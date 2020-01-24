Додано: Суб 25 січ, 2020 11:38

Стартові умови в Китаю(і в Польщі і в інших незалежних державах до розпаду СРСР) були в рази кращі ніж в України в 1991 році.

И главное, что кто-то в это верит...У Украины - были лучшие стартовые условия из стран СНГ и в разы лучше, чем у Китая, Польши, Индии и пр.В Украине есть свой газ, дешевая электроэнергия, прекрасная земля, леса и реки, выход к морю, Европа под боком.На момент 1991-го, было сильное машиностроение, приборостроение, металлургия, самолётостроение, электроника, лёгкая промышленность и пр.Медицина, Образование!!! Умный, работящий народ!Это первая проблема, возникшая после распада СССР.Не было тех, кто бы мог на имеющихся мощностях, используя дешевую раб.силу и энергоресурсы, наладить производсвто товаров, которые можно было бы продавать на Запад!Ну и, интересов Запада в поставке с Украины одежды или магнитол,самолётов и тракторов... не было.Польша, Турция, кстати - поднимались за счёт рынка СНГ, продавая в Украину одежду и "магнитофоны".Если есть спрос, его просто... нужно удовлетворять!И вот, даже в 2020-м году, наши "руководители" не могут понять, что укрепляя гривну, повышая налоги - Украина теряет рынки сбыта... даже на те "сырьевые товары", которые были.Если "отгородиться стеной" от мирового рынка и экспортировать только "живую силу", добьёмся только лишь "освобождения Украины от украинцев".В принципе, если сказать Правду, то сложилось впечатление, что кто-то, именно этого и добивается! Расчищает Украину для каких-то целей.Ну и, в таком случае, те украинцы, кто помогает этому процессу, явно не патриоты, независимо от лозунгов.Несмотря на открытую для всех статистику, никто не может признать, что украинская Власть, вела антиукраинскую политику, занимаясь своим обогащением в ущерб будущего Украины.