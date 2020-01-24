Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5314531553165317 Додано: Суб 25 січ, 2020 12:38 Replay написав: budivelnik написав: Сестра будучи громадянкою Польщі отримує 1700 злотих+ 2*500злотих на дітей(до 18 років)- 100% цих сум йдуть на квартиру+проїдання+одяг

Такі-сякі капвитрати(ремонт+додаткові покупки) забезпечуються за рахунок чоловіка. який працює в німців...

От і виходить , що витрати на 1 людину в Польщі(яка там живе не в бараці) становлять мінімум

(1700+2*500)/3=900 злотих Сестра будучи громадянкою Польщі отримує 1700 злотих+ 2*500злотих на дітей(до 18 років)- 100% цих сум йдуть на квартиру+проїдання+одягТакі-сякі капвитрати(ремонт+додаткові покупки) забезпечуються за рахунок чоловіка. який працює в німців...От і виходить , що витрати на 1 людину в Польщі(яка там живе не в бараці) становлять мінімум(1700+2*500)/3=900 злотих Ну, смотря какие расходы.

Вот директор Укрпошти, с трудом на 1 800 000 грн в месяц живёт...

Нет, ну надо же на выходные на Багамы прошвырнуться там или хотя бы на оперу в Австрию? Что за жизнь, если раз в неделю не отдохнуть на Багамах? Ну, смотря какие расходы.Вот директор Укрпошти, с трудом на 1 800 000 грн в месяц живёт...Нет, ну надо же на выходные на Багамы прошвырнуться там или хотя бы на оперу в Австрию? Что за жизнь, если раз в неделю не отдохнуть на Багамах? Для таких поверххапайок - я й привів структуру ДОХОДІВ...

1700 злотих - це мінімалка в Польщі

2*500 злотих на дітей - це субсидії в Польщі на дитину віком до 18 років...

Але якщо Ви думаєте що людина з мінімальними доходоми живе в Польщі як директор Укрпочти - то ви просто звіздобол, без жодного логічного ланцюжка в голові Для таких поверххапайок - я й привів структуру...1700 злотих - це мінімалка в Польщі2*500 злотих на дітей - це субсидії в Польщі на дитину віком до 18 років...Але якщо Ви думаєте що людина зживе в Польщі як директор Укрпочти - то ви просто звіздобол, без жодного логічного ланцюжка в голові в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21913 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 12:38 lapay написав: Санкції не знімуть, поки не перестануть стріляти. Перестати стріляти не можуть, поки діє план коня, бо Україні не Лугандон потрібен, а мир. Санкції не знімуть, поки не перестануть стріляти. Перестати стріляти не можуть, поки діє план коня, бо Україні не Лугандон потрібен, а мир.



Перестать стрелять могут хоть с завтрашнего дня, была бы команда.



lapay написав: Взагалі-то, видно, як він постарів і сильно сдав. Взагалі-то, видно, як він постарів і сильно сдав.



Вообще товарищу уже 68-й год, вряд ли он постарел из-за Украины. Но пока выглядит моложе 68-и, возможно из-за пластики.



lapay написав: Визнаємо ОРДЛО - будемо ми тягнути цей тягар, не визнаємо - вони. Так що тут очевидно - що добре, а що погане. Визнаємо ОРДЛО - будемо ми тягнути цей тягар, не визнаємо - вони. Так що тут очевидно - що добре, а що погане.



Так а в чем мы выиграем, просто распишемся в проигрыше, опять во второй раз фактически оттяпали территории, мы это фактически легитимизируем в глазах мировой общественности, которая будет рассуждать, что Донбасс просился назад на условиях автономии, но странные люди отказали ему, и сказали живите как хотите, вы нам не нужны. Где здесь выигрыш ? Перестать стрелять могут хоть с завтрашнего дня, была бы команда.Вообще товарищу уже 68-й год, вряд ли он постарел из-за Украины. Но пока выглядит моложе 68-и, возможно из-за пластики.Так а в чем мы выиграем, просто распишемся в проигрыше, опять во второй раз фактически оттяпали территории, мы это фактически легитимизируем в глазах мировой общественности, которая будет рассуждать, что Донбасс просился назад на условиях автономии, но странные люди отказали ему, и сказали живите как хотите, вы нам не нужны. Где здесь выигрыш ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14905 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3897 раз. Подякували: 5902 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 12:44 Faceless написав: Это к вопросу, является ли УПЦ МП агентом роспропаганды. Это к вопросу, является ли УПЦ МП агентом роспропаганды.

