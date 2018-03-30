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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5321532253235324
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 20:37

  Igneus написав:
  Kudrjavuy написав:В Ливии это уже далеко не первый случай - и что?.

А то, что вместе с ней, занявшейся неженским делом и засветившейся со своими фирмами в отчете ООН по незаконной торговле оружием, погибли 175 ни в чем невиновных людей, среди которых было много тех, чьи жизни только начались, в частности, студенты и даже малыши:
https://edition.cnn.com/2020/01/24/euro ... index.html

Уже второе за сегодня сообщение на эту тему.
Возьмётесь утверждать, что из-за (ради) неё сбили самолёт?

flyman
Готовы утверждать, что самолёт сбили не Стражи исламской революции, а русские?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 20:39

  freeze написав:
  ЛАД написав:Смотря чем объяснил отказ.
Не знаю церковные порядки - отказ он как-то обосновать должен?
Надо вообще проверить достоверность всей цепочки информации, что она вызывает сомнения.
Зверніть увагу
Явно проордловський укк з одеським фрізом і харківським Ладом( всі з територій на яких планувалась новоросія) -розігрують одну і ту ж пісеньку
А може цього і не було...
Яка повністю переплітається з промоскальскими темниками по всім питанням
наприклад Крим - нас там не було
-були але не кадрові-
були і кадрові.які захищали...

Чи потрібно людям, які мають хоч якісь зачатки логіки - пояснювати на чий млин ці троє льють воду?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 20:53

  Вкладчик1234 написав:Украина традиционно "макает клювик" в разных военных конфликтах ("Кольчуги" забыли?)
Даже не Украина, а частные лица из Украины.
Когда уже закончится советское наследие? Сколько можно снабжать племена людоедов оружием?


Одна из двух погибших, за исключением экипажа, граждан Украины на лайнере в Тегеране, подозревалась в незаконных поставках оружия в Ливию в обход санкций. Её фирме принадлежал самолёт, который подбили в аэропорту Триполи хафтаровцы. Начали расследовать документы самолёта, муть мутная, вес не совпадает, спецификация не соответствует заявленному весу. Вопрос, что такой человек делал в Тегеране ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 20:54

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Уже второе за сегодня сообщение на эту тему.
Возьмётесь утверждать, что из-за (ради) неё сбили самолёт?

  freeze написав:Одна из двух погибших, за исключением экипажа, граждан Украины на лайнере в Тегеране, подозревалась в незаконных поставках оружия в Ливию в обход санкций. Её фирме принадлежал самолёт, который подбили в аэропорту Триполи хафтаровцы. Начали расследовать документы самолёта, муть мутная, вес не совпадает, спецификация не соответствует заявленному весу. Вопрос, что такой человек делал в Тегеране ?

http://reyestr.court.gov.ua/Review/84376883

"... укладений договір № 1403-18/1 купівлі-продажу авіаційного двигуна Д-30КП (серійний № 0304404601821). За умовами договору зазначений двигун призначений для установки на повітряне судно типу Ил-76ТД (бортовий номер UR-COZ), яке знаходиться в державному реєстрі державних повітряних суден України.
Відповідно до реєстраційного посвідчення повітряного судна (№ РП 4384 від 04.11.2016), літак Ил-76ТД, бортовий номер UR- COZ , належить шотландській компанії «VOLARIS BUSINESS LP» (фактичний власник - громадянка України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур** м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) та до липня 2018 року перебував в оренді у ТОВ "АЛЬФА ЕЙР" (м. Київ, код ЄДРПОУ 39262644)...
За даними, отриманими від Державної служби експортного контролю України, авіаційний двигун Д -30КП є товаром військового призначення...
17.03.2018р. авіаційний двигун Д-30КП (серійний № 0304404601821) був вивезений за межі України літаком Ил-76ТД, бортовий номер UR-COZ, що здійснював рейс AAG131.
30.03.2018р., після тривалої стоянки в аеропорту м. Тегеран літак повернувся в аеропорт «Бориспіль» без вантажу.".
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:08

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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:17

  budivelnik написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Смотря чем объяснил отказ.
Не знаю церковные порядки - отказ он как-то обосновать должен?
Надо вообще проверить достоверность всей цепочки информации, что она вызывает сомнения.
Зверніть увагу
Явно проордловський укк з одеським фрізом і харківським Ладом( всі з територій на яких планувалась новоросія) -розігрують одну і ту ж пісеньку
А може цього і не було...
Яка повністю переплітається з промоскальскими темниками по всім питанням
наприклад Крим - нас там не було
-були але не кадрові-
були і кадрові.які захищали...

Чи потрібно людям, які мають хоч якісь зачатки логіки - пояснювати на чий млин ці троє льють воду?

Не надоело заниматься поиском врагов в собственной кровати?
Или Вы априори считаете, что фейки могут быть только с "той" стороны?
У нас нет ни одной журнашлюхи?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:34

Igneus
Я не высказывал сомнения в том, что данная гражданка Украины может быть причастна к незаконной торговле оружием.
Я высказал сомнение в том, что Иран сбил самолёт из-за (ради) неё.

Вкладчик1234
Незаконная торговля оружием в серьёзных носит международный характер и приносит приличную прибыль. Недаром там фигурирует шотландская компания.
Если люди занимаются торговлей наркотой, чем хуже оружие?
Чем украинцы отличаются от других.
Пока есть международная торговля оружием, будет и нелегальная (противозаконная).
Так же как были свинарчуковские поставки из РФ в Украину (практически уверен, что есть и сейчас).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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