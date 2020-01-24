Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:якщо коротко: тому що там зразу попрощалися із руським міром, колишніми комуняками та гебістами, а в нас, напр., люстрований керує АП
Богдан то каким боком к коммунякам, гебистам и русскому миру ? В отличие от Порошенко, Фарион, Турчинова и многих других даже комсомольцем и пионером никогда не был.
в доску свой парєнь, як ВФЯ, тільки той "двічі не судимий", а це "ніразу не люстрований"
Параметры люстрации выбирали конкретные люди, специально подобрали так, чтобы министр в кабмине Януковича под фамилией Порошенко чуть-чуть не попал под люстрацию. Богдан попал, хотя шел на выборы 2014 года от Блока Порошенко. Только каким боком Порошенко или Богдан всё-таки к русскому миру или гебистам относятся ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
A military transport aircraft Il-76TD of the Ukrainian company Sky Avia Trans was hit by drones at the airport in Misrata, Libya on August 5, Ukraine ’s Ministry of Foreign Affairs has said. Officials in Kyiv blamed the attack on Russia.
The attack on the plane caused $2 million in damages to the company, Sky Avia Trans Director Olena Malakhova told The Page.
Who attacked? Were there weapons on board?
The attack began shortly after the plane flew from Turkey ’s capital Ankara to Misrata Airport in Libya. Bloomberg said the attack was carried out by Russia-backed General Khalifa Haftar, leader of the Russia-backed Libyan National Army, which has been waging a months-long offensive to take the capital.
так що війна йде скрізь, і Україна не останній гравець, так що Кучерявий рано списав неньку на звалище історії
В Ливии это уже далеко не первый случай - и что?. Я отвечу чужими словами:
Тарас Чорновил подчеркнул на своей странице в «Фейсбук», что руководство Госбюро расследований отказалась принимать обращения от семей Героев Небесной Сотни.
Более того политолог обратил внимание, что в здание ГБР не пропустили ни родственников, ни депутатов от «Европейской солидарности», хотя Конституция Украины гарантирует народным избранникам беспрепятственный доступ к любому госслужащему, за исключением президента.
Кроме того, народные депутаты имеют законное право заходить на территорию любых объектов, в том числе, режимных и секретных. Однако в случае с ГБР эта норма законодательства была нарушена. Обращение родственников Героев Небесной Сотни не смог передать руководству Госбюро расследований и Петр Порошенко, прибывший в ГБР на так называемый допрос. Не смог по банальной причине - все руководство разбежалось.
Чорновил с горькой иронией отметил, что украинцев теперь можно поздравить - они оказались в Российской Федерации. Можно ожидать, что уже завтра начнут арестовывать участников Майдана. Такой сценарий вполне реалистичный, ведь тупорылое население привело к власти путинских холуев. Так что все идет по плану.
На этом форуме с лёгкостью можно увидеть приоритеты многих.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Тарасик нафантасмагорил в своей речи кучу вещей. Если ты народный депутат, то это не дает тебе право с ноги открывать двери в режимные объекты. Запишись на прием с просьбой передать заявление, как культурный человек.
Кстати Тарасик еще один пример человека-оборотня, как он бедняга попу рвал за Януковича, не каждый бы так смог вдохновенно рвать попу, и тут вдруг стал ультрарадикалом )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Сегодня пришлось слышать "стоны" углекопов: - Те, голодные без З/П, с долгами ещё за 15год - сладкие уху Зе напоминания: Как они в "своих катакомбах" делят Землю Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
1)Гончарук сейчас нужен Украине – Зеленский От пишешь, что вся это ботва с Гончаруком не более, чем очередная сериала Слуги Народа. Не верят. Даже потом матерятся, когда до них доходит. Но потом больше начинают матерится, ведь в ТГ сказали же. Да Бог с ними с убогими.
Faceless написав:.... Это к вопросу, является ли УПЦ МП агентом роспропаганды.
Не знаю, является ли позиция конкретного священника позицией церкви, не знаю так же, есть ли подходящая статья УК (думаю, можно найти и наказать), но уе... есть везде.
Речь о том, что это далеко не единичный случай, а позиция самой УПЦ МП.
Не буду спорить,не знаю. Но не слышал о такой официальной позиции УПЦ МП. Но если бы наказали по статье УК одного-другого-третьего священника, такого бы не было. Роль государства именно в этом - защищать граждан. А СМИ могли бы шире освещать такие случаи. Глядишь, люди сами бы отказались от таких попов и перешли в КП.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Но если бы наказали по статье УК одного-другого-третьего священника,
А за що їх наказувати? У нас свобода віросповідання....а значить і свобода віровідпущення. Не захотів батюшка російської церкви помолитись за українського воїна - ну і що? яка конкретна стаття допоможе?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69