитель тенденции, что надо где то уступить, но засунуть ОРДЛО назад в Украину. Во первых это сильно ослабит санкции, во вторых троянский конь в составе Украины это же мечта.
У Козака отличные отношения с нашим Ермаком. Думаю какие то неожиданные решения по этому региону будут в этом году приняты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Стартові умови в Китаю(і в Польщі і в інших незалежних державах до розпаду СРСР) були в рази кращі ніж в України в 1991 році.
И главное, что кто-то в это верит... У Украины - были лучшие стартовые условия из стран СНГ и в разы лучше, чем у Китая, Польши, Индии и пр. В Украине есть свой газ, дешевая электроэнергия, прекрасная земля, леса и реки, выход к морю, Европа под боком. На момент 1991-го, было сильное машиностроение, приборостроение, металлургия, самолётостроение, электроника, лёгкая промышленность и пр. Медицина, Образование!!! Умный, работящий народ! Были проблемы со сбытом продукции. Это первая проблема, возникшая после распада СССР. Не было тех, кто бы мог на имеющихся мощностях, используя дешевую раб.силу и энергоресурсы, наладить производсвто товаров, которые можно было бы продавать на Запад! Ну и, интересов Запада в поставке с Украины одежды или магнитол,самолётов и тракторов... не было. Польша, Турция, кстати - поднимались за счёт рынка СНГ, продавая в Украину одежду и "магнитофоны".
Самое Важное - СПРОС, РЫНОК СБЫТА! Если есть спрос, его просто... нужно удовлетворять!
И вот, даже в 2020-м году, наши "руководители" не могут понять, что укрепляя гривну, повышая налоги - Украина теряет рынки сбыта... даже на те "сырьевые товары", которые были. Если "отгородиться стеной" от мирового рынка и экспортировать только "живую силу", добьёмся только лишь "освобождения Украины от украинцев".
В принципе, если сказать Правду, то сложилось впечатление, что кто-то, именно этого и добивается! Расчищает Украину для каких-то целей. Ну и, в таком случае, те украинцы, кто помогает этому процессу, явно не патриоты, независимо от лозунгов.
Несмотря на открытую для всех статистику, никто не может признать, что украинская Власть, вела антиукраинскую политику, занимаясь своим обогащением в ущерб будущего Украины.