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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 січ, 2020 20:06
pesikot написав: freeze написав:
А кто за кого голосовал дело третье. Многие умные люди голосовали по своим мотивам и за Порошенко, то как они голосовали мне безразлично )))
Чё, замполит, включил тему "какая разница" ?
Взрослый человек ответственен за свой выбор, но не в случае с тобой.
Твой выбор тебе не понравился, но ты опять обвиняешь "порохоботов"
Признай, что "порохоботы" были правы насчёт Бубоочки
Будь взрослым.
Что признать, я уже здесь сто раз написал, что лучше бы выбрали Порошенко.
Но беда, что он оказался таким глупым и бездарно просрал свою предвыборную компанию под идеологическими скрепами. Тупее предвыборной компании, чем у Порошенко я не видел, всё сделано специально, чтобы проиграть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 20:08
freeze написав: pesikot написав: freeze написав:
А кто за кого голосовал дело третье. Многие умные люди голосовали по своим мотивам и за Порошенко, то как они голосовали мне безразлично )))
Чё, замполит, включил тему "какая разница" ?
Взрослый человек ответственен за свой выбор, но не в случае с тобой.
Твой выбор тебе не понравился, но ты опять обвиняешь "порохоботов"
Признай, что "порохоботы" были правы насчёт Бубоочки
Будь взрослым.
Что признать, я уже здесь сто раз написал, что лучше бы выбрали Порошенко.
Но защищаешь ты Бубочку, вот ведь какой нюанс
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 25 січ, 2020 20:09
pesikot написав:
Но защищаешь ты Бубочку, вот ведь какой нюанс
Где я защищаю Бубочку ? Я за Слугу на парламентских не голосовал, и сейчас на местных поработаю против кулинара, кандидата в Одессе от Слуги народа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 20:14
budivelnik написав: ЛАД написав:
Но если бы наказали по статье УК одного-другого-третьего священника,
А за що їх наказувати?
У нас свобода віросповідання....а значить і свобода віровідпущення.
Не захотів батюшка російської церкви помолитись за українського воїна - ну і що? яка конкретна стаття допоможе?
Смотря чем объяснил отказ.
Не знаю церковные порядки - отказ он как-то обосновать должен?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 20:28
flyman написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Но если бы наказали по статье УК одного-другого-третьего священника,
А за що їх наказувати?
У нас свобода віросповідання....а значить і свобода віровідпущення.
Не захотів батюшка російської церкви помолитись за українського воїна - ну і що? яка конкретна стаття допоможе?
та потім стільки смороду буде в ЗМІ: "нацисти, наших мочать, ксенофоби, укропобендоровці, антисеміти, антихрести, і розп"яті мальчіки ...."
і ЛАД, фріз, зрадіо день і ніч будуть волати про ужасні наслідки томаса і армовіра з Майданом.
Не вижу связи обоснованного
наказания за антигосударственное поведение (если это действительно было, а не фейк типа "распятого мальчика") и томосом и прочим "армовиром".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 20:30
YKK написав:ЛАД
Ну пионером он точно должен был быть.
Вполне возможно, но уже не обязательно.
Но комсомольцем уже вряд ли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 20:33
ЛАД написав: YKK написав:ЛАД
Ну пионером он точно должен был быть.
Вполне возможно, но уже не обязательно.
Но комсомольцем уже вряд ли.
Комсомольцем, да. Скорее всего уже не успел
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Додано: Суб 25 січ, 2020 20:34
ЛАД написав:
Смотря чем объяснил отказ.
Не знаю церковные порядки - отказ он как-то обосновать должен?
Надо вообще проверить достоверность всей цепочки информации, что она вызывает сомнения.
Если эта мама и ее сын были прихожанами УПЦ, то нет ни одного основания Попу в чём-то отказывать. Более того обратись эта мама не к Зеленскому, выглядит странновато пробилась лично к президенту, как будто он господь Бог, а не к вышестоящему иерарху, сейчас можно даже через сайт УПЦ сделать по обратной связи.
Там бы этого Попа вздрючили по полной программе, если это правда, во первых, это нарушение канонов, во вторых скандалы никому не нужны.
А так похоже на специально созданную ситуацию с целью информационного вброса.
Востаннє редагувалось freeze
в Суб 25 січ, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 20:34
freeze написав:
........
lapay написав:
Взагалі-то, видно, як він постарів і сильно сдав.
Вообще товарищу уже 68-й год, вряд ли он постарел из-за Украины. Но пока выглядит моложе 68-и, возможно из-за пластики.
Возможно, из-за фотошопа.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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