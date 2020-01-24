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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5313531453155316 Додано: Суб 25 січ, 2020 11:48 Re: Політичні дискусії freeze написав: Сурков-Дудаев был сторонником жесткой линии, противником любых уступок по ОРДЛО.

Сейчас его функции перешли к Козаку, который носитель тенденции, что надо где то уступить, но засунуть ОРДЛО назад в Украину. Во первых это сильно ослабит санкции, во вторых троянский конь в составе Украины это же мечта.



У Козака отличные отношения с нашим Ермаком. Думаю какие то неожиданные решения по этому региону будут в этом году приняты. Сурков-Дудаев был сторонником жесткой линии, противником любых уступок по ОРДЛО.Сейчас его функции перешли к Козаку, который носитель тенденции, что надо где то уступить, но засунуть ОРДЛО назад в Украину. Во первых это сильно ослабит санкции, во вторых троянский конь в составе Украины это же мечта.У Козака отличные отношения с нашим Ермаком. Думаю какие то неожиданные решения по этому региону будут в этом году приняты.

Побачимо. Я не вірю, що ми поступимось в питанні визнання легітимності Лугандона, а без цього весь проект не має сенсу. Якщо буде наступний обмін полоненими, без наших поступок в законодавстві, то я правий. Побачимо. Я не вірю, що ми поступимось в питанні визнання легітимності Лугандона, а без цього весь проект не має сенсу. Якщо буде наступний обмін полоненими, без наших поступок в законодавстві, то я правий. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9712 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 12:01 lapay Остання спроба була в Парижі, зарах цей план ховають, як і Новоросію. Все йде до заморозки, з можливою подальшою анексією окупованих територій.

Так що війні скоро(на протязі цього року) кінець.



А зачем рашке война с Украиной?

Вот что она "им" даст?

1.Контроль над трубой? Он им не нужен, контракт есть на 5 лет, северный поток-1 работает, южный поток -запущен, сев.поток 2, за 5 лет -достроят.

2. Украинцы не поддерживают Россию, в подавляющем большинстве! Поэтому, если рашка оккупирует даже часть Украины, им надо будет вводить террор против местного населения, жесткий контроль... восстановление разрушенных предприятий, это огромные расходы!

Зачем российским олигархам такое счастье?

3. В случае открытого введения войск в Украину, Запад введёт Мощные санкции против России, против олигархов и чиновников, запретит потребление российского газа в Европу, заблокирует счета олигархов и компаний. Рухнет фондовый рынок России, на мировых площадках -упадут их акции, начнётся тотальная распродажа активов иностранных компаний в России(а их там миллиарды).

Продолжаем?

Упадёт рубль, упадёт Резко уровень жизни их населения, начнутся волнения и протесты, которые при жестком подавлении - могут перерости в гражданскую войну.



Скажите, Вы правда считаете, что рашка мечтает вот о таком сценарии?

Сидит Путин и думает, "вот бы меня, как Каддафи... на кинжал нанизали!"



Конечно.. нет. Они там жадные и хитрые!

И их, вот такая ситуация - вполне устраивает, вялотекущее противостояние!

Они ведь, внутренние российские проблемы - на войну с Украиной списывают, отвлекают начеление!

И... пока их население беднеет, их олигархи - богатеют!



А вот в случае Войны, серьёзной, олигархам и власти рашенской - капец.





P.S. Сценарий с Войной, Вами описанный, интересен Америке.

Вот Америка - очень хочет заполучить рынок энергоресурсов Европы.

Ни Европе, ни Украине - война нафиг не нужна, т.к. пострадают в этой войне - украинцы и экономика Украины, в первую очередь.



Надеюсь, никакой серьёзной войны не будет. А зачем рашке война с Украиной?Вот что она "им" даст?1.Контроль над трубой? Он им не нужен, контракт есть на 5 лет, северный поток-1 работает, южный поток -запущен, сев.поток 2, за 5 лет -достроят.2. Украинцы не поддерживают Россию, в подавляющем большинстве! Поэтому, если рашка оккупирует даже часть Украины, им надо будет вводить террор против местного населения, жесткий контроль... восстановление разрушенных предприятий, это огромные расходы!Зачем российским олигархам такое счастье?3. В случае открытого введения войск в Украину, Запад введёт Мощные санкции против России, против олигархов и чиновников, запретит потребление российского газа в Европу, заблокирует счета олигархов и компаний. Рухнет фондовый рынок России, на мировых площадках -упадут их акции, начнётся тотальная распродажа активов иностранных компаний в России(а их там миллиарды).Продолжаем?Упадёт рубль, упадёт Резко уровень жизни их населения, начнутся волнения и протесты, которые при жестком подавлении - могут перерости в гражданскую войну.Скажите, Вы правда считаете, что рашка мечтает вот о таком сценарии?Сидит Путин и думает, "вот бы меня, как Каддафи... на кинжал нанизали!"Конечно.. нет. Они там жадные и хитрые!И их, вот такая ситуация - вполне устраивает, вялотекущее противостояние!Они ведь, внутренние российские проблемы - на войну с Украиной списывают, отвлекают начеление!И... пока их население беднеет, их олигархи - богатеют!А вот в случае Войны, серьёзной, олигархам и власти рашенской - капец.P.S. Сценарий с Войной, Вами описанный, интересен Америке.Вот Америка - очень хочет заполучить рынок энергоресурсов Европы.Ни Европе, ни Украине - война нафиг не нужна, т.к. пострадают в этой войне - украинцы и экономика Украины, в первую очередь.Надеюсь, никакой серьёзной войны не будет. Replay

