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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5316531753185319>
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:41

  Faceless написав:....
Это к вопросу, является ли УПЦ МП агентом роспропаганды.

Не знаю, является ли позиция конкретного священника позицией церкви, не знаю так же, есть ли подходящая статья УК (думаю, можно найти и наказать), но уе... есть везде.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:46

  ЛАД написав:
і я також вас питав - чому айтішники сплачують зменшені податки а інші робітники повинні сплачувати 40% відрахувань? то може все таки всіх підрівняємо вниз або вверх? чи податки платять тільки дурні?

Работники платят 18+1,5%, а не 40%. Остальное платит работодатель. Если айтишник оформлен как ЧП, то он платит 5% + ЕСВ.
чим найнятий робітник в сфері айті відрізняється від робітника в сфері освіти що в сфері освіти сплачується 40% відрахувань на утримання одинииці а в айті оформлюють через ПП сплачуючи мізер? то може умови для робітників різних сфер потрібно вирівняти?

Чем отличаются тут уже достаточно подробно объяснили. Учитель или даже врач на Западе легко работу по специальности не найдут (скорее, вообще не найдут) и не только из-за незнания языка.
Айтишник или перспективный учёный могут получить хорошую работу даже при не очень хорошем знании языка


ви коли небудь нараховували зарплатню найманим робітникам? платили до фондів?
судячи з вашої логіки що ні. щоб пояснити де ви припускаєте логічної помилки просто наведу приклад
у роботодавця є 15К грн які він в стані витратити на утримання робітника
в нього є три схеми
1. повністю легальна. робітник отримає на руки 10К грн
2. напівлегальна через фінт з ППшниками. робітник отримає 13К на руки
3. повністю нелегальна. робітник отримає 15К на руки.
так що 40% (точніше 35%) сплачує робітник по першій схемі хоча й не все бачить навіть в корінці.

а стосовно другої вашої репліки я вже казав - з вашої логіки виходить що податки сплачують тільки дурні. ви як свою пенсію отримуєте - вчасно?
то готуйтеся що її взагалі не буде коли всі стануть ППшниками яких захищає реплей.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 25 січ, 2020 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:48

andrijk777
Лишний раз доказали, что с "порохоботом" нет смысла говорить.
Вы разговариваете сами с собой, а не с собеседником. Вообще-то, это считается плохим признаком. :)
1. Я писал: "Но это всё уже история, пусть историки и разбираются. Не хочу разводить спор на эти темы." Вы всё же начинаете. Я не буду.
Замечу только, что Ваши аргументы - "Терор" и "Закритий кордон" не являются доказательством неконкурентоспособности советской промышленности.
2. Не знаю, где Вы у меня увидели: "винен Хрущов", на основе чего приписали мне "чисто російську позицію"?
О Никите Сергеевиче я даже не упоминал. Лёня, о кот. я писал, это всё же Брежнев.
3.
Стартові умови в Китаю(і в Польщі і в інших незалежних державах до розпаду СРСР) були в рази кращі ніж в України в 1991 році.

Опять же, о Польше у меня ни слова - я упоминал только Китай.
Не будете ли Вы столь любезны, чтобы указать, чем же эти "умови" "були в рази кращі"? Или это так, лишь бы сказать?
В пользу Украины со своей стороны могу предложить аргумент - наличие грамотного и квалифицированного населения. Во всяком случае перед Китаем у нас в этом было преимущество.
4.
По демографію - статтю не читав ( :lol: ), але з заголовком принципово не згідний.
Для відтворення населення потрібно 2,15 дитина на одну жінку. 1,3-1,5 - це ніяке не відтворення.

Вы ещё и читать не умеете?
Где в заголовке статьи Вы увидели утверждение, с которым "принципово не згоднi"?
Спор с утверждениями, придуманными самим собой, это увлекательное занятие! :)
А потом песикот меня упрекает, что я не предоставляю доказательств. Я дал 3 ссылки. Вы не посмотрели ни одну. Хотя это заняло бы меньше времени, чем написание Вашего поста.
Спасибо за внимание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:03

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:В принципе, если сказать Правду, то сложилось впечатление, что кто-то, именно этого и добивается! Расчищает Украину для каких-то целей.

Найближчим часом внаслідок потепління рівень океану підніметься на кілька десят метрів і пів Європи затопить. От розчищають місце для переселенців.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:10

  freeze написав:
  lapay написав:Побачимо. Я не вірю, що ми поступимось в питанні визнання легітимності Лугандона, а без цього весь проект не має сенсу.