Без сумніву. Будь яка організація, що має матеріальні цінності залежить від світської влади. Ступінь залежності різна, але є. А справжня церква - це тіло Христове, а не будівля чи організація. Без сумніву. Будь яка організація, що має матеріальні цінності залежить від світської влади. Ступінь залежності різна, але є. А справжня церква - це тіло Христове, а не будівля чи організація. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27395 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 12:58 Re: Політичні дискусії freeze написав: Перестать стрелять могут хоть с завтрашнего дня, была бы команда. Перестать стрелять могут хоть с завтрашнего дня, была бы команда.

Тоді втратиться сенс гри останніх 5 років. Путін хотів змусити Україну капітулювати, виконавши Мінські угоди. Україні, за їх не виконання, нічого не буде, РФ же капають санкції. Якщо різко зніме тиск, то постане питання - а для чого було все це?

Тоді доведеться зміритись з втратою впливу на Україну, а для царя це як серпом по ...

freeze написав: Вообще товарищу уже 68-й год, вряд ли он постарел из-за Украины. Но пока выглядит моложе 68-и, возможно из-за пластики. Вообще товарищу уже 68-й год, вряд ли он постарел из-за Украины. Но пока выглядит моложе 68-и, возможно из-за пластики.

Пластика пластикою, а ходить він вже дуже повільно.

freeze написав: Так а в чем мы выиграем, просто распишемся в проигрыше, опять во второй раз фактически оттяпали территории, мы это фактически легитимизируем в глазах мировой общественности, которая будет рассуждать, что Донбасс просился назад на условиях автономии, но странные люди отказали ему, и сказали живите как хотите, вы нам не нужны. Где здесь выигрыш ? Так а в чем мы выиграем, просто распишемся в проигрыше, опять во второй раз фактически оттяпали территории, мы это фактически легитимизируем в глазах мировой общественности, которая будет рассуждать, что Донбасс просился назад на условиях автономии, но странные люди отказали ему, и сказали живите как хотите, вы нам не нужны. Где здесь выигрыш ?

А вони нам потрібні, такі території? Аденауер не захотів приєднати окуповані території, в обмін на нейтральний статус, хоч відмінності між територіями були набагато меншими, ніж в нас. Зрештою, вони все одно об'єднались, бо так хотіли самі мешканці цих територій.

В нас ці мешканці голосують з приєднання до РФ. Ну от нехай їх там і годують. Хочуть назад - то тільки на наших умовах. Тоді втратиться сенс гри останніх 5 років. Путін хотів змусити Україну капітулювати, виконавши Мінські угоди. Україні, за їх не виконання, нічого не буде, РФ же капають санкції. Якщо різко зніме тиск, то постане питання - а для чого було все це?Тоді доведеться зміритись з втратою впливу на Україну, а для царя це як серпом по ...Пластика пластикою, а ходить він вже дуже повільно.А вони нам потрібні, такі території? Аденауер не захотів приєднати окуповані території, в обмін на нейтральний статус, хоч відмінності між територіями були набагато меншими, ніж в нас. Зрештою, вони все одно об'єднались, бо так хотіли самі мешканці цих територій.В нас ці мешканці голосують з приєднання до РФ. Ну от нехай їх там і годують. Хочуть назад - то тільки на наших умовах. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9714 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 13:09 lapay написав: Тоді втратиться сенс гри останніх 5 років. Путін хотів змусити Україну капітулювати, виконавши Мінські угоди. Україні, за їх не виконання, нічого не буде, РФ же капають санкції. Якщо різко зніме тиск, то постане питання - а для чого було все це?

Тоді доведеться зміритись з втратою впливу на Україну, а для царя це як серпом по ... Тоді втратиться сенс гри останніх 5 років. Путін хотів змусити Україну капітулювати, виконавши Мінські угоди. Україні, за їх не виконання, нічого не буде, РФ же капають санкції. Якщо різко зніме тиск, то постане питання - а для чого було все це?Тоді доведеться зміритись з втратою впливу на Україну, а для царя це як серпом по ...



Где здесь победа, где зрада - ничего не понял.

По факту будет выглядеть как ИТОГО Украина без двух огромных участков территории и большого числа населения. Санкции за ОРДЛО снимаются автоматически после того, как Украина отказывается от Минских соглашений. В каком месте тут должен горевать Путин ?

Влияние РФ на Украину никуда не делось, половина медиапространства у нас много лет занимает тема РФ, видимо заслуженно. Где здесь победа, где зрада - ничего не понял.По факту будет выглядеть как ИТОГО Украина без двух огромных участков территории и большого числа населения. Санкции за ОРДЛО снимаются автоматически после того, как Украина отказывается от Минских соглашений. В каком месте тут должен горевать Путин ?Влияние РФ на Украину никуда не делось, половина медиапространства у нас много лет занимает тема РФ, видимо заслуженно. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14905 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3897 раз. Подякували: 5902 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 13:10 lapay А вони нам потрібні, такі території?

