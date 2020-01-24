Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Сурков-Дудаев был сторонником жесткой линии, противником любых уступок по ОРДЛО. Сейчас его функции перешли к Козаку, который носитель тенденции, что надо где то уступить, но засунуть ОРДЛО назад в Украину. Во первых это сильно ослабит санкции, во вторых троянский конь в составе Украины это же мечта.
У Козака отличные отношения с нашим Ермаком. Думаю какие то неожиданные решения по этому региону будут в этом году приняты.
Побачимо. Я не вірю, що ми поступимось в питанні визнання легітимності Лугандона, а без цього весь проект не має сенсу. Якщо буде наступний обмін полоненими, без наших поступок в законодавстві, то я правий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Остання спроба була в Парижі, зарах цей план ховають, як і Новоросію. Все йде до заморозки, з можливою подальшою анексією окупованих територій. Так що війні скоро(на протязі цього року) кінець.
А зачем рашке война с Украиной? Вот что она "им" даст? 1.Контроль над трубой? Он им не нужен, контракт есть на 5 лет, северный поток-1 работает, южный поток -запущен, сев.поток 2, за 5 лет -достроят. 2. Украинцы не поддерживают Россию, в подавляющем большинстве! Поэтому, если рашка оккупирует даже часть Украины, им надо будет вводить террор против местного населения, жесткий контроль... восстановление разрушенных предприятий, это огромные расходы! Зачем российским олигархам такое счастье? 3. В случае открытого введения войск в Украину, Запад введёт Мощные санкции против России, против олигархов и чиновников, запретит потребление российского газа в Европу, заблокирует счета олигархов и компаний. Рухнет фондовый рынок России, на мировых площадках -упадут их акции, начнётся тотальная распродажа активов иностранных компаний в России(а их там миллиарды). Продолжаем? Упадёт рубль, упадёт Резко уровень жизни их населения, начнутся волнения и протесты, которые при жестком подавлении - могут перерости в гражданскую войну.
Скажите, Вы правда считаете, что рашка мечтает вот о таком сценарии? Сидит Путин и думает, "вот бы меня, как Каддафи... на кинжал нанизали!"
Конечно.. нет. Они там жадные и хитрые! И их, вот такая ситуация - вполне устраивает, вялотекущее противостояние! Они ведь, внутренние российские проблемы - на войну с Украиной списывают, отвлекают начеление! И... пока их население беднеет, их олигархи - богатеют!
А вот в случае Войны, серьёзной, олигархам и власти рашенской - капец.
P.S. Сценарий с Войной, Вами описанный, интересен Америке. Вот Америка - очень хочет заполучить рынок энергоресурсов Европы. Ни Европе, ни Украине - война нафиг не нужна, т.к. пострадают в этой войне - украинцы и экономика Украины, в первую очередь.
lapay написав:Побачимо. Я не вірю, що ми поступимось в питанні визнання легітимності Лугандона, а без цього весь проект не має сенсу.
Если не поступимся, то тогда с РФ снимут санкции за ОРДЛО, это же очевидно, Путин будет полностью рукопожатным и тоже довольным.
Вообще и на сегодня Путин выглядит очень жизнерадостным, Меркель ему улыбается, ездит попить чай в Москву, Макрон почти друг, Эрдоган лепший кореш, Нетаньяху каждое 9 мая как штык в Москве, товарищ Си со всем уважением, да и Трамп вполне дружественный, санкции за СП-2 это всего лишь бизнес, ничего личного.
Как по мне, выглядит, что нас надули. Признаем автономию ОРДЛО - плохо, не признаем - тоже плохо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
flyman написав:Я в Польщі вписувався у трати на транспорт і харчування 300 злотих в місяць А в Україні в півтора рази більше виходить.
