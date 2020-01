Додано: Суб 25 січ, 2020 16:03

Replay написав: В принципе, если сказать Правду, то сложилось впечатление, что кто-то, именно этого и добивается! Расчищает Украину для каких-то целей.

Найближчим часом внаслідок потепління рівень океану підніметься на кілька десят метрів і пів Європи затопить. От розчищають місце для переселенців.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/