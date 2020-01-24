Не знаю, является ли позиция конкретного священника позицией церкви, не знаю так же, есть ли подходящая статья УК (думаю, можно найти и наказать), но уе... есть везде.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:41
Не знаю, является ли позиция конкретного священника позицией церкви, не знаю так же, есть ли подходящая статья УК (думаю, можно найти и наказать), но уе... есть везде.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:46
ви коли небудь нараховували зарплатню найманим робітникам? платили до фондів?
судячи з вашої логіки що ні. щоб пояснити де ви припускаєте логічної помилки просто наведу приклад
у роботодавця є 15К грн які він в стані витратити на утримання робітника
в нього є три схеми
1. повністю легальна. робітник отримає на руки 10К грн
2. напівлегальна через фінт з ППшниками. робітник отримає 13К на руки
3. повністю нелегальна. робітник отримає 15К на руки.
так що 40% (точніше 35%) сплачує робітник по першій схемі хоча й не все бачить навіть в корінці.
а стосовно другої вашої репліки я вже казав - з вашої логіки виходить що податки сплачують тільки дурні. ви як свою пенсію отримуєте - вчасно?
то готуйтеся що її взагалі не буде коли всі стануть ППшниками яких захищає реплей.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 25 січ, 2020 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:48
andrijk777
Лишний раз доказали, что с "порохоботом" нет смысла говорить.
Вы разговариваете сами с собой, а не с собеседником. Вообще-то, это считается плохим признаком.
1. Я писал: "Но это всё уже история, пусть историки и разбираются. Не хочу разводить спор на эти темы." Вы всё же начинаете. Я не буду.
Замечу только, что Ваши аргументы - "Терор" и "Закритий кордон" не являются доказательством неконкурентоспособности советской промышленности.
2. Не знаю, где Вы у меня увидели: "винен Хрущов", на основе чего приписали мне "чисто російську позицію"?
О Никите Сергеевиче я даже не упоминал. Лёня, о кот. я писал, это всё же Брежнев.
3.
Опять же, о Польше у меня ни слова - я упоминал только Китай.
Не будете ли Вы столь любезны, чтобы указать, чем же эти "умови" "були в рази кращі"? Или это так, лишь бы сказать?
В пользу Украины со своей стороны могу предложить аргумент - наличие грамотного и квалифицированного населения. Во всяком случае перед Китаем у нас в этом было преимущество.
4.
Вы ещё и читать не умеете?
Где в заголовке статьи Вы увидели утверждение, с которым "принципово не згоднi"?
Спор с утверждениями, придуманными самим собой, это увлекательное занятие!
А потом песикот меня упрекает, что я не предоставляю доказательств. Я дал 3 ссылки. Вы не посмотрели ни одну. Хотя это заняло бы меньше времени, чем написание Вашего поста.
Спасибо за внимание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:03
Re: Політичні дискусії
Найближчим часом внаслідок потепління рівень океану підніметься на кілька десят метрів і пів Європи затопить. От розчищають місце для переселенців.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:10
Так ви ж за нього голосували, тепер прозрівші із 73% кажуть що їх надули, а зовсім упороті тіпа Долярчика - "ідьом вєрним путьом тавагіщі, зробімо їх разом"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:12
це з орендою і комуналкою,
в мене якщо все разом, то виходило 900 злотих літом і 950 зимою
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:12
Re: Політичні дискусії
Речь о том, что это далеко не единичный случай, а позиция самой УПЦ МП.
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:16
Re: Політичні дискусії
що очевидно?
ти хочеш не визнавати ОРДЛО територією України,
а громадян України, громадянами України, ти чиїх будеш "патріоте"?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 25 січ, 2020 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:31
так яка це корупція? це благодійна допомога благодійного фонду
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:38
Я знаходжусь в українськомовному середовищі, а ви говорите російським сленгом - "Лёня".
Наведу для вас шокуючий аргумент: "наличие грамотного и квалифицированного населения было нашим недостатоком, во всяком случае перед Китаем"
Тут довго писати і пояснювати. Тому наведу примітивний приклад: маємо доярку яка знає 10 іноземних мов і просту доярку. Як ви думаєте кого візьмуть на роботу(дояркою) швидше?
А взагалі порівнювати Україну і Китай дещо некоректно.
Моя логіка така: жодна з пострадянських республік не добилася якихось значних успіхів за 30 років, а той час як багато держав "радянського блоку" (Польща, Чехія, Угорщина, Китай і інші) добились значних успіхів. Чому??? Моя логіка така: тому що в них були кращі стартові умови.
Хоч можливо у вас є краще пояснення - прошу.
Так, не вмію читати.
Заголовок по першому вашому посиланні: "Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины"
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