Повідомлень: 1841 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 12:07 lapay написав: Побачимо. Я не вірю, що ми поступимось в питанні визнання легітимності Лугандона, а без цього весь проект не має сенсу. Побачимо. Я не вірю, що ми поступимось в питанні визнання легітимності Лугандона, а без цього весь проект не має сенсу.



Если не поступимся, то тогда с РФ снимут санкции за ОРДЛО, это же очевидно, Путин будет полностью рукопожатным и тоже довольным.



Вообще и на сегодня Путин выглядит очень жизнерадостным, Меркель ему улыбается, ездит попить чай в Москву, Макрон почти друг, Эрдоган лепший кореш, Нетаньяху каждое 9 мая как штык в Москве, товарищ Си со всем уважением, да и Трамп вполне дружественный, санкции за СП-2 это всего лишь бизнес, ничего личного.



Как по мне, выглядит, что нас надули. Признаем автономию ОРДЛО - плохо, не признаем - тоже плохо. Если не поступимся, то тогда с РФ снимут санкции за ОРДЛО, это же очевидно, Путин будет полностью рукопожатным и тоже довольным.Вообще и на сегодня Путин выглядит очень жизнерадостным, Меркель ему улыбается, ездит попить чай в Москву, Макрон почти друг, Эрдоган лепший кореш, Нетаньяху каждое 9 мая как штык в Москве, товарищ Си со всем уважением, да и Трамп вполне дружественный, санкции за СП-2 это всего лишь бизнес, ничего личного.Как по мне, выглядит, что нас надули. Признаем автономию ОРДЛО - плохо, не признаем - тоже плохо. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14901 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3897 раз. Подякували: 5901 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 12:15 Re: Політичні дискусії flyman написав: Я в Польщі вписувався у трати на транспорт і харчування 300 злотих в місяць

А в Україні в півтора рази більше виходить. Я в Польщі вписувався у трати на транспорт і харчування 300 злотих в місяцьА в Україні в півтора рази більше виходить. Сестра будучи громадянкою Польщі отримує 1700 злотих+ 2*500злотих на дітей(до 18 років)- 100% цих сум йдуть на квартиру+проїдання+одяг

Такі-сякі капвитрати(ремонт+додаткові покупки) забезпечуються за рахунок чоловіка. який працює в німців...

От і виходить , що витрати на 1 людину в Польщі(яка там живе не в бараці) становлять мінімум

(1700+2*500)/3=900 злотих Сестра будучи громадянкою Польщі отримує 1700 злотих+ 2*500злотих на дітей(до 18 років)- 100% цих сум йдуть на квартиру+проїдання+одягТакі-сякі капвитрати(ремонт+додаткові покупки) забезпечуються за рахунок чоловіка. який працює в німців...От і виходить , що витрати на 1 людину в Польщі(яка там живе не в бараці) становлять мінімум(1700+2*500)/3=900 злотих в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21912 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 12:18 lapay Я не вірю, що ми поступимось в питанні визнання легітимності Лугандона, а без цього весь проект не має сенсу.

1. "Ми" не решаем, что и как. Как скажут Партнёры, так и будет.

2. После принятия законов о языке, где чётко прописан запрет преподавания на русском по всей территории Украины, реинтеграция лугандона в пространство Украины, под большим вопросом.

Кроме того, нет законов об амнистии.

Получается, что все те, кто проживает на территории лугандона, являются сепаратистами(даже бабушки и грудные дети), поэтому они подпадают под уголовную ответственность, но мало кто из них - захочет сразу же попадать на нары.

Ясно, что настоящие сепары - уедут в рашку, но что делать с остальными?



Скорее всего, вопрос ОРДЛО - останется открытым на ближайшие десятилетия!

Украина не уступит своих территорий, однозначно!

Россия -не включит официально территории лугандона в свой состав, так как это новые санкции, более мощные.



Откровенно?

Полыхнёт, скорее всего, не у нас, скорее- где-то на Ближнем Востоке.

И вот тогда, могут быть втянуты в противостояние большинство стран мира...

Вот в том случае, естественно, что будет битва и за Крым и за Донбасс и за Прибалтику и за Багдад...

Там уже могут быть другие проблемы, Выжить во время ядерного удара...



