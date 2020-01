Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

andrijk777 написав: ЛАД написав: О Никите Сергеевиче я даже не упоминал. Лёня, о кот. я писал, это всё же Брежнев. О Никите Сергеевиче я даже не упоминал. Лёня, о кот. я писал, это всё же Брежнев. Я знаходжусь в українськомовному середовищі, а ви говорите російським сленгом - "Лёня".

ЛАД написав: Не будете ли Вы столь любезны, чтобы указать, чем же эти "умови" "були в рази кращі"? Или это так, лишь бы сказать?

В пользу Украины со своей стороны могу предложить аргумент - наличие грамотного и квалифицированного населения. Во всяком случае перед Китаем у нас в этом было преимущество. Не будете ли Вы столь любезны, чтобы указать, чем же эти "умови" "були в рази кращі"? Или это так, лишь бы сказать?В пользу Украины со своей стороны могу предложить аргумент - наличие грамотного и квалифицированного населения. Во всяком случае перед Китаем у нас в этом было преимущество.

Наведу для вас шокуючий аргумент: "наличие грамотного и квалифицированного населения было нашим недостатоком, во всяком случае перед Китаем"

Тут довго писати і пояснювати. Тому наведу примітивний приклад: маємо доярку яка знає 10 іноземних мов і просту доярку. Як ви думаєте кого візьмуть на роботу(дояркою) швидше?

А взагалі порівнювати Україну і Китай дещо некоректно.



Моя логіка така: жодна з пострадянських республік не добилася якихось значних успіхів за 30 років, а той час як багато держав "радянського блоку" (Польща, Чехія, Угорщина, Китай і інші) добились значних успіхів. Чому??? Моя логіка така: тому що в них були кращі стартові умови.

Хоч можливо у вас є краще пояснення - прошу.

ЛАД написав: Вы ещё и читать не умеете?

Где в заголовке статьи Вы увидели утверждение, с которым "принципово не згоднi" Вы ещё и читать не умеете?Где в заголовке статьи Вы увидели утверждение, с которым "принципово не згоднi"

Так, не вмію читати.

Заголовок по першому вашому посиланні: "Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины"



flyman написав: що очевидно?

ти хочеш не визнавати ОРДЛО територією України,

а громадян України, громадянами України, ти чиїх будеш "патріоте"? що очевидно?ти хочеш не визнавати ОРДЛО територією України,а громадян України, громадянами України, ти чиїх будеш "патріоте"?

ти хочеш не визнавати ОРДЛО територією України,

а громадян України, громадянами України, ти чиїх будеш "патріоте"? що очевидно?ти хочеш не визнавати ОРДЛО територією України,а громадян України, громадянами України, ти чиїх будеш "патріоте"?

ОРДЛО - окупована теріторія, це визнала Рада. Громадяни України можуть жити де хочуть, хоч в Кремлі. Силою їх загоняти ніхто не буде, минулий загон закінчився спаленням 40% техніки, тисячами полонених і Мінськими угодами.

Може угорці, румуни, чи поляки теж захотіли б "повернути" соплемінників з компактних поселень України, чи "ісконні землі", так хто ж їм дасть. Так і нам...

Вумний дуже.

Так чого ж Україна не стала другою Хранцією? andrijk777

Повідомлень: 1952 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 17:22 andrijk777 написав: flyman

Вумний дуже.

Так чого ж Україна не стала другою Хранцією? Вумний дуже.Так чого ж Україна не стала другою Хранцією?

якщо коротко:

тому що там зразу попрощалися із руським міром, колишніми комуняками та гебістами,

а в нас, напр., люстрований керує АП

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17247 З нами з: 09.03.14 Подякував: 992 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 18:10 Replay написав: lapay Остання спроба була в Парижі, зарах цей план ховають, як і Новоросію. Все йде до заморозки, з можливою подальшою анексією окупованих територій.

Так що війні скоро(на протязі цього року) кінець.



А зачем рашке война с Украиной? А зачем рашке война с Украиной?

- Это зона конфликта тысячи лет.

РФ - славяне только из Беларуси и Украины, и их наследники.

Остальное....

Replay написав: Вот что она "им" даст?

1.Контроль над трубой? Он им не нужен, контракт есть на 5 лет, северный поток-1 работает, южный поток -запущен, сев.поток 2, за 5 лет -достроят.