Если не поступимся, то тогда с РФ снимут санкции за ОРДЛО, это же очевидно, Путин будет полностью рукопожатным и тоже довольным.

Вообще и на сегодня Путин выглядит очень жизнерадостным, Меркель ему улыбается, ездит попить чай в Москву, Макрон почти друг, Эрдоган лепший кореш, Нетаньяху каждое 9 мая как штык в Москве, товарищ Си со всем уважением, да и Трамп вполне дружественный, санкции за СП-2 это всего лишь бизнес, ничего личного.

Как по мне, выглядит, что нас надули. Признаем автономию ОРДЛО - плохо, не признаем - тоже плохо.

Так ви ж за нього голосували, тепер прозрівші із 73% кажуть що їх надули, а зовсім упороті тіпа Долярчика - "ідьом вєрним путьом тавагіщі, зробімо їх разом"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:12

  budivelnik написав:
  flyman написав:Я в Польщі вписувався у трати на транспорт і харчування 300 злотих в місяць
А в Україні в півтора рази більше виходить.
Сестра будучи громадянкою Польщі отримує 1700 злотих+ 2*500злотих на дітей(до 18 років)- 100% цих сум йдуть на квартиру+проїдання+одяг
Такі-сякі капвитрати(ремонт+додаткові покупки) забезпечуються за рахунок чоловіка. який працює в німців...
От і виходить , що витрати на 1 людину в Польщі(яка там живе не в бараці) становлять мінімум
(1700+2*500)/3=900 злотих

це з орендою і комуналкою,
в мене якщо все разом, то виходило 900 злотих літом і 950 зимою
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:12

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
  Faceless написав:....
Это к вопросу, является ли УПЦ МП агентом роспропаганды.

Не знаю, является ли позиция конкретного священника позицией церкви, не знаю так же, есть ли подходящая статья УК (думаю, можно найти и наказать), но уе... есть везде.
Речь о том, что это далеко не единичный случай, а позиция самой УПЦ МП.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:16

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Визнаємо ОРДЛО - будемо ми тягнути цей тягар, не визнаємо - вони. Так що тут очевидно - що добре, а що погане.

що очевидно?
ти хочеш не визнавати ОРДЛО територією України,
а громадян України, громадянами України, ти чиїх будеш "патріоте"?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 25 січ, 2020 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:31

  Вкладчик1234 написав:"Слуга народу" запевнила, що фінансування Пінчуком поїздки у Давос не є корупцією
https://24tv.ua/sluga_narodu_zapevnila_shho_finansuvannya_pinchukom_poyizdki_u_davos_ne_ye_koruptsiyeyu_n1269505

Интересно, а финансирование поездок фондом ахметова, коломойского, питуна, - является коррупцией?

так яка це корупція? це благодійна допомога благодійного фонду
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:38

  ЛАД написав:О Никите Сергеевиче я даже не упоминал. Лёня, о кот. я писал, это всё же Брежнев.
Я знаходжусь в українськомовному середовищі, а ви говорите російським сленгом - "Лёня".
  ЛАД написав:Не будете ли Вы столь любезны, чтобы указать, чем же эти "умови" "були в рази кращі"? Или это так, лишь бы сказать?
В пользу Украины со своей стороны могу предложить аргумент - наличие грамотного и квалифицированного населения. Во всяком случае перед Китаем у нас в этом было преимущество.

Наведу для вас шокуючий аргумент: "наличие грамотного и квалифицированного населения было нашим недостатоком, во всяком случае перед Китаем" :D
Тут довго писати і пояснювати. Тому наведу примітивний приклад: маємо доярку яка знає 10 іноземних мов і просту доярку. Як ви думаєте кого візьмуть на роботу(дояркою) швидше?
А взагалі порівнювати Україну і Китай дещо некоректно.

Моя логіка така: жодна з пострадянських республік не добилася якихось значних успіхів за 30 років, а той час як багато держав "радянського блоку" (Польща, Чехія, Угорщина, Китай і інші) добились значних успіхів. Чому??? Моя логіка така: тому що в них були кращі стартові умови.
Хоч можливо у вас є краще пояснення - прошу.
  ЛАД написав:Вы ещё и читать не умеете?
Где в заголовке статьи Вы увидели утверждение, с которым "принципово не згоднi"

Так, не вмію читати.
Заголовок по першому вашому посиланні: "Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины"
andrijk777
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