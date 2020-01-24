Додано: Суб 25 січ, 2020 19:18

Kudrjavuy



Тарасик нафантасмагорил в своей речи кучу вещей.

Если ты народный депутат, то это не дает тебе право с ноги открывать двери в режимные объекты. Запишись на прием с просьбой передать заявление, как культурный человек.



Кстати Тарасик еще один пример человека-оборотня, как он бедняга попу рвал за Януковича, не каждый бы так смог вдохновенно рвать попу, и тут вдруг стал ультрарадикалом )))

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.