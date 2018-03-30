Додано: Суб 25 січ, 2020 21:47

ЛАД написав: budivelnik написав: Зверніть увагу

Явно проордловський укк з одеським фрізом і харківським Ладом( всі з територій на яких планувалась новоросія) -розігрують одну і ту ж пісеньку

А може цього і не було...

Яка повністю переплітається з промоскальскими темниками по всім питанням

наприклад Крим - нас там не було

-були але не кадрові-

були і кадрові.які захищали...



Чи потрібно людям, які мають хоч якісь зачатки логіки - пояснювати на чий млин ці троє льють воду? Зверніть увагуЯвно проордловський укк з одеським фрізом і харківським Ладом( всі з територій на яких планувалась новоросія) -розігрують одну і ту ж пісенькуЯка повністю переплітається з промоскальскими темниками по всім питаннямнаприклад Крим -Чи потрібно людям, які мають хоч якісь зачатки логіки - пояснювати на чий млин ці троє льють воду? Не надоело заниматься поиском врагов в собственной кровати?

Или Вы априори считаете, что фейки могут быть только с "той" стороны?

У нас нет ни одной журнашлюхи? Не надоело заниматься поиском врагов в собственной кровати?Или Вы априори считаете, что фейки могут быть только с "той" стороны?У нас нет ни одной журнашлюхи?

На злодії і шапка горить?1 Зверніть увагу(уважно прочитайте і проаналізуйте моє попереднє повідомлення)а - Ви не знайдете в ньому прямого звинувачення в тому що Ви ворогб - Ви знайдете в ньому тільки пропозицію до всіх ( і до Вас в тому числі)-спробувати логічно проаналізувати і самостійно прийти до висновку-кому вигідна така Ваша поведінка2 Як не прискорбно це звучить - але люди на території яку пуйло сформулював як новоросія - інфіковані штамами проросійської пропоганди і несуть заразу навіть самі цього не підозрюючи3 Як на мене є кілька варіантів поведінкиа - проплачений -той завжди буде будувати свої повідомлення таким чином,щоб отруїти максимум - йомуж не за красиві очі гроші платятьб - корисний ідіот - його отруїли ,але він цього не визнає (швидше за все Ви і ще з пяток тут присутніх - входять в цю категорію) - а не визнаючи труїть всіх навколов - віруючий патріот - для нього все що повязано з московією - це червона ганчірка на бика(чим чудово користуються категорія описана в п а)г - розумний патріот - цьому вистарчає клепки не підтримувати версії, які тим чи іншим боком можуть зашкодити Україні...навіть у випадках коли він бачить існування версій.