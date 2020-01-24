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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5321532253235324>
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:43

  YKK написав:
  budivelnik написав:
  YKK написав:А может ТАКОГО и не было? Откуда эта информация? Учитывая происхождение сайтов, на которых она была размещена, все может быть ровно наоборот.
Стандартний прийомчик
нас там нету.....
а якщо і є-то це не ми....
а потім - какіє ваші доказательства
budivelnik Шизофрения к сожалению не лечится
мені вас шкода...
Може тому ви й ваші сусіди і махали трьохколйоровими ганчірками?
Це ж яким треба бути шизанутим,щоб боротись з бандерівцями за 1200 км від місць проживання останніх з допомогою артилерійських залпів з росії по своєму житлу....

Так що підлікуйтесь,потім перевірте (критерій перевірки -вигнали чи ні їхтамнєтів з своєї території) а тоді вже й поговоримо.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 25 січ, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:44

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:О Никите Сергеевиче я даже не упоминал. Лёня, о кот. я писал, это всё же Брежнев.
Я знаходжусь в українськомовному середовищі, а ви говорите російським сленгом - "Лёня".

В каком бы середовищі Вы не находились, но Лёня это никак не Никита Сергеевич Хрущёв. И сленг тут не при чём. Элементарная неграмотность.

  ЛАД написав:Не будете ли Вы столь любезны, чтобы указать, чем же эти "умови" "були в рази кращі"? Или это так, лишь бы сказать?
В пользу Украины со своей стороны могу предложить аргумент - наличие грамотного и квалифицированного населения. Во всяком случае перед Китаем у нас в этом было преимущество.

Наведу для вас шокуючий аргумент: "наличие грамотного и квалифицированного населения было нашим недостатоком, во всяком случае перед Китаем" :D
Тут довго писати і пояснювати. Тому наведу примітивний приклад: маємо доярку яка знає 10 іноземних мов і просту доярку. Як ви думаєте кого візьмуть на роботу(дояркою) швидше?

Если Для Украины предлагать только роль доярки (тракториста, и вообще с/х рабочего), то вопросов нет. Так и происходит.
Если создавать промпредприятия, то квалификация работников и вообще привычка к промпроизводству - в пользу Украины.

А взагалі порівнювати Україну і Китай дещо некоректно.

Почему?

Моя логіка така: жодна з пострадянських республік не добилася якихось значних успіхів за 30 років, а той час як багато держав "радянського блоку" (Польща, Чехія, Угорщина, Китай і інші) добились значних успіхів. Чому??? Моя логіка така: тому що в них були кращі стартові умови.
Хоч можливо у вас є краще пояснення - прошу.

Ещё раз - в чём "кращі стартові умови"?
Подробным анализом истории заниматься не хочу и не буду.
Первое, что приходит в голову - промышленность (и вообще нархоз) Союза была увязана между республиками значительно сильнее. И развал Союза сказался на нархоз республик гораздо болезненнее, чем на странах соцлагеря.

  ЛАД написав:Вы ещё и читать не умеете?
Где в заголовке статьи Вы увидели утверждение, с которым "принципово не згоднi"

Так, не вмію читати.
Заголовок по першому вашому посиланні: "Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины"
[/quote]
Подтверждаете неумение читать? :)
Заголовок прочитали, а хотя бы глянуть статью уже слишком сложно?
Тоже "середовище" сказывается?
Даже по тем коротким цитатам, кот. я привёл, можно было что-то понять.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:46

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но если бы наказали по статье УК одного-другого-третьего священника,
А за що їх наказувати?
У нас свобода віросповідання....а значить і свобода віровідпущення.
Не захотів батюшка російської церкви помолитись за українського воїна - ну і що? яка конкретна стаття допоможе?

та потім стільки смороду буде в ЗМІ: "нацисти, наших мочать, ксенофоби, укропобендоровці, антисеміти, антихрести, і розп"яті мальчіки ...."
і ЛАД, фріз, зрадіо день і ніч будуть волати про ужасні наслідки томаса і армовіра з Майданом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:46

  pesikot написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:
Тупой, ты бы заткнулся. Как раздражают это пациенты с низким IQ. :cry:

freeze, тебе завтра будет стыдно.
А я получу повод, тебя хренососить по своему желанию.
Подумай, хрен ты старый, стоит оно того ?

