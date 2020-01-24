Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
YKK написав:А может ТАКОГО и не было? Откуда эта информация? Учитывая происхождение сайтов, на которых она была размещена, все может быть ровно наоборот.
Стандартний прийомчик нас там нету..... а якщо і є-то це не ми.... а потім - какіє ваші доказательства
budivelnik Шизофрения к сожалению не лечится
мені вас шкода... Може тому ви й ваші сусіди і махали трьохколйоровими ганчірками? Це ж яким треба бути шизанутим,щоб боротись з бандерівцями за 1200 км від місць проживання останніх з допомогою артилерійських залпів з росії по своєму житлу....
Так що підлікуйтесь,потім перевірте (критерій перевірки -вигнали чи ні їхтамнєтів з своєї території) а тоді вже й поговоримо.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 25 січ, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ЛАД написав:О Никите Сергеевиче я даже не упоминал. Лёня, о кот. я писал, это всё же Брежнев.
Я знаходжусь в українськомовному середовищі, а ви говорите російським сленгом - "Лёня".
В каком бы середовищі Вы не находились, но Лёня это никак не Никита Сергеевич Хрущёв. И сленг тут не при чём. Элементарная неграмотность.
ЛАД написав:Не будете ли Вы столь любезны, чтобы указать, чем же эти "умови" "були в рази кращі"? Или это так, лишь бы сказать? В пользу Украины со своей стороны могу предложить аргумент - наличие грамотного и квалифицированного населения. Во всяком случае перед Китаем у нас в этом было преимущество.
Наведу для вас шокуючий аргумент: "наличие грамотного и квалифицированного населения было нашим недостатоком, во всяком случае перед Китаем" Тут довго писати і пояснювати. Тому наведу примітивний приклад: маємо доярку яка знає 10 іноземних мов і просту доярку. Як ви думаєте кого візьмуть на роботу(дояркою) швидше?
Если Для Украины предлагать только роль доярки (тракториста, и вообще с/х рабочего), то вопросов нет. Так и происходит. Если создавать промпредприятия, то квалификация работников и вообще привычка к промпроизводству - в пользу Украины.
А взагалі порівнювати Україну і Китай дещо некоректно.
Почему?
Моя логіка така: жодна з пострадянських республік не добилася якихось значних успіхів за 30 років, а той час як багато держав "радянського блоку" (Польща, Чехія, Угорщина, Китай і інші) добились значних успіхів. Чому??? Моя логіка така: тому що в них були кращі стартові умови. Хоч можливо у вас є краще пояснення - прошу.
Ещё раз - в чём "кращі стартові умови"? Подробным анализом истории заниматься не хочу и не буду. Первое, что приходит в голову - промышленность (и вообще нархоз) Союза была увязана между республиками значительно сильнее. И развал Союза сказался на нархоз республик гораздо болезненнее, чем на странах соцлагеря.
ЛАД написав:Вы ещё и читать не умеете? Где в заголовке статьи Вы увидели утверждение, с которым "принципово не згоднi"
Так, не вмію читати. Заголовок по першому вашому посиланні: "Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины"
[/quote] Подтверждаете неумение читать? Заголовок прочитали, а хотя бы глянуть статью уже слишком сложно? Тоже "середовище" сказывается? Даже по тем коротким цитатам, кот. я привёл, можно было что-то понять.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Но если бы наказали по статье УК одного-другого-третьего священника,
А за що їх наказувати? У нас свобода віросповідання....а значить і свобода віровідпущення. Не захотів батюшка російської церкви помолитись за українського воїна - ну і що? яка конкретна стаття допоможе?
та потім стільки смороду буде в ЗМІ: "нацисти, наших мочать, ксенофоби, укропобендоровці, антисеміти, антихрести, і розп"яті мальчіки ...." і ЛАД, фріз, зрадіо день і ніч будуть волати про ужасні наслідки томаса і армовіра з Майданом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze, ваш "юрист №3" не мог не быть пионэром. Тогда всех принимали
Вас попросили здесь писать, то пишите хотя бы правду. А то тупизной от вас воняет за километр
"Врёте, как дышите". А Вы хоть знаете, в каком возрасте принимали в комсомол и в пионеры? Или думаете, что сразу при рождении записывали? И декоммунизировать и люстрировать всех, кто был хотя бы октябрёнком?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Kudrjavuy написав:В Ливии это уже далеко не первый случай - и что?.
А то, что вместе с ней, занявшейся неженским делом и засветившейся со своими фирмами в отчете ООН по незаконной торговле оружием, погибли 175 ни в чем невиновных людей, среди которых было много тех, чьи жизни только начались, в частности, студенты и даже малыши: https://edition.cnn.com/2020/01/24/euro ... index.html
Kudrjavuy написав:В Ливии это уже далеко не первый случай - и что?.
А то, что вместе с ней, занявшейся неженским делом и засветившейся со своими фирмами в отчете ООН по незаконной торговле оружием, погибли 175 ни в чем невиновных людей, среди которых было много тех, чьи жизни только начались, в частности, студенты и даже малыши: https://edition.cnn.com/2020/01/24/euro ... index.html
так що, Путіна знову справаціровалі? то Майдан його праваціровал, то Закон про мову, то пасажири одного, то другого, авіалайнера, от всі виноваті, бо його правацірують. А він, бєдняга, ведеться на провокації, а потім страдає бідна Раша від санкцій, справацірованих бендоровцами-нацистами, які в криївках тільки і думають, чим би ще його справаціаровать і підставить.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:А кто за кого голосовал дело третье. Многие умные люди голосовали по своим мотивам и за Порошенко, то как они голосовали мне безразлично )))
Чё, замполит, включил тему "какая разница" ?
Взрослый человек ответственен за свой выбор, но не в случае с тобой. Твой выбор тебе не понравился, но ты опять обвиняешь "порохоботов"
Признай, что "порохоботы" были правы насчёт Бубоочки Будь взрослым.
Что признать, я уже здесь сто раз написал, что лучше бы выбрали Порошенко. Но беда, что он оказался таким глупым и бездарно просрал свою предвыборную компанию под идеологическими скрепами. Тупее предвыборной компании, чем у Порошенко я не видел, всё сделано специально, чтобы проиграть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.