Вот что она "им" даст?1.Контроль над трубой? Он им не нужен, контракт есть на 5 лет, северный поток-1 работает, южный поток -запущен, сев.поток 2, за 5 лет -достроят.

- "Труба" - это по идее большие комерческие перспективы.

Украина была самый большой покупатель газа - В МИРЕ.(у неё была экономика)

Replay написав: 2. Украинцы не поддерживают Россию, в подавляющем большинстве! Поэтому, если рашка оккупирует даже часть Украины, им надо будет вводить террор против местного населения, жесткий контроль... восстановление разрушенных предприятий, это огромные расходы!

Зачем российским олигархам такое счастье? 2. Украинцы не поддерживают Россию, в подавляющем большинстве! Поэтому, если рашка оккупирует даже часть Украины, им надо будет вводить террор против местного населения, жесткий контроль... восстановление разрушенных предприятий, это огромные расходы!Зачем российским олигархам такое счастье?

- Ввели же? Пошли на расходы - это "формула Гитлера" зарабатывать на войне.

Война отбивает себя на ценах основного экспортного товара РФ.

В валюте они уже "отбили".



Replay написав: 3. В случае открытого введения войск в Украину, Запад введёт Мощные санкции против России, против олигархов и чиновников, запретит потребление российского газа в Европу, заблокирует счета олигархов и компаний. Рухнет фондовый рынок России, на мировых площадках -упадут их акции, начнётся тотальная распродажа активов иностранных компаний в России(а их там миллиарды). 3. В случае открытого введения войск в Украину, Запад введёт Мощные санкции против России, против олигархов и чиновников, запретит потребление российского газа в Европу, заблокирует счета олигархов и компаний. Рухнет фондовый рынок России, на мировых площадках -упадут их акции, начнётся тотальная распродажа активов иностранных компаний в России(а их там миллиарды).



"Открытый" ввод войск РФ -? Он уже состоялся в Крыму, Донбассе, - при чём все данные есть прежде всего у "союзников".

- Просто им не выгодно "видеть войну"

Replay написав: Продолжаем?

Упадёт рубль, упадёт Резко уровень жизни их населения, начнутся волнения и протесты, которые при жестком подавлении - могут перерости в гражданскую войну.



Скажите, Вы правда считаете, что рашка мечтает вот о таком сценарии?

Сидит Путин и думает, "вот бы меня, как Каддафи... на кинжал нанизали!" Продолжаем?Упадёт рубль, упадёт Резко уровень жизни их населения, начнутся волнения и протесты, которые при жестком подавлении - могут перерости в гражданскую войну.Скажите, Вы правда считаете, что рашка мечтает вот о таком сценарии?Сидит Путин и думает, "вот бы меня, как Каддафи... на кинжал нанизали!"

В политике Вы не далеко ушли от своей тёщи.

1. В 13 году они закончили комплекс Межгорье, что с советских времён был заброшен.

2. Вы видели только зомбизм тёщи, а теперь представьте женщин в возрасте, опоенных немерянным количеством алкоголя, ссущихся под себя, с георгиевскими ленточками, и под предводительством "гостей" таких же, но всю жизнь оттарабанивших на КГБ.

3. За их спинами группы поддержки с оружием.



Я о том, что работа была проведена подготовительная, не ограниченная в средствах.

Таких классически только.... - но они работают "на камеру"...-?

Replay написав: Конечно.. нет. Они там жадные и хитрые!

И их, вот такая ситуация - вполне устраивает, вялотекущее противостояние!

Они ведь, внутренние российские проблемы - на войну с Украиной списывают, отвлекают начеление! Конечно.. нет. Они там жадные и хитрые!И их, вот такая ситуация - вполне устраивает, вялотекущее противостояние!Они ведь, внутренние российские проблемы - на войну с Украиной списывают, отвлекают начеление!

Это замечательно - есть не просят, и видят "хороший подъём" одарённых



Replay написав: И... пока их население беднеет, их олигархи - богатеют!



А вот в случае Войны, серьёзной, олигархам и власти рашенской - капец. И... пока их население беднеет, их олигархи - богатеют!А вот в случае Войны, серьёзной, олигархам и власти рашенской - капец.

- Какая глупость!

Там так же работает "телевизор" и массовая система.

Телевизор работает на официальный Кремль.



Replay написав: P.S. Сценарий с Войной, Вами описанный, интересен Америке.

