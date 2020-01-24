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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 січ, 2020 19:31
andrijk777 написав: flyman написав: andrijk777 написав:flyman
Вумний дуже.
Так чого ж Україна не стала другою Хранцією?
якщо коротко:
тому що там зразу попрощалися із руським міром, колишніми комуняками та гебістами,
а в нас, напр., люстрований керує АП
Сказав те саме що і я. То навіщо мої пости коментуєш, ніби не згідний зі мною.
Якийсь кумедний хлоп.
від холопа чую
2га Франція по економічному потенціалу,
а те що на момент розпаду СРСР в України не було історичного досвіду власної держави (відповідно свідомості у "еліт", які вийшли із грязі в князі), а от Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехословатчина, і решта країн вже мали хоча б у міжвоєнний період. І совок та русня та комуністичне рабство там не вкорінилося як у Україні (за винятком западенщини, але якби була би федералізація неньки, то хз., щоб з неї залишилося, може Західна Україна була би в ЄС, а решта корчилася би під Рашею).
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 25 січ, 2020 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:31
YKK написав: ЛАД написав:
Но если бы наказали по статье УК одного-другого-третьего священника, такого бы не было.
А может ТАКОГО и не было? Откуда эта информация? Учитывая происхождение сайтов, на которых она была размещена, все может быть ровно наоборот.
Стандартний прийомчикнас там нету....
.
а якщо і є-то це не ми....
а потім - какіє ваші доказательства
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:32
flyman написав: YKK написав: lapay написав:
ОРДЛО - окупована теріторія, це визнала Рада.
рада может признать и жизнь на Марсе, это же не значит, что так есть на самом деле.
#ихтамнет
Примерно так сказал Андрей Билецкий в интервью журналисту Шария.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:33
budivelnik Шизофрения к сожалению не лечится
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:33
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Не знаю, является ли позиция конкретного священника позицией церкви, не знаю так же, есть ли подходящая статья УК (думаю, можно найти и наказать), но уе... есть везде.
Речь о том, что это далеко не единичный случай, а позиция самой УПЦ МП.
Не буду спорить,не знаю.
Но не слышал о такой официальной позиции
УПЦ МП.
Но если бы наказали по статье УК одного-другого-третьего священника, такого бы не было. Роль государства именно в этом - защищать граждан.
А СМИ могли бы шире освещать такие случаи. Глядишь, люди сами бы отказались от таких попов и перешли в КП.
Все церковники - это секты, закрытый клуб, не нравится одна секта, иди в другую, не нравится другая иди в третью, не нравится вообще секты будь атеистом.
У нас выбор сект фантастически богат от хлыстунов-пятидесятников, старообрядцев и баптистов до УПЦ МП, ПЦУ, УПЦ КП.
На прошлой неделе зашел в церковь Адвентистов седьмого дня, полюбопытствовал, точнее молельный дом вроде называется, по богатому сделано, евроремонт, садовник работает перед церковью, хорошие зеленые клумбы, явно видна денежная допомога зарубежных спонсоров. Отпоют любого, людей практически нет, традиционно дарят хорошо отпечатанные Библии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:34
andrijk777 написав:
А для держави "стартові умови" це в першу чергу - управління державою. І саме в цьому питанні Україна програвали Польщі в рази, тому що в Польщі зразу прийшли до влади націоналісти, а ми ще 12 років комуністів вибирали.
В какой успешной стране мира при власти националисты?
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:36
andrijk777 написав:
"українська влада проводила антиукраїнську політику". ТАК НАРОД ЦЮ ВЛАДУ І ОБИРАВ!
Видимо народ заслуживает ту власть, которую имеет.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:38
freeze написав: flyman написав: freeze написав:
Богдан то каким боком к коммунякам, гебистам и русскому миру ? В отличие от Порошенко, Фарион, Турчинова и многих других даже комсомольцем и пионером никогда не был.
в доску свой парєнь, як ВФЯ, тільки той "двічі не судимий", а це "ніразу не люстрований"
Параметры люстрации выбирали конкретные люди, специально подобрали так, чтобы министр в кабмине Януковича под фамилией Порошенко чуть-чуть не попал под люстрацию. Богдан попал, хотя шел на выборы 2014 года от Блока Порошенко.
Только каким боком Порошенко или Богдан всё-таки к русскому миру или гебистам относятся ?
а що Порошенко не з то ї ж когорти "иліт"? ти не ший мені тут порохоботство.
моя думка така, що По бачив, що з ОРДЛО не туди ні сюди,
і ЮВТ і всі більш-менш розумні політики.
Ти думаєш Юли би не відсудила результати першого туру.
Але нащо їй, тому влада попалася політично короткозорому юмористу і його команді скоморохів, так як особливо ніхто і не хотів її брати (владу), розуміючи, що прийдеться витягувати і економіку і воєнний конфлікт з Рашею і нести за це відповідальність.
А так знайшовся цап - відбувайло.
Ось і вся "теорія всесвітньої змови"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:41
freeze написав:Kudrjavuy
Тарасик нафантасмагорил в своей речи кучу вещей.
Если ты народный депутат, то это не дает тебе право с ноги открывать двери в режимные объекты. Запишись на прием с просьбой передать заявление, как культурный человек.
Кстати Тарасик еще один пример человека-оборотня, как он бедняга попу рвал за Януковича, не каждый бы так смог вдохновенно рвать попу, и тут вдруг стал ультрарадикалом )))
Тарасік бігав під прапорами ВФЯ, так що чи я би корова мукала, не думаю, що йому можна довіряти після цього. Кудрявий, шукай більш переконливого політика (кашель Лаврова)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:42
freeze
freeze написав: pesikot написав: freeze написав:
Фото Богдана с пионэрским галстуком можно в студию, а то ты тупорылый уже зае... своим хамством, рагуль малокультурный.
Не бухай, убогий
Тупой, ты бы заткнулся. Как раздражают это пациенты с низким IQ.
, тебе завтра будет стыдно.
А я получу повод, тебя хренососить по своему желанию.
Подумай, хрен ты старый, стоит оно того ?
Ты проголосовал за Зеленского и не получил того, о чём верил.
Я тебя предупреждал, писал, аргументировал, но ты на это ложил свой прибор и прибор Иванисова.
Но теперь ты не обвиняешь себя, за свой выбор, ты обвиняешь меня за то, что я тебе напоминаю за твой выбор
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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