Ты проголосовал за Зеленского и не получил того, о чём верил.
Я тебя предупреждал, писал, аргументировал, но ты на это ложил свой прибор и прибор Иванисова.

Но теперь ты не обвиняешь себя, за свой выбор, ты обвиняешь меня за то, что я тебе напоминаю за твой выбор


Я просто обвиняю тебя, что ты тупой как баобаб, хренососить он будет в подворотне чвакая )))

А кто за кого голосовал дело третье. Многие умные люди голосовали по своим мотивам и за Порошенко, то как они голосовали мне безразлично )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:55

  pesikot написав:
  freeze написав:
Богдан то каким боком к коммунякам, гебистам и русскому миру ? В отличие от Порошенко, Фарион, Турчинова и многих других даже комсомольцем и пионером никогда не был.

Врёте, как дышите
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Дата рождения
3 декабря 1976

freeze, ваш "юрист №3" не мог не быть пионэром. Тогда всех принимали

Вас попросили здесь писать, то пишите хотя бы правду.
А то тупизной от вас воняет за километр

"Врёте, как дышите". :)
А Вы хоть знаете, в каком возрасте принимали в комсомол и в пионеры?
Или думаете, что сразу при рождении записывали?
И декоммунизировать и люстрировать всех, кто был хотя бы октябрёнком?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:58

  freeze написав:А кто за кого голосовал дело третье. Многие умные люди голосовали по своим мотивам и за Порошенко, то как они голосовали мне безразлично )))

Чё, замполит, включил тему "какая разница" ?

Взрослый человек ответственен за свой выбор, но не в случае с тобой.
Твой выбор тебе не понравился, но ты опять обвиняешь "порохоботов"

Признай, что "порохоботы" были правы насчёт Бубоочки :)
Будь взрослым.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:58

  Kudrjavuy написав:В Ливии это уже далеко не первый случай - и что?.

А то, что вместе с ней, занявшейся неженским делом и засветившейся со своими фирмами в отчете ООН по незаконной торговле оружием, погибли 175 ни в чем невиновных людей, среди которых было много тех, чьи жизни только начались, в частности, студенты и даже малыши:
https://edition.cnn.com/2020/01/24/euro ... index.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:58

ЛАД Ну пионером он точно должен был быть.
YKK
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:59

  Igneus написав:
  Kudrjavuy написав:В Ливии это уже далеко не первый случай - и что?.

А то, что вместе с ней, занявшейся неженским делом и засветившейся со своими фирмами в отчете ООН по незаконной торговле оружием, погибли 175 ни в чем невиновных людей, среди которых было много тех, чьи жизни только начались, в частности, студенты и даже малыши:
https://edition.cnn.com/2020/01/24/euro ... index.html

так що, Путіна знову справаціровалі?
то Майдан його праваціровал, то Закон про мову, то пасажири одного, то другого, авіалайнера, от всі виноваті, бо його правацірують. А він, бєдняга, ведеться на провокації, а потім страдає бідна Раша від санкцій, справацірованих бендоровцами-нацистами, які в криївках тільки і думають, чим би ще його справаціаровать і підставить.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 20:06

  pesikot написав:
  freeze написав:А кто за кого голосовал дело третье. Многие умные люди голосовали по своим мотивам и за Порошенко, то как они голосовали мне безразлично )))

Чё, замполит, включил тему "какая разница" ?

Взрослый человек ответственен за свой выбор, но не в случае с тобой.
Твой выбор тебе не понравился, но ты опять обвиняешь "порохоботов"

Признай, что "порохоботы" были правы насчёт Бубоочки :)
Будь взрослым.



Что признать, я уже здесь сто раз написал, что лучше бы выбрали Порошенко.
Но беда, что он оказался таким глупым и бездарно просрал свою предвыборную компанию под идеологическими скрепами. Тупее предвыборной компании, чем у Порошенко я не видел, всё сделано специально, чтобы проиграть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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