Вот Америка - очень хочет заполучить рынок энергоресурсов Европы.

Ни Европе, ни Украине - война нафиг не нужна, т.к. пострадают в этой войне - украинцы и экономика Украины, в первую очередь. P.S. Сценарий с Войной, Вами описанный, интересен Америке.Вот Америка - очень хочет заполучить рынок энергоресурсов Европы.Ни Европе, ни Украине - война нафиг не нужна, т.к. пострадают в этой войне - украинцы и экономика Украины, в первую очередь.

"Украины" в международных проектах, международной политике, на сегодня НЕТ.

Нет никакой. Благодаря этой войне даже "Шелковый Путь" заточен на Москву и Анкару.

Replay написав: Надеюсь, никакой серьёзной войны не будет. Надеюсь, никакой серьёзной войны не будет.

Она уже идёт давно - аууу!

При чём по взрослому! На территории и за счёт Украины.

Повідомлень: 7626 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 18:18 flyman написав: andrijk777 написав: flyman

Вумний дуже.

Так чого ж Україна не стала другою Хранцією? Вумний дуже.Так чого ж Україна не стала другою Хранцією?

якщо коротко:

тому що там зразу попрощалися із руським міром, колишніми комуняками та гебістами,

а в нас, напр., люстрований керує АП якщо коротко:тому що там зразу попрощалися із руським міром, колишніми комуняками та гебістами,а в нас, напр., люстрований керує АП

Сказав те саме що і я. То навіщо мої пости коментуєш, ніби не згідний зі мною.

Якийсь кумедний хлоп. Сказав те саме що і я. То навіщо мої пости коментуєш, ніби не згідний зі мною.Якийсь кумедний хлоп. andrijk777

Повідомлень: 1952 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 18:27 Faceless написав: А если говорить о всей цепочке событий, то можно много чего предположить, мало того, многое вполне может быть логичным.

1. Собственно ликвидация того чебурека, как там его, Сулеймана или как. У таких людей всегда есть враги, соперники, конкуренты, включая среди своих. Нельзя исключать вариант, что завалили его не без помощи заинтересованных лиц в Иране.

2. На момент ликвидации генерала, Иран стоит перед вопросом адекватного ответа. Горячие восточные парни, они в любом случае не могут просто проявить обеспокоенность, тут неверные завалили большую шишку. Но кто бы там чего не думал, они ж не совсем дураки сразу вовсю шашкой махать, у них и так проблем хватает, вот только не хватает обострения конфронтации, очередной войнушки и санкций с эмбарго. Но можно оч грозно покричать, оч грозно шарахнуть ракетами но при этом оч аккуратно, чтобы не допустить жертв. Мало того, а бы не отбрасывал даже версию того, что удар могли согласовать заранее со штатами, чтобы театр выглядел зрелищно но без жертв - США тоже очень не заинтересованы, в случае жертв, оказаться в тяжелой ситуации как ответить - то ли разжигать войнушку (но ж стали ее причиной, завалив генерала, некомильфо), если нет - то нельзя ж проглотить убийство своих, опять хреново. А ведь можно договорится, сделать хороший спектакль, все выходят из ситуации сохранив лицо (раз никто не погиб - то США можно просто обеспокоится), а кто-то в штатах может еще даже выбьет деньжат из военного бюджета, самолетиков там закупить, базу подлатать после удара.

