Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:В Ливии это уже далеко не первый случай - и что?.
А то, что вместе с ней, занявшейся неженским делом и засветившейся со своими фирмами в отчете ООН по незаконной торговле оружием, погибли 175 ни в чем невиновных людей, среди которых было много тех, чьи жизни только начались, в частности, студенты и даже малыши: https://edition.cnn.com/2020/01/24/euro ... index.html
Уже второе за сегодня сообщение на эту тему. Возьмётесь утверждать, что из-за (ради) неё сбили самолёт?
flyman Готовы утверждать, что самолёт сбили не Стражи исламской революции, а русские?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Смотря чем объяснил отказ. Не знаю церковные порядки - отказ он как-то обосновать должен?
Надо вообще проверить достоверность всей цепочки информации, что она вызывает сомнения.
Зверніть увагу Явно проордловський укк з одеським фрізом і харківським Ладом( всі з територій на яких планувалась новоросія) -розігрують одну і ту ж пісеньку А може цього і не було... Яка повністю переплітається з промоскальскими темниками по всім питанням наприклад Крим - нас там не було -були але не кадрові- були і кадрові.які захищали...
Чи потрібно людям, які мають хоч якісь зачатки логіки - пояснювати на чий млин ці троє льють воду?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Вкладчик1234 написав:Украина традиционно "макает клювик" в разных военных конфликтах ("Кольчуги" забыли?) Даже не Украина, а частные лица из Украины. Когда уже закончится советское наследие? Сколько можно снабжать племена людоедов оружием?
Одна из двух погибших, за исключением экипажа, граждан Украины на лайнере в Тегеране, подозревалась в незаконных поставках оружия в Ливию в обход санкций. Её фирме принадлежал самолёт, который подбили в аэропорту Триполи хафтаровцы. Начали расследовать документы самолёта, муть мутная, вес не совпадает, спецификация не соответствует заявленному весу. Вопрос, что такой человек делал в Тегеране ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Уже второе за сегодня сообщение на эту тему. Возьмётесь утверждать, что из-за (ради) неё сбили самолёт?
freeze написав:Одна из двух погибших, за исключением экипажа, граждан Украины на лайнере в Тегеране, подозревалась в незаконных поставках оружия в Ливию в обход санкций. Её фирме принадлежал самолёт, который подбили в аэропорту Триполи хафтаровцы. Начали расследовать документы самолёта, муть мутная, вес не совпадает, спецификация не соответствует заявленному весу. Вопрос, что такой человек делал в Тегеране ?
"... укладений договір № 1403-18/1 купівлі-продажу авіаційного двигуна Д-30КП (серійний № 0304404601821). За умовами договору зазначений двигун призначений для установки на повітряне судно типу Ил-76ТД (бортовий номер UR-COZ), яке знаходиться в державному реєстрі державних повітряних суден України. Відповідно до реєстраційного посвідчення повітряного судна (№ РП 4384 від 04.11.2016), літак Ил-76ТД, бортовий номер UR- COZ , належить шотландській компанії «VOLARIS BUSINESS LP» (фактичний власник - громадянка України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур** м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) та до липня 2018 року перебував в оренді у ТОВ "АЛЬФА ЕЙР" (м. Київ, код ЄДРПОУ 39262644)... За даними, отриманими від Державної служби експортного контролю України, авіаційний двигун Д -30КП є товаром військового призначення... 17.03.2018р. авіаційний двигун Д-30КП (серійний № 0304404601821) був вивезений за межі України літаком Ил-76ТД, бортовий номер UR-COZ, що здійснював рейс AAG131. 30.03.2018р., після тривалої стоянки в аеропорту м. Тегеран літак повернувся в аеропорт «Бориспіль» без вантажу.".
ЛАД написав:Смотря чем объяснил отказ. Не знаю церковные порядки - отказ он как-то обосновать должен?
Надо вообще проверить достоверность всей цепочки информации, что она вызывает сомнения.
Зверніть увагу Явно проордловський укк з одеським фрізом і харківським Ладом( всі з територій на яких планувалась новоросія) -розігрують одну і ту ж пісеньку А може цього і не було... Яка повністю переплітається з промоскальскими темниками по всім питанням наприклад Крим - нас там не було -були але не кадрові- були і кадрові.які захищали...
Чи потрібно людям, які мають хоч якісь зачатки логіки - пояснювати на чий млин ці троє льють воду?
Не надоело заниматься поиском врагов в собственной кровати? Или Вы априори считаете, что фейки могут быть только с "той" стороны? У нас нет ни одной журнашлюхи?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Igneus Я не высказывал сомнения в том, что данная гражданка Украины может быть причастна к незаконной торговле оружием. Я высказал сомнение в том, что Иран сбил самолёт из-за (ради) неё.
Вкладчик1234 Незаконная торговля оружием в серьёзных носит международный характер и приносит приличную прибыль. Недаром там фигурирует шотландская компания. Если люди занимаются торговлей наркотой, чем хуже оружие? Чем украинцы отличаются от других. Пока есть международная торговля оружием, будет и нелегальная (противозаконная). Так же как были свинарчуковские поставки из РФ в Украину (практически уверен, что есть и сейчас).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik написав:Зверніть увагу Явно проордловський укк з одеським фрізом і харківським Ладом( всі з територій на яких планувалась новоросія) -розігрують одну і ту ж пісеньку А може цього і не було... Яка повністю переплітається з промоскальскими темниками по всім питанням наприклад Крим - нас там не було -були але не кадрові- були і кадрові.які захищали...
Чи потрібно людям, які мають хоч якісь зачатки логіки - пояснювати на чий млин ці троє льють воду?
Не надоело заниматься поиском врагов в собственной кровати? Или Вы априори считаете, что фейки могут быть только с "той" стороны? У нас нет ни одной журнашлюхи?
На злодії і шапка горить? 1 Зверніть увагу(уважно прочитайте і проаналізуйте моє попереднє повідомлення) а - Ви не знайдете в ньому прямого звинувачення в тому що Ви ворог б - Ви знайдете в ньому тільки пропозицію до всіх ( і до Вас в тому числі)-спробувати логічно проаналізувати і самостійно прийти до висновку-кому вигідна така Ваша поведінка 2 Як не прискорбно це звучить - але люди на території яку пуйло сформулював як новоросія - інфіковані штамами проросійської пропоганди і несуть заразу навіть самі цього не підозрюючи 3 Як на мене є кілька варіантів поведінки а - проплачений -той завжди буде будувати свої повідомлення таким чином,щоб отруїти максимум - йомуж не за красиві очі гроші платять б - корисний ідіот - його отруїли ,але він цього не визнає (швидше за все Ви і ще з пяток тут присутніх - входять в цю категорію) - а не визнаючи труїть всіх навколо в - віруючий патріот - для нього все що повязано з московією - це червона ганчірка на бика(чим чудово користуються категорія описана в п а) г - розумний патріот - цьому вистарчає клепки не підтримувати версії, які тим чи іншим боком можуть зашкодити Україні...навіть у випадках коли він бачить існування версій.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 25 січ, 2020 22:15, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
freeze написав:Все церковники - это секты, закрытый клуб, не нравится одна секта, иди в другую, не нравится другая иди в третью, не нравится вообще секты будь атеистом.
Чому одразу атеїстом? Знати першоджерело, а не трактування тих, хто проголосив себе посередником. Не треба нам посередників. Бога ми пізнаємо через Святий Дух, живий і вічний.
«Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечій, а всередині — хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. ...Родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі... Ото ж бо,— по їхніх плодах ви пізнаєте їх!»
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.