Сестра будучи громадянкою Польщі отримує 1700 злотих+ 2*500злотих на дітей(до 18 років)- 100% цих сум йдуть на квартиру+проїдання+одяг Такі-сякі капвитрати(ремонт+додаткові покупки) забезпечуються за рахунок чоловіка. який працює в німців... От і виходить , що витрати на 1 людину в Польщі(яка там живе не в бараці) становлять мінімум (1700+2*500)/3=900 злотих
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Я не вірю, що ми поступимось в питанні визнання легітимності Лугандона, а без цього весь проект не має сенсу.
1. "Ми" не решаем, что и как. Как скажут Партнёры, так и будет. 2. После принятия законов о языке, где чётко прописан запрет преподавания на русском по всей территории Украины, реинтеграция лугандона в пространство Украины, под большим вопросом. Кроме того, нет законов об амнистии. Получается, что все те, кто проживает на территории лугандона, являются сепаратистами(даже бабушки и грудные дети), поэтому они подпадают под уголовную ответственность, но мало кто из них - захочет сразу же попадать на нары. Ясно, что настоящие сепары - уедут в рашку, но что делать с остальными?
Скорее всего, вопрос ОРДЛО - останется открытым на ближайшие десятилетия! Украина не уступит своих территорий, однозначно! Россия -не включит официально территории лугандона в свой состав, так как это новые санкции, более мощные.
Откровенно? Полыхнёт, скорее всего, не у нас, скорее- где-то на Ближнем Востоке. И вот тогда, могут быть втянуты в противостояние большинство стран мира... Вот в том случае, естественно, что будет битва и за Крым и за Донбасс и за Прибалтику и за Багдад... Там уже могут быть другие проблемы, Выжить во время ядерного удара...
Просто, ракетный удар Ирана по базам НАТО в Ираке, показывает... что есть силы, готовые начать войну, мировую войну, в любой момент.
Таки да, оно так и есть! Это Капитализм! Как пример. Дроны нападают на нефтяные вышки в Саудовской Аравии именно тогда, когда "Крупный игрок" стал в покупки! Я не шучу, именно ТАК! Вроде бы не надо высокий IQ иметь, чтобы понять... кто бенефициар нападения и то, что "случайности - неслучайны".
Да, там "НАВЕРХУ", они просто бабло рубят, там много интересного...
freeze написав:Если не поступимся, то тогда с РФ снимут санкции за ОРДЛО, это же очевидно, Путин будет полностью рукопожатным и тоже довольным.
Санкції не знімуть, поки не перестануть стріляти. Перестати стріляти не можуть, поки діє план коня, бо Україні не Лугандон потрібен, а мир.
freeze написав:Вообще и на сегодня Путин выглядит очень жизнерадостным,
Взагалі-то, видно, як він постарів і сильно сдав. Спроба втримати Україну, за допомогою локальної війни, це його особистий задум, тому він за нього так довго тримається. Але шанси дочекатись результатів тануть кожен день, навіть ватний Зеленський не може нічого зробити. Тому цей проект поступово закривають.
freeze написав:Как по мне, выглядит, что нас надули. Признаем автономию ОРДЛО - плохо, не признаем - тоже плохо.
Визнаємо ОРДЛО - будемо ми тягнути цей тягар, не визнаємо - вони. Так що тут очевидно - що добре, а що погане.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
От і виходить , що витрати на 1 людину в Польщі(яка там живе не в бараці)
Ну, смотря какие расходы. Вот директор Укрпошти, с трудом на 1 800 000 грн в месяц живёт... Нет, ну надо же на выходные на Багамы прошвырнуться там или хотя бы на оперу в Австрию? Что за жизнь, если раз в неделю не отдохнуть на Багамах?
P.S. Знаю людей, которые в Украине - на 2000 грн пенсии - семьёй живут! Своё хозяйство, топят "сухостоем и кизяками", лечатся самогоном, туалет на улице... ночью "напомацки" ходят! Для них -"Барак", это "пять звёзд" будет! И живут!