Как видим, по факту, всем уже давно не интересен убиенный генерал, за его место идет увлекательная возня, внутренние зачистки, за ракетный удар тоже все забыли, обсуждали в основном самолет, но и тут с признанием Ираном своей вины все закончится бюрократией с компенсациями. От нагнетания истерии о риске 3-й мировой в день убийства генерала не осталось и следа. Не хочу конечно лепить теории заговоров, но смотря на картинку в целом я могу сделать только один вывод - ситуация успешно разрулена (вне зависимости от того, умеренно был сбит самолет или нет, это уже не важно), а так успешно сами по себе ситуации не разруливаются, имхо тут был проработанный сценарий, и версия о том, что сам Иран (не факт что именно официальное правительство) с США сыграл эффектный спектакль и нивелировали опасные последствия, мне кажется близкой к истине. А если говорить1. Собственно ликвидация того чебурека, как там его, Сулеймана или как. У таких людей всегда есть враги, соперники, конкуренты, включая среди своих. Нельзя исключать вариант, что завалили его не без помощи заинтересованных лиц в Иране.2. На момент ликвидации генерала, Иран стоит перед вопросом адекватного ответа. Горячие восточные парни, они в любом случае не могут просто проявить обеспокоенность, тут неверные завалили большую шишку. Но кто бы там чего не думал, они ж не совсем дураки сразу вовсю шашкой махать, у них и так проблем хватает, вот только не хватает обострения конфронтации, очередной войнушки и санкций с эмбарго. Но можно оч грозно покричать, оч грозно шарахнуть ракетами но при этом оч аккуратно, чтобы не допустить жертв. Мало того, а бы не отбрасывал даже версию того, что удар могли согласовать заранее со штатами, чтобы театр выглядел зрелищно но без жертв - США тоже очень не заинтересованы, в случае жертв, оказаться в тяжелой ситуации как ответить - то ли разжигать войнушку (но ж стали ее причиной, завалив генерала, некомильфо), если нет - то нельзя ж проглотить убийство своих, опять хреново. А ведь можно договорится, сделать хороший спектакль, все выходят из ситуации сохранив лицо (раз никто не погиб - то США можно просто обеспокоится), а кто-то в штатах может еще даже выбьет деньжат из военного бюджета, самолетиков там закупить, базу подлатать после удара.Как видим, по факту, всем уже давно не интересен убиенный генерал, за его место идет увлекательная возня, внутренние зачистки, за ракетный удар тоже все забыли, обсуждали в основном самолет, но и тут с признанием Ираном своей вины все закончится бюрократией с компенсациями. От нагнетания истерии о риске 3-й мировой в день убийства генерала не осталось и следа. Не хочу конечно лепить теории заговоров, но смотря на картинку в целом я могу сделать только один вывод - ситуация успешно разрулена (вне зависимости от того, умеренно был сбит самолет или нет, это уже не важно), а так успешно сами по себе ситуации не разруливаются, имхо тут был проработанный сценарий, и версия о том, что сам Иран (не факт что именно официальное правительство) с США сыграл эффектный спектакль и нивелировали опасные последствия, мне кажется близкой к истине.

Ukrainian jet victim ran company suspected by UN of violating Libyan arms embargo https://edition.cnn.com/2020/01/24/euro ... index.html



"... London (CNN)One of the passengers on the Ukrainian jet downed by Iranian missiles earlier this month was a businesswoman who was the boss of two companies cited in a UN report for links to the shadowy arms trade supplying the protracted civil war in Libya.

Olena Malakhova, 38, had been allocated a place in the second row of Ukraine International Airlines Flight 752 from Tehran to Kiev, according to a seating plan of the aircraft seen by CNN.

She was one of only two Ukrainian passengers on the plane, which crashed shortly after takeoff from the Iranian capital on January 8, killing everyone on board. Iran says it shot down the plane by mistake.

Malakhova was a director of a company called SkyAviaTrans, which is based in Ukraine, and the co-owner of a linked firm named Volaris Business, whose registered office is in Edinburgh, Scotland.

...

The companies' only cargo plane was destroyed in a drone attack in Libya in August 2019. The aircraft, an Ilyushin Il-76TD, owned by Volaris and operated by SkyAviaTrans, was targeted by forces loyal to the Libyan strongman Khalifa Haftar shortly after it landed in his rivals' coastal stronghold of Misrata. Its crew of eight survived the strike.

SkyAviaTrans and Volaris said at the time that the flight was carrying humanitarian aid from the Turkish capital Ankara, a claim supported by Ukraine's government. However, at a press conference after the incident, the self-styled Libyan National Army said it blew up the craft because it was carrying military hardware destined for its foes in the United Nations-recognized Government of National Accord in Tripoli.

...

In its latest report on the United Nations arms embargo in Libya, published in December, a UN panel of experts said some of the body's own member states, including Turkey and the UAE, had systematically violated the ban and "routinely and sometimes blatantly supplied weapons, employing little effort to disguise the source."

...

The UN experts examined the attack on the SkyAviaTrans/Volaris plane.They concluded that the light payload for the type of aircraft and anomalies in its documentation meant "the cargo was military material of high volume and relatively low mass, such as the fuselage and wings of unmanned combat aerial vehicles," otherwise known as drones.

...