Просто, ракетный удар Ирана по базам НАТО в Ираке, показывает... что есть силы, готовые начать войну, мировую войну, в любой момент. 1. "Ми" не решаем, что и как. Как скажут Партнёры, так и будет.2. После принятия законов о языке, где чётко прописан запрет преподавания на русском по всей территории Украины, реинтеграция лугандона в пространство Украины, под большим вопросом.Кроме того, нет законов об амнистии.Получается, что все те, кто проживает на территории лугандона, являются сепаратистами(даже бабушки и грудные дети), поэтому они подпадают под уголовную ответственность, но мало кто из них - захочет сразу же попадать на нары.Ясно, что настоящие сепары - уедут в рашку, но что делать с остальными?Скорее всего, вопрос ОРДЛО - останется открытым на ближайшие десятилетия!Украина не уступит своих территорий, однозначно!Россия -не включит официально территории лугандона в свой состав, так как это новые санкции, более мощные.Откровенно?Полыхнёт, скорее всего, не у нас, скорее- где-то на Ближнем Востоке.И вот тогда, могут быть втянуты в противостояние большинство стран мира...Вот в том случае, естественно, что будет битва и за Крым и за Донбасс и за Прибалтику и за Багдад...Там уже могут быть другие проблемы, Выжить во время ядерного удара...Просто, ракетный удар Ирана по базам НАТО в Ираке, показывает... что есть силы, готовые начать войну, мировую войну, в любой момент. Replay

Повідомлень: 1841 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 12:24 andrijk777 написав: ЛАД написав: О конкурентоспособности Вы сильно упрощаете. Как раз при Сталине была вполне конкурентоспособна, отстали уже при Лёне.

О конкурентоспособности Вы сильно упрощаете. Как раз при Сталине была вполне конкурентоспособна, отстали уже

...

І взагалі у тут у вас чисто російська позиція - "винен Хрущов". Я і не сумнівався у вашій проросійській позиції.

... ...І взагалі у тут у вас чисто російська позиція - "". Я і не сумнівався у вашій проросійській позиції....

Вообще-то Хрущева звали Никита, а Леня это Брежнев.



И Хрущев еще в 1964-м "ушел на пенсию".



Это еще одно доказательство того, что украинское образование лучше "совкового" (советского). Вообще-тозвали, аэтоИ Хрущев еще"ушел на пенсию".Это еще одно доказательство того, что украинское образование лучше "совкового" (советского). yanyura Повідомлень: 5246 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 12:26 freeze санкции это всего лишь бизнес, ничего личного.

Таки да, оно так и есть!

Это Капитализм!

Как пример.

Дроны нападают на нефтяные вышки в Саудовской Аравии именно тогда, когда "Крупный игрок" стал в покупки! Я не шучу, именно ТАК!

Вроде бы не надо высокий IQ иметь, чтобы понять... кто бенефициар нападения и то, что "случайности - неслучайны".



Да, там "НАВЕРХУ", они просто бабло рубят, там много интересного... Таки да, оно так и есть!Это Капитализм!Как пример.Дроны нападают на нефтяные вышки в Саудовской Аравии именно тогда, когда "Крупный игрок" стал в покупки! Я не шучу, именно ТАК!Вроде бы не надо высокий IQ иметь, чтобы понять... кто бенефициар нападения и то, что "случайности - неслучайны".Да, там "НАВЕРХУ", они просто бабло рубят, там много интересного... Replay

Повідомлень: 1841 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 12:29 Re: Політичні дискусії freeze написав: Если не поступимся, то тогда с РФ снимут санкции за ОРДЛО, это же очевидно, Путин будет полностью рукопожатным и тоже довольным. Если не поступимся, то тогда с РФ снимут санкции за ОРДЛО, это же очевидно, Путин будет полностью рукопожатным и тоже довольным.

Санкції не знімуть, поки не перестануть стріляти. Перестати стріляти не можуть, поки діє план коня, бо Україні не Лугандон потрібен, а мир.

freeze написав: Вообще и на сегодня Путин выглядит очень жизнерадостным, Вообще и на сегодня Путин выглядит очень жизнерадостным,

Взагалі-то, видно, як він постарів і сильно сдав. Спроба втримати Україну, за допомогою локальної війни, це його особистий задум, тому він за нього так довго тримається. Але шанси дочекатись результатів тануть кожен день, навіть ватний Зеленський не може нічого зробити. Тому цей проект поступово закривають. freeze написав: Как по мне, выглядит, что нас надули. Признаем автономию ОРДЛО - плохо, не признаем - тоже плохо. Как по мне, выглядит, что нас надули. Признаем автономию ОРДЛО - плохо, не признаем - тоже плохо.

Визнаємо ОРДЛО - будемо ми тягнути цей тягар, не визнаємо - вони. Так що тут очевидно - що добре, а що погане. Санкції не знімуть, поки не перестануть стріляти. Перестати стріляти не можуть, поки діє план коня, бо Україні не Лугандон потрібен, а мир.Взагалі-то, видно, як він постарів і сильно сдав. Спроба втримати Україну, за допомогою локальної війни, це його особистий задум, тому він за нього так довго тримається. Але шанси дочекатись результатів тануть кожен день, навіть ватний Зеленський не може нічого зробити. Тому цей проект поступово закривають.Визнаємо ОРДЛО - будемо ми тягнути цей тягар, не визнаємо - вони. Так що тут очевидно - що добре, а що погане. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9712 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5313531453155316 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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