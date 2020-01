Додано: Суб 25 січ, 2020 19:46

budivelnik написав: ЛАД написав: Но если бы наказали по статье УК одного-другого-третьего священника, Но если бы наказали по статье УК одного-другого-третьего священника, А за що їх наказувати?

У нас свобода віросповідання....а значить і свобода віровідпущення.

Не захотів батюшка російської церкви помолитись за українського воїна - ну і що? яка конкретна стаття допоможе? А за що їх наказувати?У нас свобода віросповідання....а значить і свобода віровідпущення.Не захотів батюшка російської церкви помолитись за українського воїна - ну і що? яка конкретна стаття допоможе?

та потім стільки смороду буде в ЗМІ: "нацисти, наших мочать, ксенофоби, укропобендоровці, антисеміти, антихрести, і розп"яті мальчіки ...."

і ЛАД, фріз, зрадіо день і ніч будуть волати про ужасні наслідки томаса і армовіра з Майданом. та потім стільки смороду буде в ЗМІ: "нацисти, наших мочать, ксенофоби, укропобендоровці, антисеміти, антихрести, і розп"яті мальчіки ...."і ЛАД, фріз, зрадіо день і ніч будуть волати про ужасні наслідки томаса і армовіра з Майданом.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/