"Such information is not routinely submitted, nor required, unless designed to try and disguise the military nature of the cargo," the panel said in its report for the UN. SkyAviaTrans' and Volaris' protocols for conducting due diligence were "totally inadequate and not fit for purpose," the experts said.

The UN report does not explicitly say that Malakhova knew that her companies' plane was carrying illicit arms. But it states that Volaris took responsibility for the customs permits and other documentation on flights operated by SkyAviatrans, citing a contract between the two entities. The contract was signed on behalf of Volaris by "O.M.," the UN panel said, who was listed as an "individual person with significant control" at Companies House. That listing, which is publicly available, names Olena Malakhova in full.

...

It's not known what Malakhova was doing in Tehran at the start of this year. The SkyAviaTrans spokesperson said the firm did no business in Iran and was not aware its head was in the country at the time. Malakhova, the spokesperson said, had spent recent months focused on finding funds to replace the company's destroyed plane.

...

Flight records from the airline tracking site flightradar24 show that between May and August 2019, when the aircraft was blown up, it made more than 30 flights between Ukraine, Turkey and Libya. Before that, the plane had shuttled between the UAE and Aden, Yemen, where Emirati fighters were embroiled in a Saudi-led effort to unseat Iran-backed Houthi rebels, making 13 trips in November and December 2018." "... London (CNN)One of the passengers on the Ukrainian jet downed by Iranian missiles earlier this month was, 38, had been allocated a place in the second row of Ukraine International Airlines Flight 752 from Tehran to Kiev, according to a seating plan of the aircraft seen by CNN.She was one of only two Ukrainian passengers on the plane, which crashed shortly after takeoff from the Iranian capital on January 8, killing everyone on board. Iran says it shot down the plane by mistake....The companies' only cargo plane was destroyed in a drone attack in Libya in August 2019. The aircraft, an Ilyushin Il-76TD, owned by Volaris and operated by SkyAviaTrans, was targeted by forces loyal to the Libyan strongman Khalifa Haftar shortly after it landed in his rivals' coastal stronghold of Misrata. Its crew of eight survived the strike.SkyAviaTrans and Volaris said at the time that the flight was carrying humanitarian aid from the Turkish capital Ankara, a claim supported by Ukraine's government. However, at a press conference after the incident, the self-styled Libyan National Army said it blew up the craft because it was carrying military hardware destined for its foes in the United Nations-recognized Government of National Accord in Tripoli....In its latest report on the United Nations arms embargo in Libya, published in December, a UN panel of experts said some of the body's own member states, including Turkey and the UAE, had systematically violated the ban and "routinely and sometimes blatantly supplied weapons, employing little effort to disguise the source."...The UN experts examined the attack on the SkyAviaTrans/Volaris plane.They concluded that the light payload for the type of aircraft and anomalies in its documentation meantotherwise known as drones...."Such information is not routinely submitted, nor required, unless designed to try and disguise the military nature of the cargo," the panel said in its report for the UN.the experts said.The UN report does not explicitly say that Malakhova knew that her companies' plane was carrying illicit arms. But it states that Volaris took responsibility for the customs permits and other documentation on flights operated by SkyAviatrans, citing a contract between the two entities. The contract was signed on behalf of Volaris by "O.M.," the UN panel said, who was listed as an "individual person with significant control" at Companies House....It's not known what Malakhova was doing in Tehran at the start of this year. The SkyAviaTrans spokesperson said the firm did no business in Iran and was not aware its head was in the country at the time. Malakhova, the spokesperson said, had spent recent months focused on finding funds to replace the company's destroyed plane....Flight records from the airline tracking site flightradar24 show that between May and August 2019, when the aircraft was blown up, it made more than 30 flights between Ukraine, Turkey and Libya. Before that, the plane had shuttled between the UAE and Aden, Yemen, where Emirati fighters were embroiled in a Saudi-led effort to unseat Iran-backed Houthi rebels, making 13 trips in November and December 2018." Igneus Повідомлень: 385 З нами з: 29.08.18 Подякував: 108 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 18:34 Re: Політичні дискусії flyman написав: якщо коротко:

тому що там зразу попрощалися із руським міром, колишніми комуняками та гебістами,

а в нас, напр., люстрований керує АП якщо коротко:тому що там зразу попрощалися із руським міром, колишніми комуняками та гебістами,а в нас, напр., люстрований керує АП



