Врёте, как дышите
Дата рождения
3 декабря 1976
freeze, ваш "юрист №3" не мог не быть пионэром. Тогда всех принимали
Вас попросили здесь писать, то пишите хотя бы правду.
А то тупизной от вас воняет за километр
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 січ, 2020 18:46
Врёте, как дышите
Дата рождения
freeze, ваш "юрист №3" не мог не быть пионэром. Тогда всех принимали
Вас попросили здесь писать, то пишите хотя бы правду.
А то тупизной от вас воняет за километр
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 25 січ, 2020 18:50
Фото Богдана с пионэрским галстуком можно в студию, а то ты тупорылый уже зае... своим хамством, рагуль малокультурный.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 25 січ, 2020 18:56
Re: Політичні дискусії
A military transport aircraft Il-76TD of the Ukrainian company Sky Avia Trans was hit by drones at the airport in Misrata, Libya on August 5, Ukraine ’s Ministry of Foreign Affairs has said. Officials in Kyiv blamed the attack on Russia.
The attack on the plane caused $2 million in damages to the company, Sky Avia Trans Director Olena Malakhova told The Page.
Who attacked? Were there weapons on board?
The attack began shortly after the plane flew from Turkey ’s capital Ankara to Misrata Airport in Libya. Bloomberg said the attack was carried out by Russia-backed General Khalifa Haftar, leader of the Russia-backed Libyan National Army, which has been waging a months-long offensive to take the capital.
так що війна йде скрізь, і Україна не останній гравець,
так що Кучерявий рано списав неньку на звалище історії
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 25 січ, 2020 18:57
Не бухай, убогий
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 25 січ, 2020 18:58
в доску свой парєнь, як ВФЯ, тільки той "двічі не судимий", а це "ніразу не люстрований"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 25 січ, 2020 19:00
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 25 січ, 2020 19:03
#ихтамнет
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 25 січ, 2020 19:04
Re: Політичні дискусії
Ще один із настамнетів. Коли настамнети кордон ОБСЄшникам віддадуть, раз настамнетів там нету?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 25 січ, 2020 19:04
Кого их? Как говорил Проф. Преображенский: "Извольте выражаться яснее.."(с)
Востаннє редагувалось YKK в Суб 25 січ, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 січ, 2020 19:05
А в Китае (КНР!) и сейчас у власти коммунисты, вроде.
А в Чехии националисты к власти не приходили (Гавел не был националистом), да ещё и раскололись сразу со словаками.
Так что Ваше "тому що" - натягивание совы на глобус, как здесь любят выражаться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
|