В нас ці мешканці голосують з приєднання до РФ. Ну от нехай їх там і годують. Хочуть назад - то тільки на наших умовах.

1. Там уголь и не только... сланец и всё такое.

2. Они голосовали за присоединение к РФ после обработки СМИ, притом не только из РФ.

Насколько я слышал, Рашка пропогандировала, что "Украина прийдёт и всех русских в концлагеря отправит". Ну, они там и поверили, испугались...

3. Кто из лугандона хотел в Украину, те уехали, притом быстро.

Остались, в основном, старики.

Нужны Украине старики?

Вот пенсии им потом плати, восстанавливай разрушенное?

Видите, как всё сложно!

Нужно, чтобы Россия признала факт Агрессии и отстроила всё, что разрушено, заплатила компенсацию, забрала себе стариков-пенсионеров.

Там миллиарды надо требовать, долларов!

А за Крым - сотни миллиардов!

Вернуть нам Крым, заплатить несколько сот млрд. долларов и извиниться!

После того, что рашка сделала, они должны нам бесплатно газ поставлять, бензин, лес и рабов, на восстановление ими же и нанесённого ущерба! 1. Там уголь и не только... сланец и всё такое.2. Они голосовали за присоединение к РФ после обработки СМИ, притом не только из РФ.Насколько я слышал, Рашка пропогандировала, что "Украина прийдёт и всех русских в концлагеря отправит". Ну, они там и поверили, испугались...3. Кто из лугандона хотел в Украину, те уехали, притом быстро.Остались, в основном, старики.Нужны Украине старики?Вот пенсии им потом плати, восстанавливай разрушенное?Видите, как всё сложно!Нужно, чтобы Россия признала факт Агрессии и отстроила всё, что разрушено, заплатила компенсацию, забрала себе стариков-пенсионеров.Там миллиарды надо требовать, долларов!А за Крым - сотни миллиардов!Вернуть нам Крым, заплатить несколько сот млрд. долларов и извиниться!После того, что рашка сделала, они должны нам бесплатно газ поставлять, бензин, лес и рабов, на восстановление ими же и нанесённого ущерба! Replay

Повідомлень: 1843 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 13:21 freeze написав: Санкции за ОРДЛО снимаются автоматически после того, как Украина отказывается от Минских соглашений. Санкции за ОРДЛО снимаются автоматически после того, как Украина отказывается от Минских соглашений.

Миф шоколадной пораженческой пропаганды Миф шоколадной пораженческой пропаганды Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10319 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6522 раз. Подякували: 2773 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 13:38 Re: Політичні дискусії freeze написав: Где здесь победа, где зрада - ничего не понял.

По факту будет выглядеть как ИТОГО Украина без двух огромных участков территории и большого числа населения. Санкции за ОРДЛО снимаются автоматически после того, как Украина отказывается от Минских соглашений. В каком месте тут должен горевать Путин ?

Влияние РФ на Украину никуда не делось, половина медиапространства у нас много лет занимает тема РФ, видимо заслуженно. Где здесь победа, где зрада - ничего не понял.По факту будет выглядеть как ИТОГО Украина без двух огромных участков территории и большого числа населения. Санкции за ОРДЛО снимаются автоматически после того, как Украина отказывается от Минских соглашений. В каком месте тут должен горевать Путин ?Влияние РФ на Украину никуда не делось, половина медиапространства у нас много лет занимает тема РФ, видимо заслуженно.

По факту ми вже втратили ці території. Ніхто їх не поверне, бо цього не хочуть самі мешканці. Це якщо Раша розвалиться, з'явиться якийсь шанс повернути.

Санкції частково знімуть, повне зняття буде тільки повернення українського сувеніретету над ОРДЛО. Навіть якщо Україна відмовиться від Мінських угод, Захід ініціює нові перемовини, бо проблема окупації чи тероризму нікуди не подінеться. По факту ми вже втратили ці території. Ніхто їх не поверне, бо цього не хочуть самі мешканці. Це якщо Раша розвалиться, з'явиться якийсь шанс повернути.Санкції частково знімуть, повне зняття буде тільки повернення українського сувеніретету над ОРДЛО. Навіть якщо Україна відмовиться від Мінських угод, Захід ініціює нові перемовини, бо проблема окупації чи тероризму нікуди не подінеться. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9714 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5314531553165317 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм