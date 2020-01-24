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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:46

  freeze написав:
Богдан то каким боком к коммунякам, гебистам и русскому миру ? В отличие от Порошенко, Фарион, Турчинова и многих других даже комсомольцем и пионером никогда не был.

Врёте, как дышите
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Дата рождения
3 декабря 1976

freeze, ваш "юрист №3" не мог не быть пионэром. Тогда всех принимали

Вас попросили здесь писать, то пишите хотя бы правду.
А то тупизной от вас воняет за километр
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:50

  pesikot написав:
  freeze написав:
Богдан то каким боком к коммунякам, гебистам и русскому миру ? В отличие от Порошенко, Фарион, Турчинова и многих других даже комсомольцем и пионером никогда не был.

Врёте, как дышите
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Дата рождения
3 декабря 1976

freeze, ваш "юрист №3" не мог не быть пионэром. Тогда всех принимали

Вас попросили здесь писать, то пишите хотя бы правду.
А то тупизной от вас воняет за километр


Фото Богдана с пионэрским галстуком можно в студию, а то ты тупорылый уже зае... своим хамством, рагуль малокультурный.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:56

Re: Політичні дискусії

  Igneus написав:Olena Malakhova


https://thepage.ua/en/companies-and-markets/russia-hunting-for-planes-with-ukrainian-registration-details-about-attacks-on-il-76td-planes-in-libya

A military transport aircraft Il-76TD of the Ukrainian company Sky Avia Trans was hit by drones at the airport in Misrata, Libya on August 5, Ukraine ’s Ministry of Foreign Affairs has said. Officials in Kyiv blamed the attack on Russia.

The attack on the plane caused $2 million in damages to the company, Sky Avia Trans Director Olena Malakhova told The Page.

Who attacked? Were there weapons on board?

The attack began shortly after the plane flew from Turkey ’s capital Ankara to Misrata Airport in Libya. Bloomberg said the attack was carried out by Russia-backed General Khalifa Haftar, leader of the Russia-backed Libyan National Army, which has been waging a months-long offensive to take the capital.


так що війна йде скрізь, і Україна не останній гравець,
так що Кучерявий рано списав неньку на звалище історії
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:57

  freeze написав:
Фото Богдана с пионэрским галстуком можно в студию, а то ты тупорылый уже зае... своим хамством, рагуль малокультурный.

Не бухай, убогий
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:58

  freeze написав:
  flyman написав:якщо коротко:
тому що там зразу попрощалися із руським міром, колишніми комуняками та гебістами,
а в нас, напр., люстрований керує АП


Богдан то каким боком к коммунякам, гебистам и русскому миру ? В отличие от Порошенко, Фарион, Турчинова и многих других даже комсомольцем и пионером никогда не был.

в доску свой парєнь, як ВФЯ, тільки той "двічі не судимий", а це "ніразу не люстрований"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:00

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:ОРДЛО - окупована теріторія, це визнала Рада.

рада может признать и жизнь на Марсе, это же не значит, что так есть на самом деле.
YKK
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:03

  YKK написав:
  lapay написав:ОРДЛО - окупована теріторія, це визнала Рада.

рада может признать и жизнь на Марсе, это же не значит, что так есть на самом деле.

#ихтамнет
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:04

Re: Політичні дискусії

  YKK написав:рада может признать и жизнь на Марсе, это же не значит, что так есть на самом деле.

Ще один із настамнетів. Коли настамнети кордон ОБСЄшникам віддадуть, раз настамнетів там нету?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:04

  flyman написав:
  YKK написав:
  lapay написав:ОРДЛО - окупована теріторія, це визнала Рада.

рада может признать и жизнь на Марсе, это же не значит, что так есть на самом деле.

#ихтамнет

Кого их? Как говорил Проф. Преображенский: "Извольте выражаться яснее.."(с)
Востаннє редагувалось YKK в Суб 25 січ, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:05

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:Стартові умови в Китаю(і в Польщі і в інших незалежних державах до розпаду СРСР) були в рази кращі ніж в України в 1991 році.

датишо,
а як же "друга Хранція"?
У Польщі тоді взагалі був Войцех, військовий стан і злидні, але ти ще тоді в ясла ходив, а зараз байки плетеш

"Друга Франція" - це просто популізм.
Видно ми по різному розуміємо стартові умови...
Для мене - важливо не скільки риби ти маєш зараз, а скільки риби ти вмієш(навчився) ловити.
А для держави "стартові умови" це в першу чергу - управління державою. І саме в цьому питанні Україна програвали Польщі в рази, тому що в Польщі зразу прийшли до влади націоналісти, а ми ще 12 років комуністів вибирали.

А в Китае (КНР!) и сейчас у власти коммунисты, вроде.
А в Чехии националисты к власти не приходили (Гавел не был националистом), да ещё и раскололись сразу со словаками.
Так что Ваше "тому що" - натягивание совы на глобус, как здесь любят выражаться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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